Fuerza Aérea traerá desde Perú a jugadores de Deportivo Pasto varados por protestas

Melgar cayó 1-0 ante Deportivo Pasto en la Tarde Rojinegra. (FBC Melgar)

Horas de angustia y de incertidumbre han vivido los integrantes de la delegación del Deportivo Pasto que se encuentran atrapados en Perú, en donde afrontaron algunos compromisos de pretemporada, debido a la crisis social que se vive en el vecino país.

El vuelo de regreso a Colombia estaba programado para el 19 de enero; sin embargo, los bloqueos internacionales vía aérea no les han permitido salir de territorio Inca. Ante esta situación la escuadra Tricolor hizo un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para solucionar su situación vía Twitter.

“Hacemos un llamado respetuoso al Dr. Gustavo Petro, la Cancillería y al Ministerio del Deporte para gestionar el pronto regreso de nuestra delegación, quienes se encuentran en suspenso en territorio peruano tras las manifestaciones sociales ocurridas en este país”.

El drama que viven cuerpo técnico y jugadores del club podría terminar en cuestión de horas dado que la Fuerza Aérea Colombiana intervendría para traer de regreso al Deportivo Pasto. “#ComunicaciónOficial | Su @FuerzaAereaCol adelanta las coordinaciones necesarias para realizar un vuelo humanitario que busca traer de regreso al país a los integrantes del @DeporPasto desde Arequipa #Perú, teniendo en cuenta la situación del hermano país. #MiFuerzaAérea”.

El cuadro Volcánico está atrapado en la ciudad peruana de Arequipa. @FuerzaAereaCol/Twitter

En declaraciones para el Gol Caracol el portero del Deportivo Pasto, Diego Martínez, dio detalles de como él y sus compañeros han llevado la situación en suelo peruano.

“Hemos sentido ansiedad porque no vemos una solución cercana. La gente sigue concentrada en aeropuertos y no hay alternativas. (…) La única solución es salir por el aeropuerto de Arequipa. No nos podemos desesperar, pero esperamos que el Gobierno o la Dimayor nos puedan ayudar y que la próxima semana estemos en Colombia”.

Por su parte, Flavio Torres, entrenador de la institución pastusa declaró: “Los disturbios se han cobrado 45 vidas, 44 civiles y un policía desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso”.

Así mismo, el capitán Camilo Ayala pidió la intervención de los dos gobiernos: “En nombre del cuerpo técnico, parte administrativa y jugadores, quiero que conozcan la situación real del Deportivo Pasto, la cual ya la conoce la Embajada de Colombia en Perú. Hacemos este mensaje extensivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, al Ministerio de Deporte y especialmente a Gustavo Petro, Presidente de la Nación, para que solidaricen con la situación de Deportivo Pasto y nos den una pronta ayuda”

En su gira por Perú, el Deportivo Pasto encaró dos partidos amistosos, el primero ante Melgar de Arequipa al que derrotó 1-0 con anotación de Joffer Escobar en el Estadio Monumental de la UNSA. En su segunda salida, los dirigidos por Flavio Torres se midieron al Binacional de Juliaca a puerta cerrada, ya que las condiciones no estaban dadas para el acceso al público. El duelo entre ambos bandos terminó 2-2.

El debut de Deportivo Pasto en la Liga BetPlay Dimayor será el lunes 30 de enero en condición de visitante ante Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja desde las 6:00 p.m. hora colombiana.

