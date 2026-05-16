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Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

El artista presentó su séptimo trabajo discográfico con un concierto gratuito en la Plaza Botero, rodeado de referencias a la cultura antioqueña y a su historia personal

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Maluma regresa a sus raíces con 'Loco X Volver' y rinde homenaje a Medellín - crédito Eduardo Munoz/Reuters
Maluma regresa a sus raíces con 'Loco X Volver' y rinde homenaje a Medellín - crédito Eduardo Munoz/Reuters

Con estadios repletos, colaboraciones con artistas internacionales y apariciones en eventos como la Met Gala, Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma, ha logrado consolidarse como una figura de alcance global. Sin embargo, en medio de ese éxito, surgió una necesidad personal: reconectar con sus orígenes. Así nació Loco X Volver, su séptimo disco de estudio, lanzado el 14 de mayo.

El álbum incluye 14 temas y representa un regreso emocional a Medellín, a la familia y a los sueños de la infancia. Maluma presentó el trabajo con un concierto gratuito en la Plaza Botero, en el corazón de su ciudad natal, donde reunió a más de 8.000 asistentes.

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La elección del escenario no fue casual: las esculturas de Fernando Botero sirvieron como simbología para un lanzamiento que enfatizó la importancia de la identidad y la pertenencia. “Se llama Loco X Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, expresó el artista durante el evento.

El proceso creativo llevó a Maluma a espacios íntimos, lejos del ruido mediático. En una antigua casa de tapia en Guarne, Antioquia, el músico concedió una entrevista a Semana, en la que compartió su experiencia personal durante la producción del álbum.

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Entre recuerdos y homenajes, Maluma estrena álbum inspirado en su infancia y su ciudad - crédito @maluma/Instagram
Entre recuerdos y homenajes, Maluma estrena álbum inspirado en su infancia y su ciudad - crédito @maluma/Instagram

Esta casa fue como un puente importante para reunirme con ese niño”, relató. El inmueble, con más de dos siglos de historia, se convirtió en refugio y punto de partida para un trabajo introspectivo.

Los recuerdos de adolescencia también forman parte fundamental del relato. El cantante recordó travesuras escolares y momentos con amigos. “Una vez me volé del colegio con unos parceros, eso fue en 11, casi no me dejan graduar”, contó entre risas, agradeciendo a la rectora por su comprensión.

La portada de Loco X Volver refuerza el concepto: presenta una imagen de Maluma en su niñez, alejándose del perfil de celebridad y regresando al joven paisa que creció rodeado de vallenato, salsa y reuniones familiares. El repertorio refleja esa diversidad sonora, explorando géneros como reguetón, merengue, rap y, especialmente, la salsa.

Entre los temas, destaca Tu recuerdo, una salsa con un profundo significado personal. Maluma explicó que cumplir ese sueño era un anhelo de su abuelo materno. “Cuando salió Felices los 4 con Marc Anthony, casi se muere, pero yo siempre quise una salsa que sonara a mí, a Juan Luis”, afirmó.

“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram
“Loco X Volver”: el disco donde Maluma redescubre a Juan Luis y honra a Botero - crédito @maluma/Instagram

Fernando Botero emerge como figura central en el universo simbólico del álbum. El escultor y pintor antioqueño es citado como fuente de inspiración conceptual y estética.

El maestro Fernando Botero, para mí, es el artista más grande de todos los tiempos. Yo me inspiro mucho en él y he tratado de seguir sus pasos”, señaló Maluma. El homenaje se extendió al vestuario elegido para la Met Gala 2026, donde lució un diseño de Haider Ackermann inspirado en la obra del artista colombiano.

La conexión con Botero va más allá del arte. Maluma ve en él un modelo de amor por la tierra y de orgullo por la identidad. “Un man que fue amante de su tierra, un man que fue literalmente amante de su arte y que se identificó con su raíz”, afirmó. Esa búsqueda de autenticidad atraviesa todo el proyecto.

Otro momento de gran carga emocional está en Con el corazón, colaboración con Yeison Jiménez, grabada semanas antes del fallecimiento del cantante de música popular.

Maluma reunió a Medellín bajo la lluvia para el estreno de 'Loco x volver' - crédito redes sociales / X
Maluma confirmó que será padre por segunda vez y destacó que su vida familiar ha influido en la creación y el espíritu del disco - crédito redes sociales / X

El tema de Yeison es un tema que aún duele mucho en el corazón. Estos días lo he estado recordando mucho porque la vida fue demasiado injusta para él”, reconoció Maluma. La canción adquiere un valor especial como homenaje póstumo y muestra el respeto y la admiración que le profesaba.

El lanzamiento de Loco X Volver coincide con una etapa de transformación personal. Maluma confirmó hace días que junto a Susana Gómez espera su segundo hijo, un niño, y describió el momento como una de las etapas más felices de su vida. “Cuando me descargué esa maleta llena de cosas pesadas, ahí fue donde sentí una liberación y una paz infinita que no sentía antes”, compartió el artista.

El nacimiento próximo de su hijo refuerza el sentimiento de plenitud y arraigo familiar que recorre el disco. “Ahorita viene mi próximo hijo, que va a ser un niño, y estamos matados. Susi está acá, me está acompañando, ya tenemos cinco meses. Un niño siempre hace una alegría enorme”, afirmó.

Por último, Maluma subrayó que la decisión de mostrar públicamente a su familia responde a un deseo de autenticidad y orgullo por su vida personal, en sintonía con el mensaje de su nuevo álbum.

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