La Liendra planea irse de Colombia

La Liendra expresó su deseo de querer abandonar el país, por cuenta del cariño que dice, le tienen sus seguidores en el extranjero. @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, cuenta con gran reconocimiento en el país por cuenta de contenido que ha compartido en sus redes sociales y las diferentes plataformas en las que participa. Recientemente, el joven fue tendencia por cuenta de un mal chiste acerca de los campos de concentración por los que fue señalado de haber propagado el antisemitismo.

Este tipo de acciones han hecho que en repetidas ocasiones al cafetero le sean canceladas sus redes sociales, lo que afectó por un tiempo la generación de contenido y los ingresos de los cuales se veía beneficiado su equipo de trabajo.

En medio de la polémica que ha suscitado el chiste de mal gusto que protagonizó hace algunos días, el influenciador reapareció a través de sus InstaStories con unas declaraciones que para algunos los tomó por sorpresa cuando afirmó que al igual que ocurre en su país, en otros siente el apoyo de sus seguidores a pesar de no ser reconocido en los lugares que ha visitado, pues constantemente le piden fotografías y autógrafos.

El influenciador estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, donde asistió a cinco partidos del torneo

“Estoy tan feliz y tan sorprendido, parce a mí me aman, me aman en otros países, me aman, mi país me ama, me apoya, me quieren, pero cuando yo salgo del país a otros lugares, el amor es diferente”, afirmó inicialmente La Liendra en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Cuando estuve en Punta Cana, demasiado, hasta mi novia decía: ‘¡Uy, mono es increíble cómo te conocen acá’, o sea me pedían fotos, me saludaba gente de allá en ese país”.

Sin embargo, en la misma grabación entregó una información que puso a dudar a sus seguidores tomándolos por sorpresa y a otros, simplemente lo tomaron como un comentario más de los que suele hacer en sus redes sociales. Al parecer, Mauricio Gómez, nombre de pila del influenciador, tiene intenciones de abandonar el país.

Fotografía de La Liendra en el barrio de Pablo Escobar en Medellín

“Voy a ver si me voy a vivir a un país diferente por un tiempito y gracias a los inmigrantes que están en otros países, me aman mucho, me hacen sentir que hemos trabajado”, concluyó el cafetero en la publicación.

En medio de la publicación que compartió con sus seguidores, el influenciador destacó un dicho que es bastante popular entre los colombianos: “nadie es profeta en su propio pueblo”, a pesar de que destacó que esto no ocurre en su tierra natal, por lo que siempre que sale a las calles ocurre lo mismo que le ha pasado en los viajes que ha realizado por Europa, Panamá, México y República Dominicana.

A continuación, las declaraciones de La Liendra sobre el cariño que le han expresado sus seguidores en su viaje por Panamá:

El influenciador compartió en sus redes sociales que le gustaría vivir por fuera una temporada

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues sus seguidores opinaron respecto a su deseo de abandonar el país temporalmente y radicarse en otro lugar. En la publicación que reposa en el portal de entretenimiento Rastreando Famosos destacan los siguientes comentarios: “oigan a este, quién le dijo que acá lo amamos”; “¿Sí? ¿Ah bueno? ¿Cuándo se va?”; “quisiera ver a las personas que lo aman, por algo será que se quiere ir”; “bueno, que se vaya”, entre otros.

La Liendra revela cuál es su mayor fobia

¿Cuál es el mayor miedo de La Liendra? Pues bien, desde sus Historias de Instagram el creador de contenido reveló a qué le tiene gran temor en la vida, o bueno, prefirió hablar en términos de fobia en vista de que su miedo va mucho más allá. Así las cosas, cuando el 21 de enero abrió la ventana de preguntas desde sus InstaStories, uno de los tantos usuarios que lo sigue en esta red social le planteó el mencionado interrogante, fue entonces cuando Mauricio Gómez comentó:

“El peor miedo de La Liendra: las arañas... pero eso no es como miedo, lo que yo siento con las arañas es como que... la forma de las arañas, las patas, que tengan pelitos, la cara; pero las arañas me dan demasiado... eso no se le puede llamar miedo, eso es como una fobia. Una cucaracha yo no le tengo miedo, a una rata tampoco, pero a una araña como que siento que va a brincar en cualquier momento: como andan, pueden picar. Claro que depende la araña también, pero casi todas me dan miedo”.