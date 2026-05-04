La última fecha de la Liga BetPlay dejó fuera a Millonarios, Cali y Medellín: los memes no perdonaron la eliminación de tres grandes

Los memes sobre la eliminación de los tres grandes del fútbol colombiano se volvieron virales en redes sociales tras la jornada - crédito Montaje Johan Largo/Infobae- X

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I dejó una de las definiciones más intensas y polémicas de los últimos años en el fútbol colombiano. Más allá de la emoción deportiva, la eliminación simultánea de tres históricos del país —Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín— generó una ola de memes y humor en redes sociales, reflejando la rivalidad, la resignación y la creatividad de la afición nacional.

La última jornada del “Todos contra Todos” se vivió en simultáneo, con seis cupos ya asegurados y cinco equipos luchando por los dos puestos restantes. Nacional, Pasto, América, Junior, Once Caldas y Tolima llegaron tranquilos, mientras Millonarios, Cali, Medellín, Santa Fe e Inter de Bogotá se disputaban la clasificación.

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En un cierre cargado de nerviosismo, Santa Fe e Inter de Bogotá fueron los que finalmente accedieron a los Playoffs, dejando a Millonarios, Cali y Medellín fuera de la fase definitiva. La eliminación de estos tres “grandes” fue tendencia, no solo por lo inesperado, sino por la intensidad con la que los hinchas y rivales se volcaron a las redes para compartir su ingenio en forma de memes.

Así celebraron los hinchas rivales la caída simultánea de tres grandes en una noche histórica - crédito @ComuverdolagaOf/ X

La silueta de la burla: “El escudo de la eliminación”

Uno de los memes más compartidos muestra la silueta genérica de un escudo, acompañada del mensaje: “Hoy quedaron eliminados los tres equipos con esta forma de escudo”, en clara referencia a Millonarios, Medellín y Cali, cuyos emblemas tienen diseños similares. Este meme se volvió viral, convirtiéndose en símbolo de la jornada y en punto de partida para decenas de parodias sobre “el escudo de la eliminación”.

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El escudo de la eliminación: Millonarios, Cali y Medellín, fuera con el mismo perfil - crédito @Jwlloc/X

Millonarios: resignación, ironía y el “Eli eli eli eliminados”

La caída del equipo azul de Bogotá fue una de las más explotadas por los creadores de memes, alimentada por la expectativa generada tras la llegada de Radamel Falcao y la decepción de quedar fuera por un solo punto.

La ilusión de Millonarios, una vez más, directo al tacho de la basura, pero le ganaron a Nacional - crédito @SamSam9530/X

Una imagen muestra a Millonarios (niña al fondo, con cara de decepción y el escudo azul sobrepuesto) “viendo” cómo Inter de Bogotá y Santa Fe, sus rivales capitalinos, sí avanzan a los Playoffs, reforzando la frustración azul.

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Millonarios viendo cómo Santa Fe e Inter de Bogotá sí clasifican: resignación total - crédito cuenta parodia de Wins Port/X

Otro meme utiliza una escena de Ned Flanders destrozado (de Los Simpson) para burlarse de los directivos, sugiriendo que ni el fichaje millonario de Falcao (“900 millones mensuales”) sirvió para evitar la eliminación.

Ned Flanders, símbolo de los directivos de Millonarios tras el fracaso con Falcao - crédito @belsebuth/X

También circuló la imagen de Falcao posando con la camiseta de Millonarios en El Campín, con un texto sarcástico sobre la ilusión de verlo campeón y la pronta eliminación.

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El fichaje estrella no alcanzó: los memes no perdonaron la llegada de Falcao y la eliminación - crédito @Jfrppebauza/X

Así celebraron los hinchas rivales la caída simultánea de tres grandes en una noche histórica - crédito @SamSam9530/X

Videos y GIFs muestran a hinchas azules acostados, resignados pero aliviados, con el mensaje: “Hinchas de Millonarios esta noche sabiendo que no tienen que ver más a estos muertos en Liga”.

Hinchas azules, entre memes y resignación, despiden otro torneo sin gloria - crédito @Matchaday09/X

El clásico “Eli eli eli eli eliminados” se difundió junto a imágenes de hinchas haciendo gestos de burla y risas, parodiando la despedida temprana del club capitalino.

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El “Eli eli eli eli eliminados” volvió a ser tendencia entre hinchas y rivales - crédito @unverdolagamas1X

Un meme con la frase “No esperaba nada y aún así estoy decepcionado” (Malcolm in the Middle), resume el sentir de los aficionados tras una campaña llena de altibajos.

“No esperaba nada y aún así estoy decepcionado”: el sentir azul tras la definición - crédito danny8002@ X

Los memes sobre la eliminación de los tres grandes del fútbol colombiano se volvieron virales en redes sociales tras la jornada - crédito X

Medellín: superstición, resignación y el “oso” repetido

Los memes sobre el Deportivo Independiente Medellín (DIM) giraron en torno a la mala racha y a la superstición. Una imagen muestra al narrador Eduardo Luis rodeado de ruda, incienso y velas, con el texto: “Ni con la ruda es suficiente”, aludiendo a la “mala suerte” del club.

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DIM y la superstición: ni la ruda ni el incienso salvaron la campaña - crédito @SamSam9530/X

Otro meme, compartido por hinchas de Nacional, muestra a jugadores verdolagas riendo mientras “miran la tabla de posiciones”, burlándose de la eliminación de sus rivales tradicionales. También se viralizó la frase “¡vuelve el DIM a hacer el oso!”, con la mascota del club en actitud resignada, y la crítica a los directivos y jugadores celebrando una eliminación, señalada como una vergüenza.

El “oso” del DIM: una tradición que se repite cada semestre, según los memes - crédito @CAVsulas/X

La vergüenza de los dirigentes, tema recurrente en los memes tras la fecha 19 - crédito @SaqueAmargoCo/X

Deportivo Cali: celebración antes de tiempo

Los hinchas de América de Cali aprovecharon para burlarse de su eterno rival. Un meme muestra a jugadores de Cali bailando tras ganarle al “papá” (América), solo para terminar eliminados y ser objeto de burla: “Celebraron antes de tiempo y ahora ven los Playoffs por televisión”.

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El ingenio de la afición convirtió el drama en humor con memes para todos los gustos - crédito @danielX1927/X

La eliminación conjunta de Millonarios, Medellín y Cali se convirtió en un fenómeno viral, con memes que mezclaron ironía, resignación, críticas a la dirigencia y la tradicional rivalidad entre hinchadas.

En el fútbol colombiano, los memes no perdonan: la creatividad siempre gana, incluso en la derrota - crédito @YeimisAriel/X

En medio de la decepción, la creatividad popular encontró en el humor un desahogo y una forma de procesar la frustración, confirmando que en el fútbol colombiano, si hay algo que nunca falta, son los memes después de una jornada para el olvido de los grandes.

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El meme del niño decepcionada: así se sienten miles de hinchas azules - crédito @Ivan_MolinaVX