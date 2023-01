Juan Pablo Ángel le dio la bienvenida a Jhon Jader Durán en el Aston Villa

El jugador de 19 años se convierte en el tercer colombiano en defender los colores del Aston Villa. @avfcofficial/Instagram

El jugador colombiano Jhon Jader Durán fue oficialmente presentado en el Aston Villa de una manera particular. El conjunto de Birmingham tuvo como protagonista al exdelantero Juan Pablo Ángel, de grata recordación en el club Villano en el que permaneció durante siete temporadas dejando una huella imborrable.

A través de un video el Aston Villa presentó al atacante colombiano Jhon Jader Durán, por el que el cuadro inglés pagó al Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, una cifra cercana a los 18 millones de euros. El futbolista de 19 años se convirtió en el tercer colombiano en enfundarse la casaca de los Leones.

En Instagram la publicación cuenta con más de 17 mil likes y 287 comentarios, mientras que en Twitter el clip tiene cerca de 250 mil reproducciones y ha sido retuiteado alrededor de 2.300 ocasiones. En el video, que tiene una duración de 1:18 minutos, Durán está en una de las tribunas de Villa Park, y desde una pantalla gigante observa atento a Juan Pablo Ángel que de fondo tiene las dos camisetas que lució en su estancia en el Aston Villa.

El exEnvigado esbozó una sonrisa cuando apareció Ángel, que le dio una calurosa bienvenida: “Jhon Jader, hermano, es para mí un enorme placer darte la bienvenida a tu nueva casa. Ahí en ese lugar donde estás sentado en el Holte End, tengo algunos de los mejores recuerdos de mi carrera. Cada vez que marcaba un gol, ver la expresión de felicidad de cada uno de esos aficionados”.

“Nosotros los aficionados del Aston Villa, queremos a todos esos jugadores que tienen clase, pero adoramos a todos aquellos que juegan con pasión, con tenacidad, aquellos que derraman hasta la última gota de sudor por este club. Tú tienes todas las cualidades futbolísticas y técnicas para marcar una gran historia, no solo en este club, sino en la liga a la que acabas de llegar”.

Por último el ex Atlético Nacional agregó: “En representación de todos los hinchas del Aston Villa, te deseo lo mejor, que estés lleno de éxitos y que a nosotros nos llenes de alegrías. Desde el día uno, los aficionados me hicieron sentir que estaba en casa, y siempre me expresaron su afecto hasta el día de hoy. Estoy absolutamente seguro que va a ser lo mismo para ti. Bienvenido a casa hermano, acá a Villa Park, Up the Villa”.

Juan Pablo Ángel fue el primer jugador colombiano en ser fichado por el Aston Villa, que lo adquirió en 2001. En sus siete temporadas en Inglaterra, el antioqueño anotó más de 70 goles en 205 partidos. Carlos la Roca Sánchez arribó a Birmingham en 2014, y en sus dos campañas disputó 56 encuentros marcando en una ocasión.

Jhon Jader Durán no fue parte de la convocatoria de su equipo para el duelo del sábado 21 de enero por la fecha 21 de la Premier League ante Southampton, que terminó con victoria para el Aston Villa 1-0 con anotación de Ollie Watkins. Los dirigidos por Unai Emery, marchan en la casilla once del campeonato inglés con 28 puntos y -4 en la diferencia de gol. En la próxima jornada, los Villanos serán locales el sábado 4 de febrero ante el Leicester City.

La presentación de Jhon Jader Durán en el Aston Villa estuvo a cargo de Juan Pablo Ángel. Tomado de @avfcofficial

