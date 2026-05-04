Banda de Yeison Jiménez hará reality para reemplazar su voz y su familia apuesta por nuevos proyectos para su legado

La agrupación iniciará un proceso de selección en varias regiones del país para definir nuevas voces que continúen el repertorio. - crédito @yeison_jimenez / Instagram

A casi cuatro meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá, su equipo de trabajo y su familia dieron a conocer nuevas iniciativas orientadas a preservar su legado artístico.

La información fue revelada durante un especial del programa Expediente Final, donde se reconstruyeron los hechos previos al accidente y se presentaron los proyectos que se encuentran en desarrollo.

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Uno de los anuncios principales corresponde a la realización de un reality musical de alcance nacional, cuyo propósito será seleccionar una nueva voz —o más de una— que asuma el liderazgo de la agrupación que acompañaba al artista.

Búsqueda de talento en distintas regiones del país

El mánager de la banda, Rafael Muñoz, explicó que el formato del reality incluirá recorridos por diferentes regiones de Colombia para identificar intérpretes con las capacidades necesarias para continuar el repertorio.

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De acuerdo con lo señalado, el proceso no se limitará a encontrar un reemplazo directo, sino que también buscará consolidar una propuesta musical que permita la continuidad del proyecto.

“El concurso será por toda Colombia, donde vamos a ir a buscar tal vez dos voces o una voz principal”, indicó Muñoz, al referirse al alcance de la iniciativa.

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Las personas seleccionadas tendrán la responsabilidad de interpretar las canciones que hicieron parte de la trayectoria del artista, así como de participar en nuevos desarrollos musicales.

Sonia Restrepo compartió detalles sobre los proyectos en curso y los últimos momentos del artista tras el accidente. - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Material inédito y proyección internacional

La viuda del cantante, Sonia Restrepo, señaló que antes de su fallecimiento, Jiménez adelantaba procesos de composición y grabación, algunos de ellos enfocados en la internacionalización de su música.

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Según explicó, parte de ese material será incluido en los proyectos que se desarrollen a partir del reality, lo que permitirá dar continuidad al trabajo que el artista había iniciado.

Además, confirmó que se pondrán en marcha otras iniciativas que quedaron planificadas, entre ellas el lanzamiento de una colección de gorras, concebida como un producto asociado a la identidad del cantante y a los elementos que caracterizaron su carrera.

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Testimonios sobre los últimos días del artista

El especial de Expediente Final también incluyó testimonios de familiares sobre los días previos al accidente. Sonia Restrepo y Lina Jiménez compartieron detalles de las últimas conversaciones con el artista.

Entre los relatos, se mencionó una despedida previa a su viaje: “Chao, mi amor. Nos vemos pasado mañana”, así como una llamada en la que el cantante indicó que se encontraba en el avión y que no había tenido una buena noche.

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También se conoció que, antes de una presentación, pidió a su hermana estar pendiente de sus hijos en los días siguientes. En otra conversación, expresó su intención de visitar a un familiar, lo que posteriormente fue interpretado por su entorno cercano como un hecho significativo.

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez busca mantener activa la agrupación mediante nuevas estrategias musicales. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Relato del momento en que se conoció la noticia

Sobre el día del accidente, Sonia Restrepo indicó que se encontraba en su vivienda junto a sus hijas cuando recibió una llamada en la que le informaron que el cantante había sufrido un accidente.

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Inicialmente, pensó que se trataba de un incidente de tránsito. Sin embargo, minutos después le confirmaron que el hecho involucraba una aeronave.

Por su parte, Lina Jiménez señaló que recibió información directa sobre el siniestro, incluyendo material visual que evidenciaba la gravedad de lo ocurrido.

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Proceso de duelo y continuidad de proyectos

La familia del artista indicó que, aunque el proceso de duelo continúa, se tomó la decisión de avanzar en los proyectos que él había estructurado. De acuerdo con Restrepo, esta determinación responde a la intención de dar continuidad a su trabajo.

En ese sentido, el reality musical se plantea como una herramienta para mantener activo el repertorio del cantante y proyectar nuevas producciones a partir del material existente.

Así quedó la avioneta después del impacto - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Investigación del accidente sigue en curso

Finalmente, durante el programa se mencionó que las causas del accidente aéreo permanecen bajo investigación. Según la información disponible, el proceso podría extenderse por más de un año antes de que se emitan conclusiones definitivas.