Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, radicó ponencia para revivir la reforma a la salud

La propuesta del senador Alex Flórez busca que la Comisión Primera asuma el estudio de la reforma tras señalar vicios en el archivo previo - crédito Senado de la República

El Pacto Histórico presentó una nueva ponencia para revivir la reforma al sistema de salud en Colombia, en un intento decisivo del oficialismo antes del cierre de la legislatura.

La iniciativa, impulsada por el senador Alex Flórez del Pacto Histórico y radicada ante la Secretaría General del Senado, solicita que la Comisión Primera asuma el examen de la reforma, tras alegar vicios de procedimiento en su archivo en la Comisión Séptima en diciembre pasado.

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Según el informe presentado por Flórez, el archivo violó los principios constitucionales de participación y pluralismo, por lo que la votación se espera en el transcurso de la próxima semana.

El recurso de apelación radicado destaca que, aunque el proyecto recibió mensajes de urgencia e insistencia desde marzo y noviembre de 2025, la Comisión Séptima del Senado no incluyó la discusión en su orden del día.

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El Pacto Histórico presenta nueva ponencia para revivir la reforma al sistema de salud en Colombia en el Senado - crédito @UltimaHoraCR/X

El documento argumenta que la omisión de este trámite vulnera el mandato constitucional previsto en el artículo 163, sobre todo porque se trata de una iniciativa calificada como prioritaria por el Ejecutivo.

El informe de Flórez señala que esta conducta constituye tanto un desacato material al contenido imperativo del artículo constitucional como un incumplimiento del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público.

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En términos procesales, la propuesta establece que si la plenaria aprueba el recurso de apelación, la reforma continuará su trámite en la Comisión Primera del Senado, iniciando desde el tercero de sus cuatro debates requeridos.

El senador Flórez señala que la Comisión Primera ofrece un ambiente legislativo más favorable para el análisis de la iniciativa, debido al alineamiento de fuerzas políticas que podría facilitar el avance del proyecto.

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El mensaje de urgencia del Ejecutivo otorga prioridad absoluta a la discusión de la reforma y prohíbe su postergación por motivos internos - crédito @UltimaHoraCR/X

El recurso detalla como argumento central que la convocatoria de urgencia para el trámite de la reforma impide a las cámaras abstenerse de su estudio por motivos de discrecionalidad política. Según el análisis jurídico incluido en el informe, la figura del mensaje de urgencia, prevista en el artículo 163 de la Constitución Política de Colombia, otorga prelación absoluta a este tipo de proyectos y exige que su discusión no pueda ser postergada por ninguna razón de agenda interna del Senado.

La apelación también subraya que la inacción legislativa en este caso representa un retraso injustificado con impacto directo en la actualización normativa del sistema de salud, al tiempo que erosiona la democracia participativa protegida por el artículo 40 constitucional.

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El documento indica que la Comisión Séptima argumentó la necesidad de precisiones sobre el aval fiscal y el impacto presupuestal para demorar el trámite, lo que, de acuerdo con el senador Flórez, no exime del cumplimiento de los procedimientos constitucionales de agendamiento y debate obligatorio, según lo establece la Ley 5ª de 1992.

La ponencia argumenta que no existen conflictos de interés para los legisladores, dado que se trata de un proyecto de interés general y el informe de impedimentos lo ampara dentro de la normativa vigente.

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Si la plenaria aprueba la apelación, la reforma al sistema de salud continuará su trámite en la Comisión Primera del Senado desde el tercer debate - crédito Prensa Senado

“En términos jurídicos, la falta de agendamiento del Proyecto de Ley 410 de 2025 pese a la existencia de un mensaje de urgencia e insistencia vigente y debidamente expedido, implica el desconocimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 163, en cuanto el trámite preferente solicitado por el Ejecutivo se convirtió en letra muerta por decisión de hecho del órgano legislativo; así como la vulneración del principio de colaboración armónica entre ramas del poder público, al desconocer una herramienta diseñada precisamente para equilibrar la función legislativa y la iniciativa gubernamental”, se observa en el documento.

El texto propone formalmente que la plenaria del Senado apruebe este recurso, lo que permitiría que la reforma al sistema de salud continúe su trámite en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, conforme lo permite el marco legal y reglamentario.

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Por el momento, el panorama sigue siendo incierto debido al corto plazo legislativo restante y la baja actividad derivada de la campaña presidencial, lo que implica que la reforma aún debe superar dos debates para convertirse en ley.