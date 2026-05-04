En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, se fue del estadio encarando a los fanáticos, mientras que Daniel Cataño perdía perdón por la eliminación del equipo - crédito @soylayosorio/X

Deportivo Independiente Medellín quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-I tras caer 2-1 ante Águilas Doradas, en condición de local. “El Poderoso” de la montaña finalizó la fase del Todos Contra Todos en la casilla 11, con 26 puntos, dos menos que el octavo equipo en la clasificación, Internacional de Bogotá.

Aunque se dieron los resultados que necesitaba el DIM para clasificar, no consiguió el principal: una victoria frente a su público ante un rival, en teoría, inferior como Águilas Doradas.

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Tras la eliminación de Medellín, un video registró el momento en que Raúl Giraldo, máximo accionista y dueño del Deportivo Independiente Medellín, abandonó el campo realizando gestos provocativos hacia la hinchada.

Los hinchas del 'Poderoso' reclamaron luego de la eliminación del equipo en la Liga cantando "Que se vayan todos", coreaban - crédito @pablorare/X

En imágenes se ve cómo levanta sus puños en repetidas ocasiones mirando continuamente a los hinchas del equipo, que lo silbaban y abucheaban mientras se retiraba. Didier Moreno, jugador y uno de los capitanes del equipo, intentó que el señor Giraldo cesara estos gestos y acelerar su retirada del gramado, pero no tuvo mayor éxito.

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Incluso, sobre el final del registro videográfico, se evidencia cómo Giraldo se quita a Moreno y a Daniel Cataño, también jugador del equipo que se aproximaba para ayudar a acelerar la salida del dirigente de la cancha. El video cierra con un gesto de disculpas de Cataño para con la hinchada.

Raúl Giraldo es el dueño y máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín hace 12 años - crédito DIM

DIM tampoco hizo rueda de prensa

Después de lo acontecido en el gramado del estadio Atanasio Girardot, el club Deportivo Independiente Medellín informó, por medio de su jefatura de prensa, que no realizaría la rueda de prensa post-partido, asumiendo la sanción económica que genera esta falta al cumplimiento de la norma de la División Mayor de Fútbol Colombiano (Dimayor).

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Mientras el club informaba esta decisión, la hinchada se manifestó en los pasillos del estadio Atanasio Girardot con cánticos dirigidos a Raúl Giraldo, máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín. “Maricón, maricón, maricón, Raúl Giraldo maricón”, coreaban los aficionados. La Policía Nacional intentó intervenir para despejar la zona, aunque sin mayor éxito; no se reportaron heridos ni lesionados durante las manifestaciones.

Vale la pena tener presente que el equipo antioqueño completa ya una década sin levantar un campeonato, una racha que se agrava con las finales perdidas en los torneos 2022-II, 2023-II y 2025-I. En total, acumula 13 subcampeonatos, una cifra que ha incrementado el descontento de su hinchada, cansada de ver cómo pasan los años sin celebrar un título.

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El escudo de la eliminación: Millonarios, Cali y Medellín, fuera con el mismo perfil - crédito @Jwlloc/X

Las razones de la molestia de los hinchas

En medio de ese contexto, la postura de Giraldo ha generado aún más inconformidad, especialmente porque contrasta con las iniciativas recientes de referentes como Christian Marrugo. El volante, quien regresó hace poco al club, había promovido un mensaje de unión para que los seguidores volvieran al estadio y respaldaran al equipo en este momento complicado.

La molestia de los aficionados no solo apunta al bajo nivel de varios jugadores, sino también a la gestión dirigencial. Un sector importante de la hinchada considera que no se están haciendo las inversiones necesarias para conformar una plantilla más competitiva, por lo que también han comenzado a pedir la salida de Giraldo.

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Lo que viene para el Deportivo Independiente Medellín

En lo deportivo, el panorama sigue siendo exigente. El conjunto aún debe afrontar los compromisos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y este jueves tendrá una prueba de alto nivel cuando reciba a Flamengo en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 p.m.

En la Liga, el balance del semestre fue discreto y terminó costándole el cargo al técnico Restrepo. A pesar de ello, el equipo logró mantenerse con opciones hasta la última jornada gracias a una racha final de tres triunfos frente a Alianza Valledupar, Boyacá Chicó y Fortaleza. Llegó con vida a la definición y dependía de otros resultados, los cuales se dieron: Inter de Bogotá cayó, mientras que Cali y Millonarios empataron. Sin embargo, el Medellín no logró hacer su parte y se quedó sin clasificación.

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