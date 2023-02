Taxistas se fueron a golpes en el aeropuerto de Cali con conductores de las apps de transporte

Instalaron una mesa técnica para definir nuevas estrategias que eviten el enfrentamiento entre conductores de taxias y plataformas digitales

El aeropuerto Bonilla Aragón, de la ciudad de Cali se encuentra bajo una nueva polémica por cuenta de un video que se hizo viral, recientemente, en el que se ve como cuatro hombres se enfrentan a golpes en uno de los parqueaderos de la terminal aérea.

El enfrentamiento, según relata la persona que capturó las imágenes, con cuchillo incluido, se dio entre conductores de plataformas digitales, como Uber, y taxistas, quienes, al no tener permiso para operar en el aeropuerto, tomarían el servicio de algunos pasajeros desde el parqueadero, en donde, tiempo atrás, conductores de las apps de transporte se estacionarían para encontrarse con residentes y viajeros para acercarlos hasta su destino.

“Esto sucede en febrero, aquí en el aeropuerto de la ciudad de Cali, no son los taxistas que se hacen ahí en la terminal, sino los que se van allá (el parqueadero) a recoger servicios. Y también están llegando los de Uber, entonces ellos se ofenden porque los taxistas no pueden trabajar ahí y los enfrentan con cuchillos, puede verse cómo se están peleando”, se escucha decir al hombre que graba la pieza.

Tras conocerse la denuncia, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira, decidió adelantar una mesa técnica, en compañía de Personería Municipal para definir nuevas estrategias que eviten los, ya constantes, enfrentamientos entre conductores de taxi y de plataformas digitales que prestan el mismo servicio.

Al respecto, en entrevista para Blu Radio el secretario de Tránsito y Transporte de Palmira, Daniel Parra, aseguró que “Vamos a pedir el acompañamiento de la Policía para que no se vuelvan a presentar ese tipo de enfrentamientos, pero también no reuniremos con los gremios para llegar a acuerdos”.

Días antes, en Cali, también fueron instaladas mesas técnicas para contener hechos similares que, desde que inició el 2023, vendrían presentándose, a raíz del proyecto de ley del Ministerio y la Superintendencia de Transporte que pretende endurecer las sanciones en contra de usuarios, conductores y plataformas de transporte como Uber, Didi e InDriver, de acuerdo con la Superintendencia de Transporte, en cabeza de Ayda Lucy Ospina.

Y es que, han llegado a contemplarse multas de hasta 10 millones de pesos para usuarios que contraten este tipo de servicios. Mientras que, los vehículos particulares que presenten este tipo de servicios serían inmovilizado y podrían pasar entre dos y tres meses en los patios. Es más, ni siquiera las propias plataformas saldrían bien libradas con las nuevas medidas, ya que, como menciona el documento podrían imponerse bloqueos en Internet, que pueden inhabilitar la ruta de acceso a sus sitios web.

Al respecto, la superintendente Ospina, sostuvo en medio de una entrevista para Blu Radio que, por lo menos hace dos meses, su entidad ha venido reuniéndose con voceros y representantes del sector de las plataformas de transporte, para resolver sus inquietudes e incluir algunas de sus propuestas en el texto:

“No hemos cerrado la discusión, los señores de las plataformas han estado sentados en el ministerio, han estado sentados aquí (sede de la superintendencia). No es que los estamos invitando a última hora, han estado sentados en el debate. Venimos discutiéndolo con todos los interesados, ellos sabían que iba a salir una tercera versión que recogía muchas de las observaciones que incluso ellos hicieron”.

Y añadió que, si bien no se han logrado consensos en algunos puntos, seguirán intentando conectar con los actores implicados: “No, no acepto que digan que no se ha sido discutido con los sectores, que no hay acuerdo en algunos aspectos es otra cosa, ha habido discusión con todos los sectores, hasta con los señores que representan a las plataformas”.

Todo esto, luego de que el gremio taxista anunciara un paro nacional para el 22 de febrero, buscando persuadir al Gobierno de no bajar la cabeza, ni flexibilizar las sanciones en contra de las plataformas que utilizan vehículos particulares para prestar servicios de transporte.