“El que pone la plata decide qué proyecto se hace”: ministro Guillermo Reyes confirmó sus afirmaciones sobre el metro de Bogotá

El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes González asegura que el gobierno no está chantajeando a Bogotá. (Colprensa - Camila Díaz)

Guillermo Reyes, ministro de transporte, dio las explicaciones tras las polémicas declaraciones sobre el futuro del Metro de Bogotá. El pulso político se redujo a un choque de poderes, donde el Gobierno está poniendo sobre la mesa los recursos que entregaría la nación para el proyecto, pero que si no se hacen bajo los lineamientos que expone el presidente Gustavo Petro, sencillamente no se financiarían. El funcionario aseguró que esto no se trata de un chantaje, sino que se está salvando a la capital del país de un “esperpento”, además que quien está incumpliendo con lo pactado es la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

El ministro de transporte asegura que no se están desconociendo los compromisos que ya se adquirieron con los contratistas, con la ciudad y con la nación; por lo que en teoría si está garantizado el pago para la primera línea del Metro. No obstante, recalcó que dejar el trazado por completo elevado sería dañino para Bogotá, en especial por el detrimento que tendría este modelo, por eso la solicitud de soterrar el tramo por la Avenida Caracas.

En su vuelta por los medios Guillermo Reyes explicó lo que inicialmente acordó el presidente Gustavo Petro con la alcaldesa Claudia López:

“Hay compromisos que no se pueden desconocer ni se van a desconocer, sería irresponsable y por supuesto no sé cumpliría el régimen legal vigente. Desde que Gustavo Petro gana la presidencia había establecido su posición, se la compartió a la alcaldesa y ya se habían puesto de acuerdo en que el presidente tenía una gran preocupación, de lo que era el metro elevado por la Caracas, muy especialmente por el impacto y el desastre urbanístico que eso significaría. No hace mucho estaba viendo las gráficas de lo que significaría hacer un metro elevado por la Caracas, y quienes no han hecho esa visión a futuro tendrían que ver el impacto que esto significa. Se acordó que se hacía una solicitud a la empresa china para que se mirará la posibilidad de hacer el trazado de la Caracas soterranizado. La alcaldesa dijo, si el gobierno nacional asume el costo yo no tengo ningún problema que lo hagamos. (...) Sin embargo, los últimos días, la alcaldía empezó a decir que eso no se iba a modificar y que no se iba a cambiar nada de lo que estaba definido, por lo cual quedaba sin piso lo que se había conversado”, detalló en Caracol Radio.

Gobierno nacional no cede ante su postura del Metro subterráneo.

Adicionalmente dijo que la gran mayoría de los proyectos que tiene la Alcaldía en curso están en fase de estructuración, o en fases de estudio por parte de la nación. Estos son cofinanciados en una proporción 70% - 30%, y es el Estado el que decide si se aprueban o no.

Si bien no se pone en duda la entrega de los recursos, si quedó en entredicho el apoyo para muchos otros proyectos que necesita la ciudad, y que lógicamente será el Gobierno quien entregue ese dinero, por ejemplo: los cables en el centro de Bogotá, Regiotram del norte, ampliación de la Carrera Séptima, la ALO sur, entre otros.

La entidad que daría la firma para dichos desembolsos será el Ministerio de Hacienda, por eso Infobae se comunicó con la cartera económica. Desde la entidad aseguraron que José Antonio Ocampo aún no ha fijado una postura oficial, no obstante, declararon que si ya hay algo firmado y/o pactado, especialmente con presupuesto, no tendría que detenerse.

El agarrón entre el presidente Petro, la alcaldesa Claudia López y el ministro de Transporte Guillermo Reyes, por el metro de Bogotá. Colprensa.

Gobierno no parará los proyectos para Bogotá, pero si los va a revisar

Resulta muy contrario lo que expone el ministro Reyes, toda vez que asegura que el Metro seguirá según lo pactado; no obstante, si lo que “sugiere” el Gobierno no es tenido en cuenta, pues el proyecto no tendrá la financiación.

Esto mismo lo dijo en diálogo con W Radio:

“Si no se aceptan como se ha venido diciendo que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”.

Remarcó que no es chantaje, simplemente es un mensaje, o notificación del Gobierno para Bogotá, pero la figura dubitativa se volvió a notar cuando declaró que la ciudad sí tendrá Metro, pues no se ha parado la financiación, pero, se discute la posibilidad de continuar con esta ejecución.

“Nunca se ha dicho que se para la financiación, el ministro de hacienda lo ha dicho: hay un Confis y un Conpes que si se fuera a modificar y decirle a la nación que no se ponen recursos, hay una cantidad de cosas que implicaría tener que volver a hacer todo este proceso. Por supuesto que nuestro propósito es llegar al acuerdo en el que se estaba trabajando, pero que quede claro, no hemos dicho que no se va a financiar la línea 1 del Metro, sino que el Gobierno nacional que pone el 70% de los recursos ha insistido en que quiere que se realice el trazado subterranizado en la zona de la 50 con primera de mayo y la 72 con Caracas (...) Yo no hice ningún chantaje y por eso es muy importante salir a aclarar o precisar lo que sea necesario (...) Yo lo que dije es que vamos a revisar esos proyectos, pero, para nosotros es imprescindible que podamos tener los escenarios de revisar los alcances jurídicos de esa posible modificación del contrato. Cuando usted pone todos los recursos tiene derecho a decidir si se hace o no el proyecto nacional”, agregó en W Radio.

Guillermo Reyes, ministro de transporte, aseguró que hay muchos otros proyectos importantes en las demás ciudades del país.

Luego de las declaraciones, e insistentes explicaciones del ministro de transporte, el presidente Gustavo Petro matizó la polémica asegurando que lo que debería generar alarma es que se están desestimando los estudios que ya se habían hecho del Metro subterráneo:

“Se que lo que debió ser el gran escándalo: Botar los estudios terminados del metro subterráneo de Bogotá, pero fue un gran silencio; ahora si será el gran escándalo solo porque intentamos recuperar parte de esos estudios y transformar un proyecto en bien de toda Bogotá”.