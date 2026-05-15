Colombia

Maluma estrena ‘Loco x Volver’ con el que rinde homenaje a sus raíces y a Medellín

En su séptimo álbum de estudio, el colombiamp propone una visión en la que el regreso a los orígenes y a la identidad personal ocupan un lugar central. El disco se aleja de los formatos convencionales y destaca por su enfoque en la autenticidad y la conexión con las raíces

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El artista colombiano explora en 'Loco x Volver' un proceso de introspección y reencuentro personal, narrando a través de sus canciones el retorno a su esencia y a los valores que marcaron su infancia en Medellín - crédito Paola España Comunicaciones
El artista colombiano explora en 'Loco x Volver' un proceso de introspección y reencuentro personal, narrando a través de sus canciones el retorno a su esencia y a los valores que marcaron su infancia en Medellín - crédito Paola España Comunicaciones

Maluma presenta Loco x Volver, un álbum que marca un punto de inflexión en su carrera y que representa un regreso a sus raíces, a su identidad y a la ciudad que lo formó.

El séptimo trabajo de estudio del cantante colombiano fue lanzado el 15 de mayo con 14 canciones y una variedad de colaboraciones que reafirman su interes por otros géneros musicales y su vínculo con la cultura colombiana.

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Loco x Volver es descrito por el propio Maluma como su proyecto más personal y un homenaje a su esencia. El artista explica que el título refleja la necesidad de reencontrarse con Juan Luis, su nombre de nacimiento, y con el niño soñador que impulsó sus primeros pasos en la música. “Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento”, compartió el cantante al anunciar el lanzamiento ante sus millones de seguidores.

A través de 14 temas, el álbum recorre géneros como reggaetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y rap con hip hop, en lo que Maluma define como la banda sonora de su vida. “He sido un músico versátil desde el principio de mi carrera. Ese soy yo y esa es mi esencia”, sostiene. La portada del álbum, que muestra una fotografía de Maluma cuando era niño, refuerza el mensaje de retorno al origen y de reencuentro con su historia personal.

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En el proceso de creación, el exceso de trabajo y el ritmo acelerado de la industria llevaron al artista a buscar un espacio de distancia y reflexión. Decidió construir un estudio en su residencia de las Islas Turcas y Caicos, desde donde escribió y grabó el disco en un ambiente de mayor honestidad y calma. “Por fin van a ser testigos de este caparazón nuevo y de lo que soy ahora, de esta mentalidad que tengo ahora”, afirmó.

El álbum cuenta con colaboraciones de Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera. Destaca también la canción Con el Corazón, grabada junto al fallecido Yeison Jiménez, que queda como el último registro musical compartido entre ambos. El primer sencillo, 1+1, con Kany García, alcanzó el primer lugar en varias listas de música latina.

El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones
El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones

La narrativa visual del proyecto estuvo a cargo de Stillz, quien aporta una mirada cinematográfica y convierte a Medellín, ciudad natal del artista, en uno de los ejes centrales del relato. La conexión de Maluma con su tierra también se reflejó en su aparición en la Met Gala 2026, donde eligió un diseño del colombiano Haider Ackermann y rindió tributo a Fernando Botero, reafirmando su orgullo nacional.

Loco x Volver se presenta como una celebración de la identidad, la familia y la valentía de regresar al origen para comenzar de nuevo. Maluma propone, con este trabajo, una pausa en la búsqueda constante de lo nuevo, para reconectar con lo esencial y mostrar su faceta más honesta y cercana.

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