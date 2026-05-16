Jorge Luis Pinto apoyó a Roger Martínez y habló de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Le hallo la razón”

Roger Martínez expresó su inconformidad por no figurar en la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026, y Jorge Luis Pinto apoyó al delantero de Al-Taawon de Arabia Saudita- crédito Montiner Alvis Arrieta/Colprensa

El debate sobre la prelista de la selección Colombia para el Mundial de 2026 se agudizó el 15 de mayo de 2026 tras las declaraciones de Jorge Luis Pinto, exseleccionador nacional entre 2007 y 2008.

Durante la entrevista que tuvo con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, Pinto expuso sus críticas a la convocatoria de Néstor Lorenzo, en particular por la exclusión del delantero Hugo Rodallega y la reacción del atacante del Al-Taawon, Roger Martínez.

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Jorge Luis Pinto criticó la ausencia de Rodallega y respaldó públicamente la inconformidad de Roger Martínez, señalando que sus trayectorias y características aportan experiencia y valores fundamentales al equipo nacional.

En su análisis, consideró un error no contar con futbolistas que, por su disciplina y rendimiento, podrían marcar diferencia en una competición de alto nivel como el Mundial.

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La reacción de Roger Martínez y el análisis de Pinto

Roger Martínez convirtió el 1-1 de Al-Tawooun por la liga árabe y aseguró la clasificación de su club a la AFC Champions League, luego de sus quejas por la ausencia en la lista de preconvocados de Néstor Lorenzo a la selección Colombia - crédito @rogermartinez94/Instagram

El técnico opinó sobre la reacción pública de Roger Martínez tras no figurar en la prelista, y explicó que no entiende las razones por las cuales el atacante no fue considerado en la nómina de 55 jugadores de la selección Colombia, dada a conocer por Néstor Lorenzo el 14 de mayo de 2026.

“Yo le hallo la razón a Roger, sinceramente lo digo. Me parece que un jugador, yo no sé por qué lo apartaron en los últimos partidos, no sé si fue comportamiento o alguna cosa, pero es otro jugador que va a tener valor, porque uno ya sabe qué hacen los jugadores”.

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Pinto aclaró que desconoce detalles internos sobre posibles incidentes de comportamiento, pero consideró que las condiciones deportivas de Martínez deberían ser tomadas en cuenta para futuras convocatorias.

“Sus características deportivas son importante tenerlas en cuenta”.

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No obstante, orientó el foco del debate hacia la presencia de Rodallega en cita mundialista:

“Pero no nos quedemos en Roger, pensemos que Rodallega debe estar en un mundial como este”.

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Esta es la historia de Roger Martínez criticando su ausencia de la prelista de la selección Colombia para el Mundial 2026

El delantero que ha pasado por clubes como el América de México y Racing Club - crédito Instagram/@Rogermartínez94

El 14 de mayo de 2026, el delantero Roger Martínez expresó su descontento tras quedar fuera de la lista de 55 preseleccionados por Néstor Lorenzo para la selección Colombia que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su segunda temporada con el equipo saudí, Martínez ha disputado 32 partidos y marcado 23 goles, situándose en el cuarto puesto de goleadores de una liga que reúne a figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Sadio Mané, indicó el propio jugador en Instagram. Según detalló, sólo restan dos fechas para finalizar el campeonato y mantiene el mejor promedio goleador colombiano en la competencia.

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El futbolista de 31 años criticó a Néstor Lorenzo al afirmar que en la selección fue utilizado fuera de su posición habitual y acusó al entrenador de convocar únicamente a jugadores de una “rosca”.

“Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces”, publicó Martínez.

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Criterios de Jorge Luis Pinto sobre la convocatoria de la selección Colombia

El exseleccionador Jorge Luis Pinto destacó la importancia de la polivalencia en el mediocampo para la selección Colombia rumbo al Mundial 2026-crédito Mariana Greif/REUTERS-Foto de archivo

En su análisis, Pinto valoró la polivalencia y la experiencia como factores clave en la selección.

“Entre uno, mejor más jugadores tengan múltiples posiciones, lo que llaman el polivalente, por la emergencia que se pueda adaptar uno en cualquier momento”.

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El exseleccionador destacó la necesidad de equilibrio y liderazgo en el equipo, considerando que una “columna vertebral” con futbolistas de amplia trayectoria puede aportar madurez para afrontar momentos críticos. Además, señaló que en campeonatos de alto nivel se requiere de jugadores capaces de jugar en varios lugares del campo y de recursos tácticos diversos para adaptarse a los distintos desafíos que se presentan.

De acuerdo con Pinto, la elaboración de la lista debe centrarse en “hombres perfectos”, no solo por sus condiciones técnicas. Además de ello, Pinto consideró el compromiso colectivo y la disciplina de los jugadores.

También expresó que hablar con sinceridad y convicción es necesario para enfocar el debate en los aspectos realmente esenciales del fútbol nacional, evitando desviar la atención con argumentos secundarios.

“No, normalmente uno lleva varios defensas, pero busca equilibrar. El mediocampo tiene cuatro posiciones que hay que llenar, o ahora cinco, porque a veces se juega con cuatro, uno, uno. Me parece que ahí es necesario contar con un buen volumen de jugadores. Sobre todo en el mediocampo deben estar jugadores polifacéticos, que puedan desempeñarse en dos o tres posiciones, según lo requiera el partido”

Pinto complementó que la importancia de que los jugadores tengan una buena capacidad de adaptación es vital para el técnico a la hora de trabajar desde los aspectos tácticos el equipo de fútbol:

“Por ejemplo, si el técnico quiere hacer línea de tres, debe considerar a quién ubica por la izquierda y por la derecha, o si mantiene la línea de cuatro en defensa. Si en algún momento necesita una línea de cinco para asegurar el resultado, le sirve contar con jugadores que puedan adaptarse, ya sean centrales o laterales. Pienso que el volumen de jugadores debe ser equilibrado”.

Prelista de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026

El momento cuando el seleccionador nacional reveló el nombre de los 55 jugadores considerados para el certamen del año-crédito @FCFSeleccionCol/X

La selección Colombia presentará la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial 2026 el 1 de junio, día en que los nombres serán anunciados al público en un evento especial en el estadio El Campín de Bogotá, durante el amistoso ante Costa Rica.

Kevin Mier (Cruz Azul - México) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - Argentina) Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe - Colombia) David Ospina (Atlético Nacional - Colombia) Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador) Camilo Vargas (Atlas - México) Álvaro Angulo (Pumas UNAM - México) Jhon Arias (Palmeiras - Brasil) Santiago Arias (Independiente - Argentina) Yáser Asprilla (Galatasaray - Turquía) Jordan Barrera (Botafogo - Brasil) Wilmar Barrios (Zenit FC - Rusia) Cristian Borja (Club América - México) Rafael Santos Borré (Internacional - Brasil) Juan Cabal (Juventus - Italia) Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina) Johan Carbonero (Internacional - Brasil) Jorge Carrascal (Flamengo - Brasil) Kevin Castaño (River Plate - Argentina) Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata - Argentina) Jhon Córdoba (Krasnodar - Rusia) Juan Guillermo Cuadrado (Pisa - Italia) Carlos Cuesta (Vasco da Gama - Brasil) Nelson Deossa (Real Betis - España) Willer Ditta (Cruz Azul - México) Jhon Jáder Durán (Zenit FC - Rusia) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - Brasil) Sebastián Gómez (Coritiba FC - Brasil) Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis - España) Junior Hernández (Deportes Tolima - Colombia) Jefferson Lerma (Crystal Palace - Inglaterra) Jhon Lucumí (Bologna FC - Italia) Deiver Machado (Nantes - Francia) Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense - Brasil) Yerry Mina (Cagliari - Italia) Johan Mojica (Mallorca - España) Yerson Mosquera (Wolverhampton - Inglaterra) Daniel Muñoz (Crystal Palace - Inglaterra) Eddier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos) Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense - Brasil) Gustavo Puerta (Racing de Santander - España) Juan Fernando Quintero (River Plate - Argentina) Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional - Colombia)