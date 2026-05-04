Colombia

Sicarios asesinaron en Bolivia a colombiano investigado por narcotráfico: estaría relacionado con el detenido capo uruguayo Sebastián Marset

El operativo se desplegó luego de que la víctima fuera abatida a tiros a la salida de una discoteca, con la indagación policial enfocada en redes criminales que operan en el país y posibles ajustes de cuentas

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Homicidio - Colombia
La autopsia del fallecido confirmó cinco impactos de bala, tres en el tórax y dos en la cabeza, lo que causó su muerte instantánea- crédito Colprensa

Un ciudadano colombiano, Yefersson Alexander Barreto Sánchez, falleció en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) tras ser atacado a tiros al salir de una discoteca en la madrugada del sábado 2 de mayo, un episodio que puso el foco sobre la violencia asociada al crimen organizado transnacional.

Entre los datos destacados, la autopsia confirmó que Barreto Sánchez recibió cinco impactos de bala —tres en el tórax y dos en la cabeza— lo que le provocó la muerte instantánea, de acuerdo con las autoridades forenses citadas por medios locales.

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El fallecido, quien se encontraba en libertad mientras enfrentaba un proceso judicial por tráfico de sustancias controladas desde 2013, fue atacado minutos después de haber tenido un altercado menor con un vendedor ambulante, tras abandonar junto a conocidos un club nocturno a las 5:45 a. m.

Los agresores, dos hombres que se desplazaban en motocicleta, lograron huir a través de rutas alternativas, informó el comandante departamental David Gómez. Una cámara de seguridad registró la secuencia, incluyendo imágenes en las que uno de los atacantes vestía camiseta roja, gorra y mochila, y el conductor del vehículo portaba casco.

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Muerte colombiano BoliviaYefersson Alexander Barreto SánchezAtaque armado discotecaSanta Cruz de la SierraColombia-Noticias

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