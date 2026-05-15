Colombia

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, aceptó apoyo paramilitar en su campaña política: “Fui cómplice, nunca denuncié”

Las revelaciones del exgobernador ante la JEP desataron un debate nacional sobre la injerencia de poderes no oficiales en procesos democráticos

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El video presenta una audiencia judicial dividida en dos paneles. En el panel izquierdo, un hombre identificado como Carlos Alberto Martel López, vestido con una toga, está sentado frente a un computador portátil, con una bandera de tres colores verticales detrás. En el panel derecho, un hombre con traje habla ante un micrófono, con un distintivo colgando del cuello y una carpeta azul sobre la mesa - crédito JEP

Hugo Heliodo Aguilar Naranjo admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal de justicia transicional (JEP), la existencia de alianzas políticas entre candidatos y grupos armados ilegales en Santander, reconociendo que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) respaldó su campaña para la Gobernación de Santander en 2004.

El exmandatario departamental y coronel en retiro declaró ante los magistrados, durante audiencias del 4 y 5 de mayo, que recibió apoyo del Bloque Central Bolívar de las AUC para su candidatura, revelando la coordinación de alianzas políticas y acuerdos directos con estructuras armadas ilegales durante aquel proceso electoral.

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En sesiones ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Aguilar subrayó la relevancia de sus confesiones.

Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó el exgobernador, en su audiencia ante la JEP.

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Confesiones de Hugo Aguilar ante la JEP

A la pregunta de la magistrada Catalina Díaz sobre el papel de las autodefensas en su candidatura, Aguilar manifestó: “Sí, tuve conocimiento del apoyo de las autodefensas a mi candidatura a la Gobernación de Santander y de las alianzas que se habían firmado con el Partido Convergencia Ciudadana, del que hacía parte”.

Las sesiones dejaron al descubierto la influencia del Bloque Central Bolívar en la selección y postulación de candidaturas en Santander por medio de acuerdos con partidos y líderes locales - crédito JEP
Las sesiones dejaron al descubierto la influencia del Bloque Central Bolívar en la selección y postulación de candidaturas en Santander por medio de acuerdos con partidos y líderes locales - crédito JEP

El exgobernador precisó el alcance de esos acuerdos: “El Partido Convergencia Ciudadana avaló candidaturas de preferencia del Bloque Central Bolívar de las AUC por los acuerdos políticos firmados en un principio con Camilo Morantes y, posteriormente, con Ernesto Báez”, relató, de acuerdo con Semana.

El papel de las AUC y los partidos políticos en Santander

Aguilar expuso cómo la presencia paramilitar se extendía por el territorio santandereano: “Todos los candidatos que aspirábamos a la gobernación teníamos que pedir permiso para hacer el proselitismo en todos los municipios”.

Detalló que cualquier reunión política requería autorización de los mandos paramilitares, quienes además instruían a sus seguidores acerca del candidato de su preferencia.

Señaló: “Los comandantes del Bloque Central Bolívar y de los frentes que había daban la orden a la gente de que su candidato de preferencia era el coronel Aguilar y debían votar por él”. Precisó, no obstante: “En ningún momento evitaron que los demás candidatos hicieran su campaña en toda la jurisdicción del departamento”.

Las declaraciones del exmandatario departamental ante la Jurisdicción Especial para la Paz revelan acuerdos y respaldo político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia durante su campaña en 2004 - crédito captura de pantalla JEP
Las declaraciones del exmandatario departamental ante la Jurisdicción Especial para la Paz revelan acuerdos y respaldo político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia durante su campaña en 2004 - crédito captura de pantalla JEP

Sobre los resultados, puntualizó: “La diferencia entre el suscrito y el doctor Luis Francisco Bohórquez fueron cerca de unos 27.000 o 28.000 votos”. Indicó que los votos determinantes provinieron de Barrancabermeja y Bucaramanga.

Durante el intercambio con el magistrado Carlos Alberto Suárez López, Aguilar identificó como actores clave al exdiputado Nelson Naranjo Cabarique, “directamente candidato de las Autodefensas, nombrado por alias Ernesto Báez”, y a Alfonso Riaño, encargado de coordinar votos “con alias César”.

El exgobernador remarcó que la intervención del Partido Convergencia Ciudadana en la postulación de candidatos respondía a entendimientos previos con antiguos jefes paramilitares. Así, este partido “avaló candidaturas de preferencia del Bloque Central Bolívar de las AUC”, facilitando la influencia de estos grupos armados en los 87 municipios de Santander.

Consecuencias judiciales y futuro jurídico de Aguilar

La JEP evalúa si los aportes de Aguilar durante las dos sesiones cumplen los criterios de verdad requeridos para su readmisión en el proceso especial de paz. La decisión tendrá impacto en el futuro jurídico y político del exmandatario.

Aguilar fue condenado en agosto de 2023 a 108 meses de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo el cargo de concierto para delinquir agravado. La resolución definitiva de la JEP determinará si puede ser admitido nuevamente al proceso.

Aunque Aguilar describió el alcance del respaldo paramilitar a su candidatura, afirmó ante la JEP que en aquellos años decidió no alertar a las autoridades sobre la verdadera dimensión de esas alianzas y apoyos clandestinos en Santander.

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