Se conoce a una tercera persona en la relación entre la DJ Valentina Trespalacios y John Poulos. (Facebook).

Los investigadores del crimen de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue hallada en una maleta dentro de un contenedor el pasado domingo 22 de enero en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, siguen esclareciendo el asesinato con pistas, testigos e información. Las autoridades han dado la evidencia para demostrar que la joven fue víctima de un feminicidio agravado, pues entre una pieza clave para la investigación fue que John Poulos tuvo una razón de celos para cometer el atroz hecho.

De acuerdo con declaraciones de una amiga de la DJ reveladas por el diario El Tiempo, en el 2022 Poulos iba a realizar una transferencia a Valentina desde Estados Unidos por un valor de $1.000 dólares; sin embargo, la joven se había ido a Aruba con un hombre llamado Santiago, con quien sostenía una relación. Para que el estadounidense no se enterara de este viaje, dio la excusa que tenía un toque en la isla caribeña, así su allegada podría recibir el dinero.

“... Él (Poulos) le iba a realizar una consignación por 1.000 dólares. Pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. No sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta y le dijo que tenía un toque por allá. Le dijo que necesitaba el dinero y que me lo enviara a mí por la casa de cambio Moneygram”, declaró la amiga de Valentina a la Fiscalía.

Las dudas se generaron en el norteamericano de 35 años sobre por una foto en las redes sociales. Algunos testimonios aseguran que Valentina publicó una imagen del viaje en Aruba, y al ver este Poulos supo que no estaba en el evento que dijo, y que se encontraba con otro hombre. Según con la investigación de la Fiscalía, la relación con Santiago inició en noviembre de 2022.

John Poulos, pareja de la asesinada Valentina Trespalacios.

Adicionalmente, las autoridades también conocieron un chat de WhatsApp de la DJ Valentina con una amiga, en el que la joven le contaba que Poulos se sentía usado. “Este se quiere casar (…), estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada. Y dijo: ‘Ya sé que no te atraigo. No tienes que fingir’“, escribió Trespalacios.

Las cuestiones del estadounidense se confirman con sus escenas de celos, sospechas y el investigador que siguió a Valentina. Por esto su amiga agregó que Poulos, “le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quien seguía, él una vez nos mandó a seguir, él contrató un investigador privado para que nos siguiera, eso en un evento que tuvimos aquí en Bogotá, premios de la música electrónica”.

Ante todas estas pistas, en la investigación se suma que el ejecutivo de la firma de alquiler de carros Massy Motors, Manuel Montoya, afirmó que John Poulos llegó el viernes 20 de enero a reclamar el Volkswagen Voyage asignado, y el estadounidense le hizo un comentario que sentía usado porque la DJ colombiana le parecía muy bonita para él.

Con respecto a Laura Hidalgo, la madre de la DJ, narró uno de esos episodios de celos que sufrió su hija con el presunto feminicida: “Ella tuvo un problema con él en diciembre (...). Tuvo un evento de DJ, y como John estaba en el exterior le comentó que le había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de ella, por cosas de celos (...). Un amigo le tocó una pierna, y le montó un problema. Mi hija le dijo que si estaba loco. Dejó de hablarle y lo bloqueó. Después habló con mi hijo para que lo perdonaran, y volvieron”, relató Hidalgo.

Para finalizar, la amiga de la DJ les contó a las autoridades sobre la última noche que se supo de Valentina “(...) El viernes que estuvieron en la discoteca del Restrepo ellos pidieron 2CB y John consumió. Pero lo que me dijo Valentina era que él se había puesto muy loco, lo había cogido muy duro con la droga, que se había puesto muy eufórico y que solo quería fiesta y fiesta, pero no me dijo si se puso agresivo”.