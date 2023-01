Sofia Carson interpretó una canción nominada a los Premios Oscar

Sofia Carson interpretó la canción principal de la película “Tell It Like A Woman”, nominada a los Oscar como "Mejor Canción Original (REUTERS/Caitlin Ochs)

Con el anuncio de los nominados para la entrega 95 de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hubo, como es usual, una fuerte expectativa frente a las distintas nominaciones. A pesar de que Colombia finalmente no pudo sumar a Los Reyes Del Mundo entre las candidatas a Mejor Película Extranjera, de todos modos tuvo una pequeña aparición en las nominaciones de esta edición, que tendrá su gala el 12 de marzo de 2023 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood.

Entre las categorías que más expectativa generan cada año se encuentra la de Mejor Canción Original y, en esta ocasión, un tema interpretado por la actriz y cantante colombo-estadounidense Sofia Carson se ganó la posibilidad de competir por este codiciado premio. Se trata de Applause, el tema principal de la película Tell It Like A Woman, una producción conjunta entre Italia y Estados Unidos que cuenta con las actuaciones protagónicas de Cara Delevingne, Marcia Gay Harden y Margherita Buy.

Si bien el tema es interpretado por Sofia Carson, la persona nominada en dicha categoría es la responsable de su composición. En este caso se trata de Diane Warren, una de las compositoras más solicitadas en la industria de la música y responsable de escribir éxitos como I Don’t Wanna Miss A Thing de Aerosmith, o Un-Break My Heart de Toni Braxton, entre otros. Warren se encargó de la letra y la música de la canción, alcanzando así su nominación número catorce a los premios de la Academia.

Esto llevó a los organizadores a concederle el Oscar honorífico en la edición de 2022 como premio a su trayectoria profesional. El galardón lo recibió de manos de Cher, para quien escribió If I Could Turn Back Time, uno de los mayores éxitos de su carrera. Eso significa que si gana la estatuilla, Warren tendría dos Premios Oscar en su poder.

¿Quién es Sofía Carson?

Sofia Daccarett Char es una actriz y cantante nacida en los Estados Unidos pero de raíces colombianas. Es hija de Laura Char, reina del carnaval de Barranquilla en 1989 y José Daccarett. Sofía, nació en Fort Lauderdale, Florida, lugar donde sus padres se radicaron en su juventud.

Adoptó el apellido Carson como parte de su identidad artística, puesto que era el apellido de su abuela, nacida en Estados Unidos, pero que vivió la mayor parte de su vida en Colombia. Estudió en el Carrollton School of the Sacred Heart en Miami y luego se mudó a Los Ángeles para perseguir el sueño de triunfar en el mundo del entretenimiento como estudiante de la UCLA.

A pesar de que nunca vivió en Barranquilla, es notorio en el acento de Sofía la herencia caribeña de su familia materna cuando habla español. En público se ha mostrado muy orgullosa de sus raíces y eso le ha permitido establecer una conexión con la comunidad latina en los Estados Unidos.

Tras sus inicios en Disney Channel como actriz invitada en la serie Austin & Ally, se hizo reconocida en posteriores producciones del mismo canal como Descendants, Adventures in Babysitting y en la película A Cinderella Story: If the Shoe Fits. Se terminó de consolidar en la industria con su participación estelar en la serie Corazones Malheridos, producida por Netflix.

