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Selección Colombia femenina Sub-20 ya tiene grupo para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026

El sorteo determinó que el combinado nacional integrará el Grupo E, junto a selecciones de Asia, Europa y Centroamérica

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​Sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026: Grupo de Colombia y detalles - crédito Federación Colombiana de Fútbol
​Sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026: Grupo de Colombia y detalles - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Femenina Sub-20 de Colombia ya conoce a sus rivales para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026, tras el sorteo realizado en Lodz el viernes 15 de mayo. El equipo quedó en el Grupo E junto a Corea del Norte, Portugal y Costa Rica.

El campeonato se jugará del 5 al 27 de septiembre de 2026. El formato incluye 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro selecciones. Según el reglamento, los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a la ronda de octavos de final, que se disputará bajo el sistema de eliminación directa hasta la gran final. Además, el torneo contempla un partido adicional para definir el tercer puesto.

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Las sedes oficiales del certamen serán las ciudades polacas de Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec. Allí se desarrollarán todos los encuentros de la competencia, distribuidos en las distintas fases del campeonato.

Para quienes se preguntan cómo se conformó el grupo de Colombia en la Copa Mundial Femenina Sub-20, el sorteo determinó que el combinado nacional integrará el Grupo E, junto a selecciones de Asia, Europa y Centroamérica. El calendario y los horarios de los partidos se anunciarán en las próximas semanas, una vez que la FIFA defina el fixture completo.

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La "Tricolor" volvió a caer, esta vez en su segunda salida ante Brasil - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Femenina Sub-20 de Colombia ya conoce a sus rivales para la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026, tras el sorteo realizado en Lodz el viernes 15 de mayo. El equipo quedó en el Grupo E junto a Corea del Norte, Portugal y Costa Rica - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Así terminó la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20

La selección Colombia femenina Sub-20 aseguró su puesto en la Copa Mundial Juvenil de la FIFA en Polonia 2025 tras alcanzar la cuarta posición en el Sudamericano de Paraguay, un resultado que, aunque no le permitió disputar el título, cumplió el objetivo central de clasificación y marca la continuidad del ciclo clasificatorio iniciado en 2022.

El torneo concluyó el sábado 28 de febrero de 2026 después de una jornada final definida por el suspenso y la dependencia de otros resultados.

La victoria de Brasil sobre Venezuela por 2-0 fue determinante para que el equipo dirigido por Carlos Paniagua mantuviera el cuarto lugar en la tabla definitiva. Venezuela requería una victoria para desplazar a Colombia y acceder al cupo mundialista, pero el resultado mantuvo a la Vinotinto fuera de combate.

En la jornada, destacó también el triunfo de Ecuador sobre Paraguay por 4-1, que dejó a la Tri, por algunas horas, con la posibilidad del título antes de que Brasil confirmara el desenlace.

Colombia vs. Argentina
Colombia y Argentina se midieron en la última jornada del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

La selección Colombia concluyó el hexagonal final con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, sumando tres goles a favor y seis en contra, lo que dejó una diferencia de gol de -3 que estuvo cerca de costarle su clasificación.

El seleccionado colombiano comenzó la última fecha en la tercera casilla, pero una derrota 3-0 frente a Argentina en el segundo tiempo relegó a las cafeteras a la cuarta posición y las obligó a esperar resultados ajenos para confirmar su pase mundialista.

La fase final del Sudamericano Femenino Sub-20 de 2026 entregaba cuatro cupos al Mundial Juvenil de la FIFA, dos de los cuales ya estaban decididos desde la tercera jornada. Los restantes se disputaron hasta el último encuentro, otorgando a la definición un inusual nivel de tensión. El sorteo del Mundial está programado entre el 5 y el 27 de septiembre, con cuatro sedes y 24 selecciones participantes.

- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Desde 2018, Colombia no finalizaba una ronda decisiva con tan bajo desempeño, cuando fue tercera en el cuadrangular final, aunque en esa ocasión no logró el pase mundialista.

El proceso iniciado en 2022 ha resultado en tres clasificaciones consecutivas a torneos FIFA, señalando una línea evolutiva en el rendimiento de la selección juvenil, puntualiza el mismo medio. En contraste, la peor campaña de Colombia en estas instancias tuvo lugar en 2015: ninguna victoria, dos empates y una derrota, que la dejaron tercera del grupo y apenas dos triunfos en todo el certamen.

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