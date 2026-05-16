Colombia

Defensoría del Pueblo condenó nuevo atentado en el que perdió la vida Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta

Un comunicado de la Defensoría manifestó inquietud por el impacto de los hechos violentos registrados, al advertir que las continuas amenazas elevan los peligros para la estabilidad política y la convivencia social en la zona

Guardar
Google icon
El partido solicitó al gobierno central y a entidades responsables asegurar la integridad de sus dirigentes tras denunciar que hechos violentos semejantes se han registrado en distintas zonas del país antes de los comicios - crédito @CeDemocratico/X

En el municipio de Cubarral, departamento de Meta, se registró una serie de ataques armados que resultaron en la muerte de varios líderes políticos locales, según comunicó la Defensoría del Pueblo a través de sus canales oficiales.

El organismo confirmó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, y de Eder Fabián Cardona López, que se desempeñaba como asesor. Ambos fallecieron tras un ataque con arma de fuego en una zona rural de esa población.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Defensoría también reportó que, en las últimas horas, Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, fue víctima de un atentado en ese mismo municipio.

La entidad destacó la gravedad de estos hechos en su comunicado: “Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios”.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar rápidamente en las investigaciones de los asesinatos en Cubarral - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar rápidamente en las investigaciones de los asesinatos en Cubarral - crédito @DefensoriaCol/X

En el pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo subrayó el impacto de la violencia en el escenario político local, advirtiendo que “la violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”.

La entidad instó a las autoridades competentes y a la Fiscalía General de la Nación a avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas efectivas de protección.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes y a la @FiscaliaCol para avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país. @MinInterior @UNPColombia”, expresó el comunicado.

La Defensoría del Pueblo manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su disposición a acompañar los procesos para el esclarecimiento de los hechos.

“Manifestamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestra disposición de acompañarles en todos los procesos para el esclarecimiento de los hechos y la debida protección de las víctimas”, concluyó la entidad.

El Centro Democrático rechazó ataque contra Julián Cardona en Meta

El Centro Democrático condena el atentado contra Julián Cardona en Cubarral, Meta, y lo califica como violencia política - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático condena el atentado contra Julián Cardona en Cubarral, Meta, y lo califica como violencia política - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático reaccionó públicamente al ataque sufrido por Julián Cardona en Cubarral, Meta, identificando el hecho como un acto de violencia política que merece condena.

Desde la cuenta oficial en X, la colectividad enfatizó: “Centro Democrático rechaza atentado contra Julián Cardona en Cubarral, Meta, y alerta por violencia política. El Centro Democrático rechaza y denuncia el atentado criminal perpetrado contra nuestro compañero Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta, e intendente de la Policía en uso de buen retiro, quien fue atacado con ráfagas de fusil mientras se movilizaba en zona rural del municipio. Afortunadamente, Julián Cardona sobrevivió a este cobarde ataque”, expresó el partido en su declaración.

Como respuesta inmediata a lo ocurrido, el comunicado resalta la intervención de la Policía Nacional: “Expresamos nuestra solidaridad con él y su familia, y reconocemos la rápida reacción de la Policía Nacional que atendió la situación”, añadió el partido, que dirigió su mensaje tanto a los militantes como a la opinión pública.

Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, fue víctima de un atentado en medio de los hechos violentos reportados en el municipio - crédito @CeDemocratico/X
Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, fue víctima de un atentado en medio de los hechos violentos reportados en el municipio - crédito @CeDemocratico/X

Paralelamente, la organización política denunció que “hechos similares, amenazas y actos de intimidación se vienen presentando en diferentes regiones de Colombia contra militantes, líderes y dirigentes de nuestro partido de cara a las próximas elecciones. Lo ocurrido en Cubarral no puede verse como un hecho aislado”, advirtió el Centro Democrático.

La parte final del pronunciamiento incluyó un reclamo dirigido a las autoridades centrales. En palabras de la colectividad: “Exigimos al Gobierno Nacional, a las autoridades y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de nuestros dirigentes y militantes. La violencia no puede imponerse sobre la democracia”.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloAtentado Julián CardonaCentro DemocráticoCubarral MetaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El bloqueo de la Troncal de Occidente por mineros paraliza la vía a la costa Caribe: alcaldesa anunció consejo de seguridad

Desvíos improvisados, autoridades en diálogo y una economía local bajo presión modifican la dinámica diaria en Antioquia

El bloqueo de la Troncal de Occidente por mineros paraliza la vía a la costa Caribe: alcaldesa anunció consejo de seguridad

Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Las secuelas del crimen han puesto en la mira la respuesta institucional y la urgencia de nuevas garantías públicas en medio de un ambiente electoral tenso

Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

La candidata presidencial por el Centro Democrático expresó solidaridad con la familia del exalcalde Rogers Mauricio Devia y pidió garantías para la oposición política

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

El sofisticado camuflaje frustró a las fuerzas armadas, que ahora aumentan la vigilancia para detectar el uso ilícito de vehículos oficiales en nuevas rutas

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

El encuentro entre Leones y Tiburones tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Jorge Luis Pinto apoyó a Roger Martínez y habló de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Le hallo la razón”

Etapa 8 del Giro de Italia: el ecuatoriano Jonathan Narváez consiguió su segundo triunfo, y así le fue a los colombianos

Copa Imposible: grupos y calendario del torneo juvenil que disputarán la selección Colombia y equipos de la Liga BetPlay