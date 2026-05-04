Esta es la historia de Sonia Segura, la única colombiana que maneja ‘monster trucks’, involucrada en el fatal accidente en Popayán

Sonia Segura, bogotana de 53 años que dejó atrás su carrera como productora para dedicarse a los deportes a motor.

Una tragedia sacudió a Popayán este domingo durante un espectáculo de Monster truck, cuando uno de estos vehículos perdió el control y arrolló a decenas de asistentes en el sector de Bulevar Rose. El saldo preliminar reporta al menos tres muertos, incluidos dos menores, y cerca de 40 heridos de distinta gravedad, lo que ha generado conmoción local y una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió el 3 de mayo, cuando un vehículo tipo Monster truck, conducido por Sonia Vilma Segura, embistió a parte del público durante una exhibición. Segura, una bogotana de 53 años con trayectoria en el automovilismo extremo, resultó herida y permanece bajo observación médica. La emergencia dejó tres fallecidos, casi 40 lesionados y ha abierto una investigación sobre las causas y condiciones del evento.

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La persona al volante del Monster truck fue identificada como Sonia Vilma Segura, de 53 años, originaria de Bogotá. Segura es reconocida en el automovilismo extremo nacional, historia que inició de forma profesional en 2010, cuando dejó su trabajo como productora audiovisual para dedicarse al manejo de vehículos de gran tamaño.

La colombiana Sonia Segura es la única mujer piloto de Monster Truck en Latinoamérica, al mando de la “Monster Truck Dragona” y encargada de aplastar vehículos en la pista.

La conductora goza de una amplia experiencia en exhibiciones de Monster truck en distintas ciudades del país. Horas antes del accidente, invitó a la ciudadanía de Popayán al evento a través de sus redes sociales.

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Luego del siniestro, Segura recibió atención médica en un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades examinan tanto su perfil profesional como su historial en eventos similares para esclarecer los hechos.

Su incursión en el mundo de los Monster Trucks comenzó en 2010, sin buscar notoriedad, pero su perseverancia y habilidad la llevaron a convertirse en la única mujer piloto de la especialidad en la región.

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Segura ha participado en una docena de exhibiciones internacionales en países como Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Curazao, y en más de 20 shows en Colombia, en ciudades como Rionegro, Neiva, Tuluá, Montería, Villavicencio, Bogotá, Cali y ahora Medellín.

La trayectoria de Sonia Segura está marcada por la superación de estereotipos y el apoyo de su familia.

Su trayectoria está marcada por la superación de estereotipos y el apoyo de su familia, como relató en una entrevista: «Mi mamá todavía no se acostumbra a verme con estas ‘pintas’ de mecánica. Pero mi papá y mi hermano le dicen: ‘¡Deje a la niña, que disfrute!’... esta es mi pasión».

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El punto de inflexión en su carrera llegó en 2016, cuando Steve Harley, empresario y mentor, le ofreció la oportunidad de conducir una Monster Truck en la Plaza de Toros de Cali.

Aunque la experiencia inicial estuvo llena de nervios y desafíos técnicos, Segura demostró valentía y determinación, consolidando su lugar en un deporte donde menos del 10% de los pilotos a nivel mundial son mujeres. «Steve fue quien me dijo que, si quería, podía manejar una camioneta. Yo siempre he sido arriesgada. Me gustaba el tema, pero ya subirse… ¡yo estaba muerta del susto!», recordó la piloto sobre su pasión por los motores en su entorno.

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Historia y expansión de los Monster Trucks

El fenómeno de los Monster Trucks tiene sus raíces en Estados Unidos, donde surgió en la década de 1970 con la modificación de camiones para crear espectáculos de gran impacto visual.

El fenómeno de los Monster Trucks tiene sus raíces en Estados Unidos, donde surgió en la década de 1970 con la modificación de camiones para crear espectáculos de gran impacto visual. El primer Monster Truck, “Bigfoot”, fue construido en 1975 por Bob Chandler, y desde entonces la disciplina ha evolucionado hasta convertirse en una tradición anual en países de América y el mundo.

En la década de 1980, estos vehículos ganaron popularidad en Estados Unidos y Canadá, y en los 90 se consolidaron campeonatos como la Monster Jam y la United States Hot Rod Association (USHRA).

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Actualmente, existen cerca de 200 pilotos activos a nivel global, con una presencia femenina aún limitada, aunque en aumento, especialmente en circuitos como Monster Jam en Estados Unidos.

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