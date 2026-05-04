La última fecha de la Liga BetPlay dejó fuera a Millonarios, Cali y Medellín: los memes no perdonaron la eliminación de tres grandes

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I dejó una de las definiciones más intensas y polémicas de los últimos años en el fútbol colombiano. Más allá de la emoción deportiva, la eliminación simultánea de tres históricos del país —Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín— generó una ola de memes y humor en redes sociales, reflejando la rivalidad, la resignación y la creatividad de la afición nacional.
La última jornada del “Todos contra Todos” se vivió en simultáneo, con seis cupos ya asegurados y cinco equipos luchando por los dos puestos restantes. Nacional, Pasto, América, Junior, Once Caldas y Tolima llegaron tranquilos, mientras Millonarios, Cali, Medellín, Santa Fe e Inter de Bogotá se disputaban la clasificación.
PUBLICIDAD
En un cierre cargado de nerviosismo, Santa Fe e Inter de Bogotá fueron los que finalmente accedieron a los Playoffs, dejando a Millonarios, Cali y Medellín fuera de la fase definitiva. La eliminación de estos tres “grandes” fue tendencia, no solo por lo inesperado, sino por la intensidad con la que los hinchas y rivales se volcaron a las redes para compartir su ingenio en forma de memes.
La silueta de la burla: “El escudo de la eliminación”
Uno de los memes más compartidos muestra la silueta genérica de un escudo, acompañada del mensaje: “Hoy quedaron eliminados los tres equipos con esta forma de escudo”, en clara referencia a Millonarios, Medellín y Cali, cuyos emblemas tienen diseños similares. Este meme se volvió viral, convirtiéndose en símbolo de la jornada y en punto de partida para decenas de parodias sobre “el escudo de la eliminación”.
PUBLICIDAD
Millonarios: resignación, ironía y el “Eli eli eli eliminados”
La caída del equipo azul de Bogotá fue una de las más explotadas por los creadores de memes, alimentada por la expectativa generada tras la llegada de Radamel Falcao y la decepción de quedar fuera por un solo punto.
Una imagen muestra a Millonarios (niña al fondo, con cara de decepción y el escudo azul sobrepuesto) “viendo” cómo Inter de Bogotá y Santa Fe, sus rivales capitalinos, sí avanzan a los Playoffs, reforzando la frustración azul.
PUBLICIDAD
Otro meme utiliza una escena de Ned Flanders destrozado (de Los Simpson) para burlarse de los directivos, sugiriendo que ni el fichaje millonario de Falcao (“900 millones mensuales”) sirvió para evitar la eliminación.
También circuló la imagen de Falcao posando con la camiseta de Millonarios en El Campín, con un texto sarcástico sobre la ilusión de verlo campeón y la pronta eliminación.
PUBLICIDAD
Videos y GIFs muestran a hinchas azules acostados, resignados pero aliviados, con el mensaje: “Hinchas de Millonarios esta noche sabiendo que no tienen que ver más a estos muertos en Liga”.
El clásico “Eli eli eli eli eliminados” se difundió junto a imágenes de hinchas haciendo gestos de burla y risas, parodiando la despedida temprana del club capitalino.
PUBLICIDAD
Un meme con la frase “No esperaba nada y aún así estoy decepcionado” (Malcolm in the Middle), resume el sentir de los aficionados tras una campaña llena de altibajos.
Medellín: superstición, resignación y el “oso” repetido
Los memes sobre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) giraron en torno a la mala racha y a la superstición. Una imagen muestra al narrador Eduardo Luis rodeado de ruda, incienso y velas, con el texto: “Ni con la ruda es suficiente”, aludiendo a la “mala suerte” del club.
PUBLICIDAD
Otro meme, compartido por hinchas de Nacional, muestra a jugadores verdolagas riendo mientras “miran la tabla de posiciones”, burlándose de la eliminación de sus rivales tradicionales. También se viralizó la frase “¡vuelve el DIM a hacer el oso!”, con la mascota del club en actitud resignada, y la crítica a los directivos y jugadores celebrando una eliminación, señalada como una vergüenza.
Deportivo Cali: celebración antes de tiempo
Los hinchas de América de Cali aprovecharon para burlarse de su eterno rival. Un meme muestra a jugadores de Cali bailando tras ganarle al “papá” (América), solo para terminar eliminados y ser objeto de burla: “Celebraron antes de tiempo y ahora ven los Playoffs por televisión”.
PUBLICIDAD
La eliminación conjunta de Millonarios, Medellín y Cali se convirtió en un fenómeno viral, con memes que mezclaron ironía, resignación, críticas a la dirigencia y la tradicional rivalidad entre hinchadas.
En medio de la decepción, la creatividad popular encontró en el humor un desahogo y una forma de procesar la frustración, confirmando que en el fútbol colombiano, si hay algo que nunca falta, son los memes después de una jornada para el olvido de los grandes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD