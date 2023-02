Gerard Piqué habló por primera vez de Shakira tras su sonada ruptura

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué entregó una curiosa declaración sobre Shakira en una reciente entrevista.

Shakira y Gerard Piqué fueron el centro de atención a mediados de 2022 cuando se confirmó que después de 12 años de relación y dos hijos de por medio ponían punto final su historia de amor. Mientras la cantante se dedicó por completo al renacer de su carrera musical con tres sencillos que fueron dardos directos al corazón del exfutbolista y el cuidado de sus hijos, él se enfocó en realizar la Kings League, así como a presumir su relación con Clara Chía.

Pese a que ninguno de los dos habló de frente sobre lo que ocurrió en su relación, seguidores de la pareja se percataron que tampoco hablaban del otro con medios de comunicación o concedían declaraciones respecto a su separación por el bienestar de Milan y Sasha, quienes quedaron en medio de la disputa por meses.

Sin embargo, la artista sí lo hizo en su más reciente lanzamiento Music Sessions #53 tal como habría quedado en el acuerdo, según reveló el abogado del catalán. Pero lo sorprendente del caso es que recientemente el exBarça, en medio de una entrevista que le hizo el creador de contenido John Nellis, se refirió directamente a su excompañera sentimental.

Mientras los dos hablaban de temas como el fútbol y la industria deportiva de la cual no se ha desligado del todo Piqué, hubo una pregunta que no pasó desapercibida en la conversación cuando el streamer quiso saber cuál era la persona más famosa que el exdefensa central tenía guardada en su celular y que no estuviera relacionada con el deporte que practica.

“Quiero preguntarte esto. En tu teléfono, ¿cuál es el contacto, no relacionado con el fútbol, más famoso que tienes?”, preguntó Nellis en la charla que está disponible en su canal de YouTube.

Aunque inicialmente Piqué se quedó callado y pensativo, la respuesta fue algo que pocos esperaban, ya que se pensaría que un futbolista de talla internacional como lo fue el español tendría contactos de varias celebridades en su dispositivo móvil. Afirmó que la más famosa era Shakira, su expareja y madre de sus hijos; pero, agregó que si se tratara de alguien de la industria futbolera, el más famoso sería Cristiano Ronaldo.

“Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora”, fue la respuesta que entregó en medio de la conversación.

Con esto, el catalán dio a entender que todavía conserva el teléfono de la barranquillera entre sus contactos. A continuación, podrá ver el video en el que a partir del minuto 5:35 habla sobre la barranquillera y sus redes sociales:

Una segunda oportunidad que no funcionó

De acuerdo con información publicada en El Periódico de Barcelona el viernes 10 de febrero por Lorena Vásquez, periodista de entretenimiento y responsable del podcast Mamarazzis, que ha cubierto ampliamente esta historia, Piqué buscó a la colombiana luego de su primera separación, en marzo de 2022, buscando enmendar las cosas. La comunicadora también señaló que Shakira en ese momento decidió darle una segunda oportunidad a su pareja:

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”.