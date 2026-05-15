Identifican a presuntos responsables en caso Yulixa Toloza: amigas revelaron los nombres de quienes habrían sacado a la mujer del centro estético

Yulyza Toloza fue visitada por su amiga para verificar si se encontraba en óptimas condiciones tras la intervención quirúrgica - crédito @LaDoctoraIsa/X

Cada vez salen a la luz más detalles sobre la desaparición de Yulixa Toloza, ocurrida tras su ingreso a un centro estético ubicado en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá.

Las investigaciones, los testimonios de testigos y las grabaciones de cámaras de seguridad han ido reconstruyendo una secuencia de hechos que hoy mantiene en alerta a las autoridades, mientras su paradero continúa siendo desconocido.

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Las versiones recopiladas por medios de comunicación y declaraciones de personas cercanas al caso han abierto nuevas líneas de indagación sobre el funcionamiento del establecimiento y las circunstancias posteriores al procedimiento al que fue sometida la mujer.

Según los testimonios de sus amigas Yuri Mora y Estefanía López, los momentos posteriores a la intervención estética habrían estado marcados por graves irregularidades, según lo relatado en una entrevista con la emisora La Kalle.

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Autoridades investigan presuntas irregularidades, manipulación de evidencia y posible negligencia médica en el centro estético donde desapareció Yulixa Consuelo Tolosa tras una lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa y @D_C_Bogota/X

Ambas aseguran que el centro operaba en condiciones que no cumplirían con los requisitos sanitarios y legales, y que tras el procedimiento la víctima habría sido retirada del lugar en circunstancias críticas.

En medio de las investigaciones, uno de los puntos más relevantes ha sido la identificación de las personas que habrían intervenido directamente en el traslado de la mujer fuera del establecimiento.

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De acuerdo con la versión de Estefanía López, las grabaciones de cámaras de seguridad de un local cercano muestran que el supuesto procedimiento de evacuación fue realizado por varias personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

En ese registro visual, según lo relatado por las testigos, aparece David Ramos, señalado como quien habría realizado la intervención estética, acompañado por otras dos personas.

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Los principales videos de seguridad no han sido divulgados, aunque las imágenes conocidas provienen de cámaras de vigilancia de edificios y viviendas cercanas al lugar de los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

López sostiene que Ramos, junto con Edinson y una mujer encargada de labores de limpieza, habría sido visto retirando a la paciente del inmueble.

“Las personas que sacaron a Yulixa de ahí fue el doctor David y Edinson”, afirmó López durante la entrevista, asegurando además que Edinson sería el esposo de la propietaria del establecimiento, identificada como María Fernanda Delgado. Estas declaraciones han sido incorporadas por los investigadores como parte del material de análisis para establecer responsabilidades y reconstruir la cadena de acontecimientos.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar del caso, la mujer habría sido sacada del apartamento donde funcionaba el centro estético en estado crítico, aparentemente sin condiciones adecuadas de estabilización médica.

Posteriormente, según los testimonios, fue trasladada a la parte trasera de un vehículo particular, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la atención recibida y la ausencia de protocolos clínicos adecuados.

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Las autoridades han confirmado que el establecimiento operaba en una casa de varios niveles donde también residían algunas de las personas vinculadas al negocio.

Este inmueble fue posteriormente sellado por orden de la Fiscalía y la Secretaría de Salud, mientras avanzan las verificaciones sobre su funcionamiento y la legalidad de los procedimientos realizados allí.

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Otro de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores es la presunta falta de certificación profesional del personal que realizaba intervenciones estéticas en el lugar.

Según las versiones entregadas por las testigos, el presunto cirujano habría llegado recientemente al país y no contaría con la formación suficiente para ejecutar procedimientos de este tipo, lo que abre una nueva línea de investigación sobre posibles prácticas ilegales en el centro.

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En paralelo, las amigas de Yulixa Toloza han asumido un rol activo en su búsqueda, debido a que la mujer no cuenta con familiares directos en Colombia. Han solicitado a las autoridades celeridad en las investigaciones y han insistido en que el caso no se diluya con el paso del tiempo.

María Fernanda Delgado, junto a su pareja, en imágenes difundidas en el marco de la investigación por el caso del centro estético en Bogotá - crédito Lorena Parra/Facebook

También han pedido públicamente la colaboración de los responsables del establecimiento para esclarecer lo ocurrido.

Las declaraciones recogidas en medios locales también señalan que el centro habría tenido un alto flujo de dinero en el último mes, producto de múltiples procedimientos estéticos presuntamente realizados sin la debida autorización.

Este aspecto ha reforzado la hipótesis de que el lugar operaba de forma clandestina, sin los permisos requeridos para su funcionamiento.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el inmueble bajo custodia y continúan analizando las grabaciones de seguridad, testimonios y evidencia recolectada en el lugar.

El objetivo principal es establecer con precisión qué ocurrió con Yulixa Toloza después de su intervención y determinar las posibles responsabilidades penales de quienes estuvieron involucrados en los hechos.