Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Las autoridades nacionales y departamentales han expresado su rechazo frente a los homicidios de líderes regionales ocurridos en Cubarral, mientras piden esclarecer las circunstancias del caso y fortalecer las medidas de protección durante el proceso electoral - crédito Alcaldía de Cubarral

El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña presidencial, junto a su asesor Eder Fabián Cardona López en el departamento de Meta, desencadenó un fuerte rechazo institucional, así como la exigencia de medidas urgentes para esclarecer el crimen y reforzar la protección de los actores políticos durante el proceso electoral en Colombia.

El procurador general Gregorio Eljach y el ministro del Interior Armando Benedetti condenaron el ataque y enfatizaron la importancia de salvaguardar la vida de los dirigentes políticos en el actual ciclo electoral.

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“El fiscal general Gregorio Eljach rechaza enérgicamente el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el departamento. Exhorta a las autoridades a esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todos los actores políticos en el contexto del proceso electoral”, se puede leer en la cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Procuraduría.

Ambos funcionarios subrayaron la ausencia de una hipótesis oficial sobre los móviles y demandaron investigaciones rápidas y efectivas ante la gravedad de estos hechos en la seguridad electoral y el libre ejercicio político en la región.

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Las autoridades continúan indagando el contexto del ataque mortal contra dirigentes políticos en Meta, y hasta el momento no se han establecido posibles causas, según declaraciones del jefe de la cartera - crédito captura de pantlla @AABenedetti / X

El ataque armado se produjo la noche del viernes 15 de mayo en la vía que conduce al cruce del municipio de Cubarral, Meta.

Las autoridades acudieron tras recibir una alerta por un presunto accidente de tránsito y confirmaron en el lugar que se trataba de un atentado con arma de fuego. Poco después de las 9:15 p. m.

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Devia Escobar ingresó sin signos vitales al centro asistencial local, con una lesión de bala en la cabeza. Cardona López, también herido de gravedad, fue trasladado al hospital del municipio de Granada, donde posteriormente falleció.

Reacción institucional y avance de investigaciones

La Procuraduría General de la Nación repudió el atentado y, mediante comunicados oficiales, solicitó a la Policía y a las autoridades judiciales agilizar las investigaciones.

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El organismo llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de todos los involucrados en la campaña electoral y planteó la urgencia de esclarecer los hechos para evitar que la violencia influya en el proceso democrático.

Los entes encargados del orden público han incrementado la presencia institucional en la región y coordinan acciones para proteger a aspirantes y colaboradores implicados en actividades proselitistas - crédito @PGN_COL / X

La Procuraduría insistió en que la investigación debe ser prioritaria y que la protección de los líderes políticos es esencial en el contexto de las campañas.

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Ministerio del Interior: posición y acciones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que no existe hasta la fecha una hipótesis sobre los motivos del atentado: “He estado en contacto con las autoridades de la Policía y de inteligencia que adelantan las investigaciones para que por lo menos tengamos una hipótesis de lo sucedido, porque hasta el momento no la hay”.

Benedetti agregó que, en las horas posteriores, se frustró un nuevo atentado contra un miembro del equipo de la campaña de Paloma Valencia en Cubarral, lo que incrementa la preocupación por la violencia política en la región.

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En palabras del ministro, “Ambos hechos están siendo investigados”. El Ministerio del Interior enfatizó su compromiso con la seguridad electoral y la protección institucional de candidatos y colaboradores.

Respuesta regional y anuncio de recompensa

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, repudió el crimen contra los dirigentes. Anunció una recompensa de hasta $50.000.000 para quienes aporten información que facilite la captura de los responsables. En declaraciones oficiales remarcó:

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Las autoridades regionales han ofrecido incentivos económicos para quienes aporten datos que permitan identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos violentos registrados - crédito @RafaelaCortesZ

“La Gobernación ofrece hasta $50.000.000 para quienes entreguen datos certeros sobre la identidad y paradero de los autores materiales e intelectuales de estos hechos”.

Como medida inmediata ante la crisis, la gobernadora de Meta convocó a un Consejo de Seguridad Extraordinario en la sede del gobierno departamental, previsto para el domingo cercano a las 8:00 a.m., con la participación de altos cargos de Defensa y la Fuerza Pública.

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Desde el momento del atentado, las autoridades regionales y los organismos de seguridad han mantenido una coordinación constante para reforzar los operativos en Cubarral y otros municipios del Meta, manteniendo la vigilancia y la respuesta institucional ante la situación.