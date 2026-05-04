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En video: goles colombianos en las ligas del mundo con Juan Camilo Hernández, Roger Martínez y John Córdoba

Los delanteros colombianos se reportaron con gol desde España, Rusia y Arabia Saudita. Vea las anotaciones de los cafeteros por el mundo

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Es el tanto número 16 del delantero en los 26 partidos que lleva de la Liga de Rusia - crédito RPL Sky

El fútbol de este domingo, 3 de mayo de 2026, volvió a tener como protagonistas a los jugadores colombianos en distintas ligas del mundo.

En La Liga de España, Juan Camilo Hernández marcó dos goles en la victoria 3-0 del Real Betis sobre Real Oviedo. En la Saudi Pro League, Roger Martínez también anotó doblete en el triunfo 5-1 de Al-Taawoun frente a Al-Shabab. Y en la Russian Premier League, Jhon Córdoba hizo el único gol con el que Krasnodar venció 1-0 a Akron Tolyatti.

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Juan Camilo Hernández marcó el gol con el que se abrió el marcador en el partido del Real Betis contra Real Oviedo - crédito DSports

El doblete de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández

El Real Betis ganó 3-0 sobre el Real Oviedo en el estadio La Cartuja, con una destacada actuación del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, autor de dos goles. El triunfo fortalece la quinta posición del equipo sevillano y lo acerca a los puestos de clasificación a la Champions League.

Aunque el inicio del partido favoreció al Oviedo, que generó varias opciones y exigió al arquero Álvaro Vallés, el Betis tomó el control tras los primeros minutos. Al minuto 21, una jugada colectiva entre Abde, Fornals y Hernández terminó con el primer gol del colombiano, cambiando la dinámica del encuentro.

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A partir de ese momento, el Betis dominó el juego con una ofensiva sólida liderada por Hernández, Abde y Antony, quienes generaron constante peligro. En el segundo tiempo, al minuto 58, Hernández anotó su segundo tanto tras una asistencia de Abde, asegurando el resultado.

Con la ventaja, el equipo de Manuel Pellegrini bajó el ritmo y controló el balón, apoyado por el ingreso de Isco. El Oviedo intentó reaccionar, pero sin efectividad, mientras el Betis confirmó su buen momento competitivo.

Así fue el segundo gol de Juan Camilo Hernández en el partido del Real Betis contra Real Oviedo - crédito Dsports

El doblete de Roger Martínez

El delantero cartagenero Roger Martínez fue la gran figura en la contundente victoria 5-1 de Al Taawoun sobre Al-Shabab, en partido correspondiente a la Primera División de Arabia Saudita. El atacante fue titular y anotó un doblete, ratificando su gran momento en la temporada y su importancia dentro del equipo, que continúa sumando puntos en su objetivo de mantenerse entre los cinco primeros.

Martínez marcó sus goles a los minutos 35 y 53, siendo determinante en el desarrollo del encuentro. El primer tanto llegó tras una jugada de insistencia dentro del área, mientras que el segundo se dio en una acción ofensiva bien resuelta que amplió la ventaja. Además de su aporte goleador, el colombiano tuvo una actuación destacada en general, mostrando movilidad, desborde y constante peligro en el frente de ataque.

Es la anotación número 22 del delantero en los 29 partidos disputados que va de la Liga de Arabia - crédito The Manyah Sports

El triunfo también contó con anotaciones de Mohammed Al-Kwikbi, Angelo Fulgini y Mohammed Al-Shwirekh, mientras que Abderrazak Hamdallah descontó para el rival. Con este doblete, Martínez alcanzó los 22 goles en 29 partidos, consolidándose como uno de los jugadores más efectivos del equipo. Su rendimiento, calificado con un 9.2, refleja su impacto en un momento clave de la temporada.

Anotación número 21 del delantero en los 29 partidos disputados que va de la Liga de Arabia - crédito The Manyah Sports

La anotación de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba continúa siendo determinante en la gran campaña del Krasnodar en la liga rusa. Este domingo 3 de mayo, por la fecha 28, el delantero colombiano marcó el único gol en la victoria 0-1 sobre Akron Tolyatti, resultado clave en la recta final del campeonato.

El tanto llegó al minuto 72, tras una recuperación en campo rival. Córdoba aprovechó el espacio por la banda derecha, superó a la defensa y, ya dentro del área, sacó un potente remate imposible de detener para el arquero Vitali Gudiyev. La acción reflejó una de sus principales virtudes: la potencia y capacidad para definir en momentos decisivos.

Con esta anotación, el atacante alcanzó los 16 goles en 26 partidos, consolidándose como el máximo goleador del torneo y una de las figuras más destacadas de la temporada. Su rendimiento ha sido constante y determinante para que Krasnodar se mantenga en la pelea por el título.

Tres delanteros colombianos se reportaron con gol en las distintas ligas del mundo, durante la jornada dominical - crédito @jhoncordoba9,@cuchohernandez, @rogermartinez94/Instagram
Tres delanteros colombianos se reportaron con gol en las distintas ligas del mundo, durante la jornada dominical - crédito @jhoncordoba9,@cuchohernandez, @rogermartinez94/Instagram

A falta de dos fechas para el final, el equipo depende de sí mismo para coronarse campeón, aunque siente la presión de Zenit en la tabla. En este contexto, Córdoba se ha convertido en la principal referencia ofensiva y en el jugador llamado a marcar la diferencia en los partidos decisivos.

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