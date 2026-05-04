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Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

El fútbol colombiano definió a sus ocho clasificados y dejó atrás los cuadrangulares tradicionales: este semestre, los playoffs se jugarán en llaves de eliminación directa

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Trofeo Liga BetPlay Dimayor
Se definieron los cuartos de final de la liga colombiana - crédito AFP

El fútbol colombiano ya tiene a sus ocho protagonistas en la fase definitiva del primer semestre. Este domingo 3 de mayo quedaron definidos los clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I y, además, se realizó el sorteo que determinó el camino hacia el título.

En un torneo atípico, que no contará con los tradicionales cuadrangulares por la necesidad de ajustar el calendario ante el inicio del Mundial 2026, la emoción se traslada directamente a las llaves de eliminación directa.

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Así quedaron definidos:

  • Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá- ida en Metropolitano de Techo y vuelta en Atanasio Girardot.
  • Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima - ida en Manuel Murillo Toro y vuelta en Departamental Libertad.
  • Independiente Santa Fe vs. América de Cali - ida en Pascual Guerrero y vuelta en El Campín.
  • Junior de Barranquilla vs. Once Caldas - ida en el Palogrande y vuelta en Romelio Martínez.
Con gol de Daniel Valencia, los "Diablos rojos" derrotaron al equipo de Pablo Repetto-crédito @AmericadeCali/X
Con gol de Daniel Valencia, los "Diablos rojos" derrotaron al equipo de Pablo Repetto-crédito @AmericadeCali/X

¿Cómo es el formato de la Liga BetPlay 2026-I?

El nuevo formato plantea una fase de cuartos de final, semifinales y final, todas a partidos de ida y vuelta, lo que eleva la tensión desde el primer cruce. Entre los enfrentamientos, destaca especialmente el duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali, dos históricos del país que protagonizarán una de las series más atractivas de esta ronda.

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El equipo antioqueño, líder del todos contra todos, tendrá la ventaja de cerrar la serie en el Atanasio Girardot, mientras que su rival llega como la gran sorpresa del torneo tras sumar 28 puntos en 19 jornadas.

Por su parte, la Llave B enfrentará a Deportivo Pasto y Deportes Tolima. Los pastusos perdieron la segunda posición en la última fecha, pero siguen siendo un equipo sólido. Del otro lado, el Tolima de Lucas González promete ser un rival incómodo, con una propuesta competitiva que suele complicar a cualquiera.

Atlético Nacional, con un partido pendiente, aseguró su clasificación a la fase final del campeonato - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional se enfrentará a Internacional de Bogotá en los cuartos de final - crédito Atlético Nacional

Clásico de “Rojos” en los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En la Llave C se dará el ya mencionado choque entre Santa Fe y América, un duelo de rojos con alto voltaje. El conjunto bogotano logró su clasificación en la última jornada y cerrará la serie en El Campín, mientras que los caleños comenzarán en el Pascual Guerrero. Además del peso histórico de ambos clubes, el enfrentamiento tendrá un atractivo adicional en el duelo de entrenadores entre David González y Pablo Repetto.

Finalmente, la Llave D medirá a Junior de Barranquilla frente a Once Caldas. El vigente campeón iniciará la defensa del título ante un rival tradicionalmente complicado. Junior, que terminó segundo en la tabla, contará con la ventaja de cerrar en casa, en el estadio Romelio Martínez, lo que podría ser determinante en una serie que promete ser muy disputada.

El camino hacia la final también quedó trazado. El ganador de Nacional vs. Internacional de Bogotá se enfrentará en semifinales al vencedor de Pasto vs. Tolima. En la otra parte del cuadro, quien avance entre Santa Fe y América se medirá ante el clasificado de Junior vs. Once Caldas. Este diseño busca equilibrio competitivo y, además, incluye un detalle clave: los dos mejores equipos del todos contra todos fueron ubicados estratégicamente para evitar un cruce anticipado, lo que abre la posibilidad de una final entre los más regulares del campeonato.

Jermein Peña
Junior de Barranquilla enfrentará a Once Caldas en los cuartos de final del fútbol colombiano - crédito Colprensa

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final del fútbol colombiano?

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el fin de semana del 7 y 8 de mayo. La programación se ajustó debido a la participación internacional de varios clubes en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, entre ellos Junior, América, Santa Fe y Tolima.

En cuanto al sistema de competencia, todas las fases se jugarán a ida y vuelta. En caso de empate en el marcador global, el criterio inicial será la diferencia de gol. Si la igualdad persiste tras los dos encuentros, el clasificado se definirá desde el punto penal. Para las semifinales, el equipo con mejor rendimiento acumulado entre la fase regular y los cuartos tendrá la ventaja de cerrar como local, con la excepción de los dos primeros del todos contra todos, quienes mantienen ese privilegio.

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