Invima alertó sobre la venta de lotes de medicamentos magistrales falsificados: bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que este tipo de productos fraudulentos representan un riesgo importante debido a que no existe garantía sobre su composición ni sobre las condiciones en las que fueron elaborados - crédito Invima/Youtube

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia urgente sobre la venta fraudulenta de tres productos magistrales falsificados en Colombia, cuyos lotes identificados son: Bicarbonato de Sodio 1mEq/mL (frasco de 240 mL, lote 251023274), Naproxeno 1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr (lote 251023275), y Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán (Irgasan) 0,6% (loción tópica de 100 mL, lote 250921380).

“La alerta fue emitida luego de que el establecimiento Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. confirmara al Invima la falsificación de estos productos magistrales e informara que desconoce la trazabilidad y origen de las preparaciones señaladas”, puntualiza el comunicado.

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La autoridad sanitaria en Colombia advirtió que se desconocen la procedencia y las condiciones de fabricación de estos productos, lo que genera riesgo para la salud pública. En efecto, William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, detalló que la falta de información sobre composición, almacenamiento y transporte elimina cualquier garantía sobre la calidad y la eficacia, lo que expone a los pacientes a reacciones adversas y posibles daños a la salud.

La autoridad sanitaria instó a la población a suspender de inmediato el uso de los productos referenciados y a reportar cualquier efecto adverso por los canales oficiales - crédito Invima

La alerta oficial se produjo tras la notificación de Tecnología Galénica de Colombia S.A.S., que reportó a la entidad encargada de controlar y vigilar la calidad de los medicamentos la existencia de estos lotes falsificados y admitió no poder asegurar la trazabilidad ni el origen de las preparaciones.

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“Cuando hablamos de productos magistrales falsificados, estamos frente a preparaciones cuya procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos. Esto significa que no existe garantía de calidad, seguridad ni eficacia para los pacientes, aumentando el riesgo de eventos adversos y afectaciones a la salud pública”.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa

El Decreto 780 de 2016 define como preparación magistral todo producto farmacéutico elaborado para cubrir una prescripción individual y exige intervención técnica específica. El Invima reiteró que los productos falsificados no cumplen estos requisitos y su contenido puede ser desconocido o fraudulento.

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Dadas las circunstancias, la entidad instó a la población a suspender de inmediato el uso de los productos referenciados y a reportar cualquier efecto adverso por los canales oficiales de farmacovigilancia del Invima. Además, recordó que este tipo de medicamentos irregulares suelen ofertarse mediante redes sociales, páginas web, comercios físicos y cadenas de mensajería instantánea.

A la par, solicitó a secretarías de salud, IPS y actores del sector reforzar la gestión de inspección y control para evitar su comercialización y distribución, subrayando que la adquisición de medicamentos sin registro sanitario vigente representa un peligro documentado para la población.

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Invima ordenó el retiro inmediato del mercado del potenciador íntimo ‘Bichota’

El Invima ordenó el retiro inmediato del producto "Bichota" tras identificar múltiples irregularidades en su comercialización - crédito Invima

El Invima emitió una alerta sanitaria urgente: ordenó el retiro inmediato del producto denominado “Concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca”, comercializado bajo la marca Bichota El organismo fue contundente: “el producto es fraudulento” y detectó “una serie de irregularidades que comprometen la seguridad de quienes lo consumen”.

La investigación oficial confirmó que el “Concentrado de frutas con Damiana, L-arginina, Noni y Maca” se distribuye principalmente en plataformas digitales. En estos espacios virtuales, se le atribuyen de manera engañosa propiedades energizantes, preventivas y curativas, algo que va en contra de la normativa colombiana para alimentos. La autoridad técnica recalcó: “la publicidad del producto ‘Bichota’ promete beneficios terapéuticos y sexuales que, según el marco legal vigente, están prohibidos para productos alimenticios”.

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Según el Invima, “el producto utiliza de manera indebida el Registro Sanitario RSA-0021811-2022″, una autorización que realmente no ampara la comercialización de este artículo específico ni justifica el uso de ingredientes como la L-arginina y la Damiana. “Los ingredientes ‘Damiana’ y ‘L-arginina’ declarados en el rotulado NO se encuentran autorizados en el registro sanitario RSA-0021811-2022”, enfatizó la autoridad.