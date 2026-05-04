Shakira dejó este mensaje a sus seguidores tras el megaconcierto en Brasil: “Juntos podemos”

Shakira y el mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el respaldo que le dieron en Brasil - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

Por primera vez en la historia, una artista latinoamericana reunió a más de 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana durante la noche del 2 de mayo de 2026, en Río de Janeiro.

Shakira fue esa artista colombiana que además de reunir una gran cantidad de presonas para un show gratuito, celebró tres décadas de carrera ante una multitud sin precedentes: “Lo que ocurrió anoche en Río fue inolvidable y conmovedor. Dos millones y medio de personas estuvieron allí; juntos podemos reconocer el poder de la música en todos nosotros”, expresó la barranquilleraa través de Instagram.

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Durante el evento, con una duración de más de dos horas, la intérprete estuvo acompañada por figuras clave de la música brasileña.

Entre los invitados, agradeció a Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Unidos da Tijuca y Dance Maré por su presencia en el escenario.

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Shakira compartió unas emotivas palabras tras su presentación en Copacabana - crédito @shakira/IG

Al referirse al entorno y al instante vivido en Brasil, la intérprete de Choka choka enfatizó: “La belleza de Copacabana nos hace recordar lo que realmente importa y el secreto es estar presente, valorar lo que está delante de nuestros ojos. Contemplar el mar, la playa, la montaña, sentir el sol en la piel, la brisa. Porque de eso estamos hechos”.

Añadió, además, el mensaje principal del encuentro en el que destacó las cualidades del pueblo latinoamericano: “Ese fue el mensaje de anoche, que América Latina dio al mundo: es sencillo ser feliz. Y Río nos lo recuerda como ningún otro lugar en el mundo”.

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También reconoció el trabajo de quienes hicieron posible el logro logístico para que todo saliera a la perfección entre iluminación, pantallas a lo largo de la imponente playa, la escenografía y el sonido: “A mi equipo incansable y a los miles de personas que trabajaron día y noche en esta producción, incorporando muchos cambios difíciles de ejecutar”.

La colombiana no dudó en agradecerles a sus seguidores por le respaldo que le dieron en Río de Janeiro - crédito @shakira/IG

Dirigió el cierre de su nota a los asistentes que viajaron desde distintas regiones: “Y a mis fans que viajaron desde otros países o ciudades de Brasil para estar allí, haciendo historia conmigo y, sobre todo, por hacerme sentir que anoche esas dos millones y medio de almas son mi familia. Gracias, Brasil. ¡Los amo!”.

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Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer y fueron varios los mensajes que dejaron sus seguidores: “Felicitaciones, un show increíble, te amamos”; “Gracias por dedicar ese momento a nosotras, a las madres solteras que día a día luchamos por los nuestros”, entre otros.

El mensaje a las madres solteras

Sin lugar a duda, uno de los hechos que marcó este repunte en la carrera de la barranquillera fue la separación de Shakira con Gerard Piqué tras más de una década juntos y dos hijos que eran la pareja ideal: ella famosa, cantante, una madre entregada y él, futbolista y con una prometedora vida en el balonpié.

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Sin embargo, la separación llegó y provocó una serie de reacciones en la música para la artista, logrando éxitos como Soltera, Monotonía, Music Sessions 53 y Acróstico, dedicada especialmente a sus hijos Milan y Sasha.

Shakira y sus hijos en Buenos Aires interpretando el sencillo 'Acróstico' durante el concierto de la barranquillera - crédito Prensa Shakira

En medio de la emoción, la barranquillera dedicó unas palabras a las madres solteras de Brasil. “En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, que tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas. Así que este show de hoy está dedicado para todas ellas, para todas nosotras”, expresó la cantante desde el escenario.

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Usuarios de redes sociales insinuaron que el ciudadano español podría no estar cumpliendo con los acuerdos hechos con la cantante para la crianza de sus hijos.