Defensoría del Pueblo condenó nuevo atentado en el que perdió la vida Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta

El partido solicitó al gobierno central y a entidades responsables asegurar la integridad de sus dirigentes tras denunciar que hechos violentos semejantes se han registrado en distintas zonas del país antes de los comicios - crédito @CeDemocratico/X

En el municipio de Cubarral, departamento de Meta, se registró una serie de ataques armados que resultaron en la muerte de varios líderes políticos locales, según comunicó la Defensoría del Pueblo a través de sus canales oficiales.

El organismo confirmó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, y de Eder Fabián Cardona López, que se desempeñaba como asesor. Ambos fallecieron tras un ataque con arma de fuego en una zona rural de esa población.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Defensoría también reportó que, en las últimas horas, Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, fue víctima de un atentado en ese mismo municipio.

La entidad destacó la gravedad de estos hechos en su comunicado: “Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios”.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar rápidamente en las investigaciones de los asesinatos en Cubarral - crédito @DefensoriaCol/X

En el pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo subrayó el impacto de la violencia en el escenario político local, advirtiendo que “la violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”.

La entidad instó a las autoridades competentes y a la Fiscalía General de la Nación a avanzar con rapidez en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas efectivas de protección.

PUBLICIDAD

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes y a la @FiscaliaCol para avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país. @MinInterior @UNPColombia”, expresó el comunicado.

La Defensoría del Pueblo manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su disposición a acompañar los procesos para el esclarecimiento de los hechos.

PUBLICIDAD

“Manifestamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestra disposición de acompañarles en todos los procesos para el esclarecimiento de los hechos y la debida protección de las víctimas”, concluyó la entidad.

El Centro Democrático condena el atentado contra Julián Cardona en Cubarral, Meta, y lo califica como violencia política - crédito @CeDemocratico/X

El Centro Democrático reaccionó públicamente al ataque sufrido por Julián Cardona en Cubarral, Meta, identificando el hecho como un acto de violencia política que merece condena.

PUBLICIDAD

Desde la cuenta oficial en X, la colectividad enfatizó: “Centro Democrático rechaza atentado contra Julián Cardona en Cubarral, Meta, y alerta por violencia política. El Centro Democrático rechaza y denuncia el atentado criminal perpetrado contra nuestro compañero Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta, e intendente de la Policía en uso de buen retiro, quien fue atacado con ráfagas de fusil mientras se movilizaba en zona rural del municipio. Afortunadamente, Julián Cardona sobrevivió a este cobarde ataque”, expresó el partido en su declaración.

Como respuesta inmediata a lo ocurrido, el comunicado resalta la intervención de la Policía Nacional: “Expresamos nuestra solidaridad con él y su familia, y reconocemos la rápida reacción de la Policía Nacional que atendió la situación”, añadió el partido, que dirigió su mensaje tanto a los militantes como a la opinión pública.

PUBLICIDAD

Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, fue víctima de un atentado en medio de los hechos violentos reportados en el municipio - crédito @CeDemocratico/X

Paralelamente, la organización política denunció que “hechos similares, amenazas y actos de intimidación se vienen presentando en diferentes regiones de Colombia contra militantes, líderes y dirigentes de nuestro partido de cara a las próximas elecciones. Lo ocurrido en Cubarral no puede verse como un hecho aislado”, advirtió el Centro Democrático.

La parte final del pronunciamiento incluyó un reclamo dirigido a las autoridades centrales. En palabras de la colectividad: “Exigimos al Gobierno Nacional, a las autoridades y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de nuestros dirigentes y militantes. La violencia no puede imponerse sobre la democracia”.

PUBLICIDAD