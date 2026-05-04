Colombia

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe

De acuerdo con medios de comunicación locales, la colombiana atravesaba por un tema personal, que impedía que saliera al escenario en su 100%, pues William Mebarak se encontraba en UCI

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Shakira y su papá William Mebarak Chadid
El padre de la cantante barranquillera estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por una isquemia horas antes del show en Copacabana -crédito @shakira/Instagram

Sin lugar a duda, la salud de William Mebarak, padre de Shakira, generó preocupación en las horas previas al multitudinario concierto que la cantante ofreció en las playas de Copacabana, Brasil.

El hombre, de 94 años, sufrió una isquemia durante la mañana del día del evento, lo que obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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De acuerdo con información revelada por la revista ¡Hola!, se conoció que tras casi 24 horas bajo vigilancia médica, William Mebarak pudo ser trasladado de la UCI a una habitación bajo estricta observación médica.

Esta mejoría brindó cierto alivio, aunque la inquietud persistía mientras Shakira se preparaba para cumplir con su compromiso profesional en Brasil.

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La colombiana ha estado atenta a la salud de su papá, por una reciente recaída que obligó a internarlo en una UCI - crédito @shakira/IG

El incidente tuvo impacto directo en la artista. La noticia sobre el estado de salud de su padre llegó a pocas horas de su salida al escenario, lo que provocó un retraso en el inicio del espectáculo en la playa de Copacabana. A pesar de la tensión, la cantante decidió mantener su participación y dedicar el concierto a su público.

Quienes se preguntan por el motivo del retraso en la presentación de Shakira esa noche, encuentran la respuesta en la situación familiar que atravesaba. La propia familia confirmó que la artista recibió la noticia de la isquemia poco antes del show, lo que influyó en la organización del evento.

William Mebarak ha atravesado otros episodios delicados en los últimos años. En 2022, fue hospitalizado tras una caída, y en 2023 se sometió a una intervención por hidrocefalia. Shakira ha manifestado públicamente la fortaleza de su padre frente a estos desafíos de salud.

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Con 94 años, William Mebarak se ha convertido en el motor de la artista para sacar adelante su carrera - crédito Colprensa

De acuerdo con el medio citado inicialmente, el entorno familiar aclaró que, a pesar de los rumores sobre su estado, William estaba en casa antes de este último episodio, recibiendo cuidados propios de su edad. La reciente isquemia, sin embargo, obligó a su hospitalización y mantuvo en vilo a la familia en una de las noches más señaladas en la carrera de la cantante.

La salud del papá de Shakira

La salud de William ha sido motivo de atención constante para la cantante en los últimos años.

Tras cumplir 94 años, el padre de la artista atravesó episodios delicados, incluyendo una caída en mayo de 2022 que obligó a su hospitalización en la clínica Teknon de Barcelona, justo antes de que la artista decidiera abandonar la ciudad con destino a Miami.

Al ser dado de alta, la propia Shakira compartió su alivio al poder estar junto a él durante la recuperación y en las tareas de estimulación cognitiva tras el traumatismo.

En el transcurso de 2023, William fue sometido a una intervención cerebral para colocarle una válvula, tratamiento destinado a combatir la hidrocefalia que padecía.

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Durante los últimos años, William Mebarak, ha venido afrontando diferentes problemas de salud, por lo que ha tenido que ser internado en clínicas de Barcelona. / Foto: Instagram @shakira

La cantante, en declaraciones a la revista ¡Hola!, detalló: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”.

Para ella, su padre es “un testamento de su fortaleza y una fuente constante de inspiración”.

Durante este periodo, la familia optó por mantener en reserva algunos datos sobre los ingresos hospitalarios, como aquel ocurrido cinco meses después de la primera caída, cuyo motivo no trascendió públicamente. La discreción ha sido una constante, aunque la cantante no ha dudado en mostrar públicamente su admiración por la fortaleza de su padre.

A finales de 2025 el padre de Shakria volvió a generar preocupación, pero los rumores sobre una recaída fueron desmentidos por su familia, que confirmó que William estaba en su casa de Miami bajo los cuidados necesarios mientras la artista continuaba tranquila su gira de conciertos.

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