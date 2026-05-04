Colombia

Víctima del espectáculo de ‘monster truck’ en Pereira compartió su experiencia: “Estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”

La mujer relató que el pánico invadió a los asistentes y aseguró que solo logró evitar ser atropellada gracias a la intervención de otra persona

Guardar

Al menos dos muertos y 37 heridos dejó un accidente durante el Monster Truck 2026 en Popayán, después de que una camioneta participante perdió el control y arrolló a decenas de asistentes, desatando escenas de pánico y desesperación entre el público que presenciaba el evento familiar - crédito ladycasas_esteticapilar / TikTok

El evento Monster Truck 2026 en Popayán terminó en tragedia tras un accidente que dejó al menos 2 personas muertas y 37 lesionadas, según informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El hecho ocurrió en la tarde del 3 de mayo en el lote Bulevar Rose, donde la multitud fue sorprendida por el descontrol de uno de los vehículos en plena exhibición.

PUBLICIDAD

La conductora responsable del Monster Truck tenía las licencias para conducir este tipo de vehículos, según los reportes iniciales. Durante una maniobra frente al público, la camioneta aceleró de forma inesperada, atravesó la barrera de seguridad y arrolló a los asistentes antes de colisionar con un poste.

El momento quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, donde se observa a la multitud pidiendo auxilio y tratando de escapar. El accidente generó una respuesta inmediata de las autoridades y los equipos de emergencia, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

PUBLICIDAD

El vehículo accidentado era el último de la exhibición, según testigos - crédito Popayán Pauta via Facebook/via REUTERS
El vehículo accidentado era el último de la exhibición, según testigos - crédito Popayán Pauta via Facebook/via REUTERS

“Fue una experiencia muy, muy fea. Nunca en la vida había vivido algo tan horrible, pero estamos bien, gracias a Dios”, relató la usuaria de TikTok ladycasas_esteticapilar, quien asistió al evento acompañada de su esposo e hijo.

La mujer describió el terror vivido: “Cuando el carro pierde el control, toda la gente sale a correr. En medio del tumulto me caigo encima del niño. Yo escucho que el carro viene atrás de nosotros... Yo me aferré al piso y dije: ‘Ya, aquí me morí’”.

Además, contó como logró salvarse: “Mi esposo tiene una capacidad de reacción espectacular, gracias a él nos sacó de ese lugar y nos evitó la muerte (...) yo estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”.

La experiencia dejó huella en quienes presenciaron la tragedia, al punto que la familia afectada reflexiona: “Hoy vi la muerte de cerca y Dios es muy grande, Dios es muy bueno y nos ha guardado y nos ha protegido”.

Según los relatos, debido al pánico, las personas huyeron pasando sobre quienes caían al suelo - crédito REUTERS/Henry Laserna
Según los relatos, debido al pánico, las personas huyeron pasando sobre quienes caían al suelo - crédito REUTERS/Henry Laserna

Sumado a este testimonio, Marcela Sandoval, fue entrevistada en Caracol Radio y describió cómo vivió el accidente junto a su hijo de cuatro años. “Realmente no dimensioné que podía pasar esto, porque realmente era el último acto, ya había pasado todo, ellos ya habían hecho su exhibición y los niños estaban contentos. Nosotros estábamos en las vallas frente al evento, literalmente ahí a metros. Ya habían pasado los carros, no había pasado nada, pero de un momento a otro la conductora perdió el control”.

Y añadió: “Todo el mundo salió corriendo, todo el mundo gritaba, había gente que se caía y le pasaban por encima. Después se estrelló contra un poste de energía y comenzó a echar chispas. Había muchos niños, entonces los papás corrían con los niños, la verdad que eso fue muy impactante”.

También habló sobre el despliegue de las autoridades: “Pasó el accidente e inmediatamente todas las ambulancias se desplegaron. Toda la gente empezó a cerrar y dar vía porque, de hecho, estábamos al lado de un parqueadero y la gente estaba intentando salir, pero llegó súper rápido, pudimos ver que el auxilio llegó rápido”.

Las autoridades investigan una posible falla mecánica como causa del accidente que cobró la vida de tres personas, incluida una menor de edad - crédito REUTERS/Henry Laserna
Las autoridades investigan una posible falla mecánica como causa del accidente que cobró la vida de tres personas, incluida una menor de edad - crédito REUTERS/Henry Laserna

Sobre el ambiente previo, Sandoval añadió: “En los primeros actos que hicieron nunca se acercaron a las vallas, no pasó nada. Lastimosamente era la primera vez (que iban a un evento de estos) como por desinformación no sabía cómo eran las normas de seguridad, no me imaginé que era así, si no, en ningún momento llevaría a exponer a mi hijo, ni yo tampoco, ni mi familia tampoco a eso”.

En cuanto a la logística y medidas de seguridad del evento aseguró: “Nosotros habíamos adquirido unas boletas en VIP, supuestamente, para estar más cómodos por los niños, pero no, había sillas y todo el mundo estaba subiendo en una silla, no había nada de logística, pero el niño estaba contento entonces ya dijimos,‘no, pues ya estamos aquí, ya disfrutemos del evento’, pero nunca me imaginé que eso fuera a pasar”.

Las autoridades, a través del coronel Julián Castañeda comandante de la Policía de Popayán, informaron que la hipótesis preliminar apunta a una falla mecánica, que provocó la aceleración incontrolada del vehículo y el posterior accidente fatal.

Temas Relacionados

Monster truck PopayánAccidente monster truckSonia monster truckEvento monster truckColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de mayo

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de mayo

Investigan a director de la cárcel de Itagüí por irregularidades en los turnos durante la fiesta vallenata de los cabecillas de las bandas

Ya son 13 los funcionarios públicos investigados por la Procuraduría tras detectarse posibles modificaciones informales en los turnos del personal directivo de la cárcel La Paz de Itagüí, en medio del escándalo por la fiesta celebrada el 8 de abril con participación de líderes de bandas criminales

Investigan a director de la cárcel de Itagüí por irregularidades en los turnos durante la fiesta vallenata de los cabecillas de las bandas

Esta es la historia de Sonia Segura, la única colombiana que maneja ‘monster trucks’, involucrada en el fatal accidente en Popayán

Esta bogotana de 53 años dejó atrás su carrera como productora para dedicarse a los deportes a motor

Esta es la historia de Sonia Segura, la única colombiana que maneja ‘monster trucks’, involucrada en el fatal accidente en Popayán

Estas son las señales de alerta que toda mujer debe conocer sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo

Ante cualquiera de estos síntomas se recomienda asistir de inmediato al médico para evaluar los pasos a seguir

Estas son las señales de alerta que toda mujer debe conocer sobre el hipotiroidismo e hipertiroidismo

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe

De acuerdo con medios de comunicación locales, la colombiana atravesaba por un tema personal, que impedía que saliera al escenario en su 100%, pues William Mebarak se encontraba en UCI

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe

Shakira dejó este mensaje a sus seguidores tras el megaconcierto en Brasil: “Juntos podemos”

Banda de Yeison Jiménez hará reality para reemplazar su voz y su familia apuesta por nuevos proyectos para su legado

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Deportes

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo

En video: goles colombianos en las ligas del mundo con Juan Camilo Hernández, Roger Martínez y John Córdoba

La última fecha de la Liga BetPlay dejó fuera a Millonarios, Cali y Medellín: los memes no perdonaron la eliminación de tres grandes