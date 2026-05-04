Colombia

Shakira dejó este mensaje a sus seguidores tras el megaconcierto en Brasil: “Juntos podemos”

La artista convirtió la playa de Copacabana en una fiesta inolvidable, rodeada de músicos locales y seguidores venidos de todo el continente, y compartió emotivas palabras sobre el poder de la música para unir almas

Guardar
Shakira y el mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el respaldo que le dieron en Brasil - crédito REUTERS/Ricardo Moraes
Shakira y el mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el respaldo que le dieron en Brasil - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

Por primera vez en la historia, una artista latinoamericana reunió a más de 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana durante la noche del 2 de mayo de 2026, en Río de Janeiro.

Shakira fue esa artista colombiana que además de reunir una gran cantidad de presonas para un show gratuito, celebró tres décadas de carrera ante una multitud sin precedentes: “Lo que ocurrió anoche en Río fue inolvidable y conmovedor. Dos millones y medio de personas estuvieron allí; juntos podemos reconocer el poder de la música en todos nosotros”, expresó la barranquilleraa través de Instagram.

PUBLICIDAD

Durante el evento, con una duración de más de dos horas, la intérprete estuvo acompañada por figuras clave de la música brasileña.

Entre los invitados, agradeció a Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Unidos da Tijuca y Dance Maré por su presencia en el escenario.

PUBLICIDAD

Todomundo no Río - Copacabana
Shakira compartió unas emotivas palabras tras su presentación en Copacabana - crédito @shakira/IG

Al referirse al entorno y al instante vivido en Brasil, la intérprete de Choka choka enfatizó: “La belleza de Copacabana nos hace recordar lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está delante de nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en la piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos”.

Añadió, además, el mensaje principal del encuentro en el que destacó las cualidades del pueblo latinoamericano: “Ese fue el mensaje de anoche, que América Latina dio al mundo: es sencillo ser feliz. Y Río nos lo recuerda como ningún otro lugar en el mundo”.

También reconoció el trabajo de quienes hicieron posible el logro logístico para que todo saliera a la perfección entre iluminación, pantallas a lo largo de la imponente playa, la escenografía y el sonido: “A mi equipo incansable y a los miles de personas que trabajaron día y noche en esta producción, incorporando muchos cambios difíciles de ejecutar”.

---
La colombiana no dudó en agradecerles a sus seguidores por le respaldo que le dieron en Río de Janeiro - crédito @shakira/IG

Dirigió el cierre de su nota a los asistentes que viajaron desde distintas regiones: “Y a mis fans que viajaron desde otros países o ciudades de Brasil para estar allí, haciendo historia conmigo y, sobre todo, por hacerme sentir que anoche esas dos millones y medio de almas son mi familia. Gracias, Brasil. ¡Los amo!”.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer y fueron varios los mensajes que dejaron sus seguidores: “Felicitaciones, un show increíble, te amamos”; “Gracias por dedicar ese momento a nosotras, a las madres solteras que día a día luchamos por los nuestros”, entre otros.

El mensaje a las madres solteras

Sin lugar a duda, uno de los hechos que marcó este repunte en la carrera de la barranquillera fue la separación de Shakira con Gerard Piqué tras más de una década juntos y dos hijos que eran la pareja ideal: ella famosa, cantante, una madre entregada y él, futbolista y con una prometedora vida en el balonpié.

Sin embargo, la separación llegó y provocó una serie de reacciones en la música para la artista, logrando éxitos como Soltera, Monotonía, Music Sessions 53 y Acróstico, dedicada especialmente a sus hijos Milan y Sasha.

Milan y Sasha - Las mujeres ya no lloran World Tour
Shakira y sus hijos en Buenos Aires interpretando el sencillo 'Acróstico' durante el concierto de la barranquillera - crédito Prensa Shakira

En medio de la emoción, la barranquillera dedicó unas palabras a las madres solteras de Brasil. “En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, que tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas. Así que este show de hoy está dedicado para todas ellas, para todas nosotras”, expresó la cantante desde el escenario.

Usuarios de redes sociales insinuaron que el ciudadano español podría no estar cumpliendo con los acuerdos hechos con la cantante para la crianza de sus hijos.

Temas Relacionados

ShakiraCopacabanaTodo mundo no RíoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Japón quedó campeón del Mundial de Sóftbol Sub-23 en Colombia, pero en el homenaje en lugar del himno les pusieron esta canción de Dragon Ball

El hecho generó risas en redes sociales y sugerencias musicales para próximas celebraciones del equipo japones en territorio nacional

Japón quedó campeón del Mundial de Sóftbol Sub-23 en Colombia, pero en el homenaje en lugar del himno les pusieron esta canción de Dragon Ball

Sergio Fajardo arremetió nuevamente contra Abelardo de la Espriella: “Tramposo, mentiroso, pura fanfarria”

El candidato presidencial insistió en que el impacto mediático ha desplazado la discusión de ideas y criticó la estrategia del abogado y también aspirante

Sergio Fajardo arremetió nuevamente contra Abelardo de la Espriella: “Tramposo, mentiroso, pura fanfarria”

Familiares de miembros de la Primera Línea se habrían tomado el Ministerio de Justicia: piden que detenidos por el “estallido social” queden en libertad

Tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que determinó la existencia de estructuras organizadas detrás de los actos violentos durante las protestas de 2021, miembros de la Primera Línea habrían ocupado la sede del Ministerio de Justicia en Bogotá para exigir la liberación de sus compañeros detenidos

Familiares de miembros de la Primera Línea se habrían tomado el Ministerio de Justicia: piden que detenidos por el “estallido social” queden en libertad

Víctima del espectáculo de ‘monster truck’ en Pereira compartió su experiencia: “Estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”

La mujer relató que el pánico invadió a los asistentes y aseguró que solo logró evitar ser atropellada gracias a la intervención de otra persona

Víctima del espectáculo de ‘monster truck’ en Pereira compartió su experiencia: “Estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”

Sicarios asesinaron en Bolivia a colombiano investigado por narcotráfico: estaría relacionado con el detenido capo uruguayo Sebastián Marset

El operativo se desplegó luego de que la víctima fuera abatida a tiros a la salida de una discoteca, con la indagación policial enfocada en redes criminales que operan en el país y posibles ajustes de cuentas

Sicarios asesinaron en Bolivia a colombiano investigado por narcotráfico: estaría relacionado con el detenido capo uruguayo Sebastián Marset
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe

Alerta por la salud del padre de Shakira habría retrasado el inicio del espectáculo de la colombiana en Copacabana: esto es lo que se sabe

Banda de Yeison Jiménez hará reality para reemplazar su voz y su familia apuesta por nuevos proyectos para su legado

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil

Deportes

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo

En video: goles colombianos en las ligas del mundo con Juan Camilo Hernández, Roger Martínez y John Córdoba

La última fecha de la Liga BetPlay dejó fuera a Millonarios, Cali y Medellín: los memes no perdonaron la eliminación de tres grandes