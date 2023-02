La inflación encareció el “corrientazo”: así se ha incrementado el precio de este popular plato

El corrientazo es uno de los productos más afectados por la inflación.

Según el más reciente dato de la inflación revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que lo fijó en 13,25%, siendo la referencia más alta del siglo XXI, y la segunda mayor desde marzo de 1.999. La cifra no es menor, teniendo en cuenta que además del transporte, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los principales jalonadores, de hecho, este último grupo fue el protagonista durante el último semestre del 2022. En este grupo se desglosa una variable y es el costo de la preparación de un plato de comida, tal vez el más representativo, o sensible, sería el almuerzo popularmente conocido como “corrientazo”, que por los incrementos, lógicamente, ha tenido un severo aumento en su valor.

Según la variación mensual por divisiones, los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron el 2,46% al aumento de la cifra, sumado con restaurantes (donde se consigue el corrientazo) y hoteles que adicionaron el 3,11%, fueron las variables fundamentales para volver a superar los registros históricos.

Es aquí donde se habla de manera individual de los productos, pues la preparación de los almuerzos demanda más de un alimento. En la presentación de las cifras el DANE destacó cuatro insumos, que fueron los que más impactaron en los mercados nacionales.

En la presentación, la directora de la entidad, Piedad Urdinola, sacó a relucir: el plátano, si bien ha empezado a mostrar una tendencia más estática en la variación, sigue estando un 57,22% más caro, precios que no alcanzaba desde el 2016; la leche que llegó al 35,98 (alcanzando su precio más alto de la última década), la cebolla (el de mayor encarecimiento) alcanzó el 101,51% y la papa, que aunque ha disminuido notablemente su valor alcanza un incremento del 16,16%.

Estas fueron las divisiones que más aportaron a la inflación durante enero del 2023. DANE

“En enero de 2023, las mayores contribuciones a la variación anual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 1,33 puntos porcentuales, electricidad con 0,66 puntos porcentuales y vehículo particular nuevo o usado con 0,63 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: libros de texto: textos guías para clase con 0,01 puntos porcentuales, juegos y juguetes infantiles con 0,01 puntos porcentuales y prendas de vestir para bebés con 0,01 puntos porcentuales”, reveló el DANE.

Estas fueron las únicas cifras que se presentaron durante la presentación de la inflación, no obstante, las centrales mayoristas todos los días muestran nuevas tarifas, por lo que para establecer el valor del corrientazo, además de abarcar más productos, hay que contrastarlo con otros puntos de abasto.

60 mil pesos en promedio cuesta un mercado para hacer un "corrientazo". REUTERS/Luisa Gonzalez

Corrientazo aumentó poco más del 27,06% en lo corrido del 2023

Contrastando los boletines del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), La República elaboró la lista de los precios en los alimentos. Claramente el valor del corrientazo variará dependiendo la ciudad, pero, para comprar los insumos de un almuerzo con proteína, principio, acompañamiento y ensalada, en promedio, se puede gastar 60 mil pesos.

El diario económico tuvo en cuenta la referencia de 8 alimentos: carne, plátano maduro, arroz, frijol, cebolla, tomate, aguacate y zanahoria. Además, abordaron 4 ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

En promedio, Bogotá es la ciudad con la inflación más baja, de las otras nombradas. En la capital del país mercar para un corrientazo puede costar 63.790 pesos. Lo más costoso es la carne (el kilo en $25.667) y el frijol ($14.500 por kilo).

Estos dos últimos alimentos son los más costosos para las demás ciudades, por ejemplo, Medellín con un mercado de almuerzo promedio de 63.722 pesos. Kilo de carne en $34.088 y de frijol a $8.625.

Barranquilla: mercado de 55.659 pesos; kilo de carne en 26.333 pesos y de frijol a $4.030. La excepción es que el aguacate es el segundo insumo más caro para la capital atlanticense, 8.000 por kilogramo.

Bucaramanga es la más costosa, mercado promedio de 70.716 pesos. Kilo de carne en $37.825, aguacate a $6.250 kg y el frijol en $8.748.