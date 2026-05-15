Diva Jessurum habló de los desafíos más duros que ha enfrentado: la pérdida de un hijo durante un programa en vivo y el cáncer de seno

Diva Jessurum detalla la pérdida de dos embarazos y su diagnóstico de cáncer - crédito captura de pantalla Diva Jessurum/ YouTube

La periodista y presentadora barranquillera Diva Jessurum compartió recientemente detalles inéditos sobre los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.

En una entrevista para el programa Geniales y Mayores, de Caracol Radio, la comunicadora narró los desafíos que enfrentó a raíz de su diagnóstico de cáncer, la pérdida de dos embarazos y la soledad que acompañó algunos de los episodios más duros de su trayectoria.

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Jessurum relató cómo, tras experimentar molestias físicas persistentes y recibir diagnósticos equívocos de varios especialistas, finalmente supo que padecía cáncer de mama triple negativo en etapa dos.

El diagnóstico llegó de manera inesperada tras una biopsia realizada en Barranquilla. “Mi vida hizo una pausa”, expresó al recordar el impacto de la noticia. Decidió mantener su estado de salud en reserva, evitando compartirlo incluso con colegas y amigos cercanos. Según explicó, lo hizo para no ser vista con lástima y para resguardar su imagen en un entorno profesional donde la apariencia física suele ser evaluada con rigor.

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Diva Jessurum compartió cómo enfrentó desafíos personales como el cáncer de mama y la pérdida de dos embarazos, experiencias que marcaron su vida dentro y fuera de la televisión - crédito @divajessurum/ Instagram

“Sentía que lo tenía todo y hasta tenía cáncer... La vida me sorprendió, pero yo sorprendí a la vida. Yo tenía una incomodidad en el seno, y me decían que no tenía nada. El tiempo pasó y seguía incómoda, de la nada, un día sentí como unos rayos desde el seno hasta arriba. Fui a donde otro médico y me decían que estaban 99% seguros de que no tenía nada”, reveló la presentadora.

Después de que varios le aseguraron que no tenía nada malo en su seno, un nuevo médico le aseguró que su diagnóstico era “terrible”, y aunque al inicio intentó mantener la calma, poco a poco fue entendiendo la realidad de su situación.

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Durante el proceso de tratamiento, ajustó la producción de los programas que lideraba, incluyendo Se dice de mí y Expediente final, para disimular los efectos de la quimioterapia. Modificó los encuadres de las cámaras y recurrió a técnicas de maquillaje que le permitieron ocultar la pérdida de cabello y pestañas. Esta estrategia le permitió seguir cumpliendo con sus compromisos laborales mientras enfrentaba una situación crítica en el ámbito personal.

Durante el tratamiento, adaptó la producción de Se dice de mí y Expediente final para disimular los efectos de la quimioterapia y seguir cumpliendo con sus responsabilidades laborales - crédito @divajessurum/Instagram

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue la narración de la pérdida de sus dos hijos. El primer episodio ocurrió en plena transmisión en vivo del Reinado Nacional de Belleza. Jessurum, pese a estar viviendo un aborto, continuó con la transmisión, priorizando el compromiso profesional en un momento de crisis personal.

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“Yo perdí dos hijos, uno de ellos transmitiendo el Reinado Nacional de Belleza, yo estaba al aire y sentía la humedad, pero yo estaba sonriendo y contándole a Colombia lo del reinado. Me dio muy duro, fue muy triste”, reveló en la entrevista para Geniales y Mayores.

Años después, enfrentó la pérdida de un segundo embarazo tras una ecografía de rutina que confirmó la ausencia de signos vitales. “En ese momento la doctora me dijo que el bebé estaba muy pequeño y yo le dije que no, que ya estaba formadito, que no podía ser, y ella me dije: ‘ah no, este feto se secó’”, reveló la periodista y detalló que en ese momento entró en negación.

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En esa ocasión, la periodista debió afrontar el duelo sin el respaldo de su pareja, quien optó por distanciarse durante el proceso. “Esa persona no me apoyó... el 31 de diciembre me hicieron el legrado y él se quedó rumbiando en Cartagena”, relató, destacando la soledad que marcó ese periodo y la decisión de priorizar su propio bienestar por encima de relaciones inestables.

En otra ocasión, la presentadora enfrentó la pérdida de un segundo embarazo sin el apoyo de su pareja, lo que la llevó a priorizar su bienestar personal ante la falta de acompañamiento - crédito @divajessurum/Instagram

La presentadora relató que perdió ese embarazo mientras grababa un episodio de Se dice de mí dedicado a Silvestre Dangond. Además, envió un mensaje en el que recordó que muchas personas desconocen el verdadero costo de alcanzar los propios sueños. “La gente no conoce la factura que tienes que pagar para poder lograr tus sueños y he logrado más de lo que yo soñé”, reveló.

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