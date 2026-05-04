Víctima del espectáculo de ‘monster truck’ en Pereira compartió su experiencia: “Estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”

Al menos dos muertos y 37 heridos dejó un accidente durante el Monster Truck 2026 en Popayán, después de que una camioneta participante perdió el control y arrolló a decenas de asistentes, desatando escenas de pánico y desesperación entre el público que presenciaba el evento familiar - crédito ladycasas_esteticapilar / TikTok

El evento Monster Truck 2026 en Popayán terminó en tragedia tras un accidente que dejó al menos 2 personas muertas y 37 lesionadas, según informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El hecho ocurrió en la tarde del 3 de mayo en el lote Bulevar Rose, donde la multitud fue sorprendida por el descontrol de uno de los vehículos en plena exhibición.

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La conductora responsable del Monster Truck tenía las licencias para conducir este tipo de vehículos, según los reportes iniciales. Durante una maniobra frente al público, la camioneta aceleró de forma inesperada, atravesó la barrera de seguridad y arrolló a los asistentes antes de colisionar con un poste.

El momento quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, donde se observa a la multitud pidiendo auxilio y tratando de escapar. El accidente generó una respuesta inmediata de las autoridades y los equipos de emergencia, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

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El vehículo accidentado era el último de la exhibición, según testigos - crédito Popayán Pauta via Facebook/via REUTERS

“Fue una experiencia muy, muy fea. Nunca en la vida había vivido algo tan horrible, pero estamos bien, gracias a Dios”, relató la usuaria de TikTok ladycasas_esteticapilar, quien asistió al evento acompañada de su esposo e hijo.

La mujer describió el terror vivido: “Cuando el carro pierde el control, toda la gente sale a correr. En medio del tumulto me caigo encima del niño. Yo escucho que el carro viene atrás de nosotros... Yo me aferré al piso y dije: ‘Ya, aquí me morí’”.

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Además, contó como logró salvarse: “Mi esposo tiene una capacidad de reacción espectacular, gracias a él nos sacó de ese lugar y nos evitó la muerte (...) yo estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”.

La experiencia dejó huella en quienes presenciaron la tragedia, al punto que la familia afectada reflexiona: “Hoy vi la muerte de cerca y Dios es muy grande, Dios es muy bueno y nos ha guardado y nos ha protegido”.

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Según los relatos, debido al pánico, las personas huyeron pasando sobre quienes caían al suelo - crédito REUTERS/Henry Laserna

Sumado a este testimonio, Marcela Sandoval, fue entrevistada en Caracol Radio y describió cómo vivió el accidente junto a su hijo de cuatro años. “Realmente no dimensioné que podía pasar esto, porque realmente era el último acto, ya había pasado todo, ellos ya habían hecho su exhibición y los niños estaban contentos. Nosotros estábamos en las vallas frente al evento, literalmente ahí a metros. Ya habían pasado los carros, no había pasado nada, pero de un momento a otro la conductora perdió el control”.

Y añadió: “Todo el mundo salió corriendo, todo el mundo gritaba, había gente que se caía y le pasaban por encima. Después se estrelló contra un poste de energía y comenzó a echar chispas. Había muchos niños, entonces los papás corrían con los niños, la verdad que eso fue muy impactante”.

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También habló sobre el despliegue de las autoridades: “Pasó el accidente e inmediatamente todas las ambulancias se desplegaron. Toda la gente empezó a cerrar y dar vía porque, de hecho, estábamos al lado de un parqueadero y la gente estaba intentando salir, pero llegó súper rápido, pudimos ver que el auxilio llegó rápido”.

Las autoridades investigan una posible falla mecánica como causa del accidente que cobró la vida de tres personas, incluida una menor de edad - crédito REUTERS/Henry Laserna

Sobre el ambiente previo, Sandoval añadió: “En los primeros actos que hicieron nunca se acercaron a las vallas, no pasó nada. Lastimosamente era la primera vez (que iban a un evento de estos) como por desinformación no sabía cómo eran las normas de seguridad, no me imaginé que era así, si no, en ningún momento llevaría a exponer a mi hijo, ni yo tampoco, ni mi familia tampoco a eso”.

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En cuanto a la logística y medidas de seguridad del evento aseguró: “Nosotros habíamos adquirido unas boletas en VIP, supuestamente, para estar más cómodos por los niños, pero no, había sillas y todo el mundo estaba subiendo en una silla, no había nada de logística, pero el niño estaba contento entonces ya dijimos,‘no, pues ya estamos aquí, ya disfrutemos del evento’, pero nunca me imaginé que eso fuera a pasar”.

Las autoridades, a través del coronel Julián Castañeda comandante de la Policía de Popayán, informaron que la hipótesis preliminar apunta a una falla mecánica, que provocó la aceleración incontrolada del vehículo y el posterior accidente fatal.

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