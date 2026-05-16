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Copa Imposible: grupos y calendario del torneo juvenil que disputarán la selección Colombia y equipos de la Liga BetPlay

Los recientes campeones sudamericanos defenderán el honor nacional ante rivales de talla mundial como Boca Juniors y River Plate, en una competencia que promete duelos electrizantes y exhibición de talento nacional

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La selección Colombia consiguió su segundo título en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol
La selección Colombia consiguió su segundo título en el Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol

Medellín será sede de la primera edición de la Copa Imposible, torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a 16 equipos de seis países y que tendrá entre sus protagonistas a la Selección Colombia sub-17 masculina, reciente campeona sudamericana.

Se llevará a cabo entre el el 24 y el 30 de mayo de 2026 , y contará con la participación de clubes de renombre mundial y se disputará en los estadios Cincuentenario, Atanasio Girardot y Marte 1, con ingreso gratuito y transmisión para toda la región a través de Espn y Disney Plus Premium.

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El 15 de mayo de 2026, en el programa F360 de Espn Colombia se realizó el sorteo que reunirá a los 16 equipos juveniles de América del Sur, y que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, el Cincuentenario y la cancha Marte.

El sistema de competencia garantiza actividad hasta la jornada final que funcionará de la siguiente forma: los clubes no eliminados en la ronda inicial avanzarán a la Copa Oro, mientras que los equipos que no superen la fase de grupos participarán en la Copa Bronce. Además, los eliminados en los cuartos de final del cuadro principal competirán en la Copa Plata.

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El formato contempla una primera etapa con cuatro grupos de cuatro equipos, en la que cada conjunto disputará tres encuentros.

El torneo comenzará el 24 de mayo de 2026 y la fase de grupos tendrá lugar hasta el martes 26. Los cuartos de final de la Copa Oro y la Copa Bronce están pautados para el 28 de mayo. Las semifinales se celebrarán el 29, mientras que las finales de las tres copas se jugarán el 30 de mayo.

Afiche oficial de la Copa Imposible, torneo sub-17 entre las mejores canteras del país y algunos clubes internacionales - crédito Copa Imposible
Afiche oficial de la Copa Imposible, torneo sub-17 entre las mejores canteras del país y algunos clubes internacionales - crédito Copa Imposible

A continuación, así quedaron los grupos de la Copa Imposible

Grupo A

  • Chivas de Guadalajara (México)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Argentinos Junior (Argentina)
  • Independiente Santa Fe (Colombia)

Grupo B

  • Boca Juniors (Argentina)
  • Universidad de Chile (Chile)
  • Internacional de Palmira (Colombia)
  • Fortaleza (Colombia)

Grupo C

  • Selección Colombia Sub-17
  • Flamengo (Brasil)
  • Selección Antioquia (Colombia)
  • Deportivo Cali (Colombia)

Grupo D

  • Fluminense (Brasil)
  • River Plate (Argentina)
  • Bolívar (Bolivia)
  • Independiente Medellín (Colombia)

En el mismo sorteo, también se definieron las fechas de cada una de las fases, y quedó distribuido de la siguiente manera:

  • Fase de grupos: 24, 25 y 26 de mayo de 2026
  • Cuartos de final (Copa Oro - Copa Bronce): 28 de mayo de 2026
  • Semifinales: 29 de mayo de 2026
  • Finales (Copa Oro - Copa Plata - Copa Bronce): 30 de mayo de 2026
Formato y equipos participantes de la Copa Imposible - crédito FCF
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El director técnico Fredy Hurtado dará a conocer en la semana del 18 al 23 de mayo de 2026 la convocatoria oficial de la Selección Colombia sub-17. Los jugadores seleccionados proceden en su mayoría de varios equipos de las divisiones menores del fútbol colombiano, que han sido protagonistas en el ciclo más reciente, como Atlético Nacional, DIM y Estudiantil, base del equipo que logró el campeonato sudamericano después de una espera de 33 años.

Entre los futbolistas convocados se encuentran los campeones del Sudamericano Sub-17 de Paraguay 2026. A continuación, este es el listado:

  • José Rafael Escorcia De La Cruz
  • Juan David Altamiranda Vásquez
  • Edwin Fernelis Echeverría Muñoz
  • Luis Eduardo Maturana Moreno
  • Anderson Yair Murillo Mosquera
  • Adrián Felipe Mosquera Bello
  • Eider Luis Carrillo Córdoba
  • Juan José Fori Viveros
  • Santiago Vallecilla González
  • Luigi Joel Ortiz Mañunga
  • Juan Fernando Alegría Rodríguez
  • Juan David Castillo Bermúdez

Finalmente, la fecha del sorteo oficial de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA será el 21 de mayo de 2026 y se realizará en Zúrich, Suiza. En esta instancia, el torneo definirá el camino de 48 selecciones—incluida Colombia, campeona de su confederación y dirigida por Fredy Hurtado— que buscarán el título en Catar.

El torneo tendrá lugar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. La transmisión del sorteo será en directo a través de las plataformas digitales de la FIFA. Para esta edición,35 selecciones ya cuentan con su clasificación asegurada, mientras que los representantes restantes de AFC y CAF se confirmarán en las próximas semanas.

Las plazas por confederación se distribuyen de la siguiente manera:

  • Conmebol: (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela)
  • UEFA, once selecciones
  • Concacaf: ocho selecciones
  • CAF: diez selecciones
  • AFC, nueve
  • OFC, tres.

Entre los conjuntos clasificados se destacan Australia, Japón, Arabia Saudí, Tayikistán, y Uzbekistán por Asia; Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos para Norteamérica; y Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda por Oceanía. De Europa, están confirmados Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España.

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