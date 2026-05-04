Japón quedó campeón del Mundial de Sóftbol Sub-23 en Colombia, pero en el homenaje en lugar del himno les pusieron esta canción de Dragon Ball

La victoria de Japón sobre Australia en la final de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 de la WBSC 2026 no solo le otorgó el título al equipo número uno del mundo, sino que convirtió la ceremonia en un fenómeno viral cuando, ante un estadio lleno en Sincelejo, sonó la popular canción de Dragon Ball Z en vez del himno nacional japonés - crédito @jeancarmona_ / X

El equipo de Japón, actual número 1 del mundo, se consagró campeón de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 de la World Baseball Softball Confederation (Wbsc) 2026 al superar a Australia por 4-2 en la final celebrada en Sincelejo, Colombia. El encuentro tuvo lugar el domingo 3 de mayo en un estadio 20 de Enero colmado por más de 10.000 espectadores.

Al margen del resultado, otro hecho captó la atención en redes sociales, a penas se conoció el triunfo, en vez de sonar el himno nacional japonés, los organizadores eligieron la canción Cha-La Head-Cha-La, icónico primer tema de apertura de la serie animada Dragon Ball Z.

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El hecho desató una ola de comentarios en redes sociales, donde se leyeron frases como: “Me cuaje de la risa cuando salieron con eso” y “Realismo mágico”. Algunos usuarios ironizaron sobre la elección: “Hubiesen puesto la versión para Japón. Tal vez nunca hayan oído la versión para Latinoamérica” y “Pa’ que se sintieran como en casa (?)”. Otros reaccionaron con asombro: “Sincelejo es un caso serio de estudio, da para mínimo unas 40 tesis doctorales”.

Durante el torneo, Japón ya había captado la atención al celebrar sus carreras utilizando el tradicional sombrero vueltiao, símbolo de la cultura colombiana, lo que sumó un toque local a la celebración.

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