Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/cortesía Jaime Andrés Beltrán

El coordinador de campaña en el departamento de Meta y exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros junto a otra persona mientras se desplazaban en motocicleta por una zona rural, según confirmó el gerente nacional de regiones del equipo del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

El impacto del doble homicidio llevó a Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, a anunciar una recompensa de $50.000.000 para quien entregue información de los responsables y a convocar un consejo extraordinario de seguridad. “Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia”, declaró Cortés en X.

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La mandataria departamental agregó que el propósito es “priorizar el despliegue de la Fuerza Pública y las investigaciones, he citado un Consejo Extraordinario de Seguridad en las instalaciones de la Gobernación del Meta para este domingo a las 8:00 a.m., en el cual esperamos contar con la presencia del ministro de Defensa y de los altos mandos del Ejército y la Policía”.

La lista de medidas inmediatas que activó la autoridad local incluye un plan candado, refuerzo del número de uniformados y aumento de operativos en la zona del ataque, con el objetivo de identificar a los autores materiales. Cortés desmintió versiones sobre presuntos enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos armados en el territorio.

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La gravedad del hecho generó alerta en la campaña de Salvación Nacional, liderada por Abelardo de la Espriella, que en varias ocasiones denunció amenazas de muerte y un posible plan de atentado en su contra con francotirador. En respuesta, el candidato presidencial reforzó su esquema de seguridad y utiliza vidrios blindados en su carro para desplazarse a los eventos públicos.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, anunció una recompensa de $50 millones para capturar a los responsables del crimen - crédito Rafaela Cortés/X

El mensaje de Paloma Valencia por el asesinato del integrante de la campaña de Abelardo de la Espriella

Tras conocerse el deceso de Rogers Mauricio Devia Escobar, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó su sentido pésame a los allegados del exfuncionario vía redes sociales.

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A su vez, solicitó de manera urgente al Gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro comenzar y dar celeridad a una investigación que determine quiénes fueron los responsables de los hechos.

La candidata presidencial por el Centro Democrático expresó solidaridad con la familia del exalcalde Rogers Mauricio Devia y pidió garantías para la oposición política - crédito @PalomaValenciaL/X

Incluso, la legisladora sostuvo que es necesario mejorar la protección a los integrantes de la oposición con el fin de que las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 sean transparentes.

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“Solidaridad con la familia del exalcalde Rogers Mauricio Devia y con la campaña de Aberlardo de la Espriella. Exigimos a las autoridades investigación y al Gobierno Nacional garantías para la oposición política. Vamos a recuperar la seguridad y a perseguir sin tregua a los criminales que le quitan la tranquilidad a los colombianos”, escribió Valencia en su cuenta de X.

Sumado al mensaje de la congresista, Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, expresó públicamente el dolor del movimiento político tras conocer el hecho. Beltrán señaló que, “con mucho dolor y preocupación”, debía confirmar el asesinato del coordinador de campaña en Cubarral, Meta.

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Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X

Además, relató que Rogers Mauricio Devia había estado durante el día recogiendo publicidad política en Villavicencio y que, al regresar a su municipio, fue atacado por desconocidos.

En su mensaje, Beltrán describió a la víctima como “un entusiasta, comprometido y trabajador incansable” de la causa política que lidera Abelardo de la Espriella. También rechazó el crimen y manifestó sus condolencias a la familia del exmandatario local, asegurando que el equipo político los acompañaba en ese difícil momento.

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Bajo la misma línea, el concejal de Bogotá Marco Acosta Rico rechazó “con contundencia” el asesinato del integrante de la campaña del abogado De la Espriella.

El cabildante aseguró que “los violentos y grupos armados quieren sembrar miedo y robarle la esperanza al pueblo colombiano de salir de esta horrible noche”, pero afirmó que no lograrán intimidar a quienes participan en el proceso político.

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