CNE analiza solicitud para revocar la inscripción de Abelardo de la Espriella como candidato presidencial

El accionante alegó que se desvirtuó la presunción constitucional de buena fe en la actuación preelectoral iniciada por Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso la lupa sobre la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. La autoridad electoral avocó conocimiento de una solicitud de revocatoria de su inscripción como aspirante a la Presidencia y solicitó la práctica de pruebas para avanzar en la investigación.

“AVOCAR CONOCIMIENTO frente a la solicitud de revocatoria en contra del candidato ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO a la Presidencia de la República avalado por el Grupo Significativo de Ciudadanos DEFENSORES DE LA PATRIA, para las elecciones que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2026-005385″, se lee en el documento de la autoridad electoral.

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La solicitud fue presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien argumentó que se desvirtuó la presunción constitucional de buena fe en la actuación preelectoral iniciada por el aspirante a la Presidencia.

El CNE afirmó que no se cuenta con los elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión de fondo, por lo que solicitó la práctica de pruebas. Entonces, pidió al comité inscriptor Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria pronunciarse sobre los hechos en en un términos de cinco días hábiles.

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De igual manera, solicitó a Abelardo de la Espriella presentar sus descargos sobre el tema de estudio en el mismo plazo.

En desarollo...

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