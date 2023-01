Video: Yanfry y su tía Paola piden que no usen más su audio viral en redes porque lo volvieron una expresión racista

Yanfri y su tía Paola pidieron no compartir más su audio viral en redes sociales porque lo convirtieron en una expresión racista. (Captura de pantalla)

Yanfri, el niño quibdoseño que se volvió un fenómeno en las redes sociales por la grabación en la que decía que caminaba como un hombre cuando iba al colegio, pidió a las personas que no usen más un viejo audio de uno de sus videos que hizo viral por la frase: “¡Tía Paola!”.

En aquella ocasión, el pequeño le avisa a su familiar que uno de sus primos, con el que departe en una piscina, dijo una grosería, y el niño, con su característica ternura e inocencia, señala que no va a repetir la ‘palabrota’. La tía entonces le responde que eso hace llorar a Dios.

Sin embargo, el audio fue retomado a finales de 2022 en la parte exacta en que llama a la hermana de uno de sus padres, pero en contenidos humorísticos en las redes sociales con los que denominaban a personas afrodescendientes, así como para animales y objetos de color negro.

Tal acción provocó una controversia entre los usuarios de las redes sociales porque para muchos la inocente expresión del niño la pervirtieron en una forma de desmeritar a la comunidad afro.

Incluso la reconocida influencer Tishell hizo una fuerte reflexión de la forma en la que se había utilizado esa expresión del pequeño tan querido en Colombia y que ha trascendido fronteras.

“No sé si se dan cuenta de lo racista que es este trend, no sé si se dan cuenta de que a la gente no le interesa y no le importa ocultar su racismo, además es un niño negro. Me imagino que si este trend se utilizara con un niño blanco, les ofende porque ‘es un niño’, pero cuando es un niño negro, se pierde identidad, se pierde respeto, (dicen) ‘no importa, abusemos de él, de su identidad, de su acento, de su aspecto físico’”, afirmó.

Pero fue hasta el viernes 20 de diciembre que desde la cuenta oficial de Instagram de Yanfry se popularizó otro video del niño de la capital chocoana en la que aparece hasta su misma tía Paola para denunciar como esa frase la convirtieron en una expresión racista.

En el improvisado corto de menos de un minuto el menor va de la mano junto a una vecina de su barrio en Quibdó y saluda a unos amiguitos de su cuadra que les gritan: “¡Tía Paola!”.

Entonces Yanfry les reclama: “¿Por qué me dicen así?”. A lo que le responden que es porque tiene color tía Paola. Seguido se va a donde su familiar -que por primera vez se observa en pantalla, ya que en el video original que suscitó la polémica solo se oye su voz- y juntos se van a hacer reflexionar a los otros niños.

“Lo que ustedes dijeron es racismo”, les dijo Yanfry, de la mano de la hermana de uno de sus padres, quien también reprende a los amiguitos de su sobrino: “¿Ustedes saben el daño que pueden causar en otros niño y en otras personas? ¡Hay que pensar para hablar!”.

Los menores se disculpan y al final todos salen juntos pronunciando la frase: “¡No al racismo”.

A través de un video en redes sociales pidieron que no lo usaran más en las redes sociales porque lo convirtieron en una expresión racista.

