Ella es Sofía Carson, la actriz con raíces colombianas que interpretó el himno de los Estados Unidos en el juego de los Dodgers

Nacida en Fort Lauderdale, Florida, y de padres colombianos, Sofía Carson es una actriz y cantante que desde hace varios años ha hecho méritos para abrirse su propio camino en la exclusiva industria de Hollywood. Hija de la exreina del Carnaval de Barranquilla, Laura Char, y de José F. Daccarett, Carson ha participado en producciones de Disney y Netflix, y durante la semana pasada, llamó la atención de la comunidad deportiva al interpretar el himno nacional de los Estados Unidos previo al inicio del juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Bravos, de Atlanta, y los Dodgers, de Los Ángeles, en el Dodgers Stadium en Los Ángeles, California.

Conmovida, la artista agradeció la oportunidad que tuvo y, a través de sus redes sociales, compartió lo que fue este especial momento para ella. “Canté el himno nacional en el Dodgers Stadium. Gracias infinitas”, comentó la intérprete de ‘Back to beautiful’ que, para el momento, portó la clásica beisbolera azul. La actriz fue ovacionada por su interpretación por parte de los asistentes al encuentro deportivo y de los jugadores.

Sofia interpretó a Evie, la hija de la Reina Malvada en Disney ‘Descendants’ (Descendientes), y en 2019 tuvo la oportunidad de participar en ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’. Así mismo, hizo parte del elenco de la película ‘Feel The Beat’, de Netflix. Bajo su nombre, sin embargo, no están solo esos títulos, a su vez, participó en populares series como ‘Soy Luna’, ‘My Little Pony’, ‘Austin & Ally’, ‘Tini: el gran cambio de Violetta’, entre otras.

Sofía se mudó a Los Ángeles cuando tenía 18 años para, según contó en una entrevista con Telemundo, seguir sus sueños en el mundo artístico. De acuerdo con lo que reveló ella misma ante los micrófonos de ese informativo, tener raíces latinoamericanas, de alguna manera, le sirvió como ‘un plus’, a la hora de llegar a protegonizar en Disney, pues, desde aquella compañía, disfrutaron de su ‘bicultura’, manifiesta ella. De la misma manera, explicó es para ella una ventaja hablar español e inglés a la perfección.

Sofía, nacida en abril de 1993 bajo el nombre de Sofía Daccaret Char, no solo ha dedicado su carrera a la actuación, la música y la danza también son parte fundamental en su vida. Aunque se graduó como Licenciada en Comunicaciones de la Escuela Carrollton del Sagrado Corazón en Miami, según informó la revista Hola, Carson estudió danza paralelo a su carrera profesional, y logró participar activamente en el programa IMPAC Youth Ensemble.

La también cantante ha colaborado con el DJ británico-noruego Alan Walker en canciones como ‘Back to Beautiful’ y ‘Different World’. También tiene un tema de la mano con J Balvin llamado ‘Love is the Name’. También tiene varias canciones como solista en la que resaltan, por ejemplo, ‘He Loves Me, But...’, estrenada el pasado mes de junio del año en curso.

“Yo crecí bicultural, nací aquí en los Estados Unidos pero crecí viajando mucho a Colombia, viajo una o dos veces al año. Mi familia está allá, mis abuelos, mis primos, así que tengo parte de mi corazón en Colombia (...) Yo crecí en ‘spanglish’ tengo como dos cerebros”, dijo la artista en Los 40 principales, en una entrevista con el periodista Roberto Cardona durante el pasado mes de mayo, en donde, además, aseguró que lo que más le hacía falta de Colombia, además de su familia, era la comida, particularmente, algunos dulces.

Carson, en aquel diálogo, describió lo importante que se ha vuelto el arte originario de Latinoamérica en el mundo. Para ella, ver a J Balvin colaborar con Dua Lipa, o a Maluma con The Weeknd es la clara representación de ello. “La música latina ha enamorado al mundo. Hay algo en la sangre latina, en la música, en el corazón de la música hispana, que mueve al mundo”, recalcó.





