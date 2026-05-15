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Deportes Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la semifinal de ida de los playoffs de la Liga BetPlay

La serie de dos viejos conocidos en el fútbol profesional colombiano comenzará en la capital musical de Colombia: Ibagué

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En la ida de la semifinal de la Liga BetPlay, el Atlético Nacional busca imponer su ofensiva frente a un Deportes Tolima sólido en casa, con el talento de Juan Manuel Rengifo destacado por la Selección Colombia-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El campeonato colombiano comienza su definición: el 16 de mayo de 2026, Deportes Tolima abrirá junto a Atlético Nacional la fase de semifinales de la Liga BetPlay.

El equipo de Lucas González busca la revancha de lo ocurrido en la última final que perdió ante Junior de Barranquilla, mientras que el “Rey de Copas de Colombia” buscará volver a lo más alto del campeonato nacional, situación que no ocurre desde 2024, justamente ante su rival de turno.

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El Deportes Tolima y el Atlético Nacional abren la serie semifinal de la Liga BetPlay en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo marcado por la solidez defensiva y figuras como Jersson González y Juan Manuel Rengifo-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El partido se jugará el 16 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Deportes Tolima

El Deportes Tolima volverá a jugar una instancia decisiva en las finales del FPC ante Atlético Nacional-crédito Colprensa
El Deportes Tolima volverá a jugar una instancia decisiva en las finales del FPC ante Atlético Nacional-crédito Colprensa

Deportes Tolima aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026 - 1 tras vencer por 0-2 como visitante al Deportivo Pasto en el estadio Libertad el 13 de mayo de 2026, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres. Este resultado dejó el marcador global en 3-0 a favor del equipo de Ibagué, dirigido por Lucas González.

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La superioridad del conjunto visitante se reflejó durante toda la serie, cerrando el pase entre los cuatro mejores del torneo. Luego de un primer tiempo donde el Tolima fue ofensivo, González abrió la cuenta al minuto 30 del partido al aprovechar un rebote tras el remate inicial tapado por el arquero por el español Iago Herrerín.

La expulsión de Andrey Estupiñán, máximo goleador de Deportivo Pasto, ocurrió al minuto 56 luego de una falta contra Edwar López en mitad de campo, incidente que modificó el desarrollo del encuentro, reportó el medio español. Con un jugador menos, el equipo local se mantuvo ofensivo pero no logró descontar.

En los minutos finales, Juan Pablo Torres selló la victoria del Tolima al marcar el segundo tanto durante el tiempo de adición. El club de Ibagué finalizó la serie con una defensa sólida y avanzó para disputar el cupo a la final.

Así viene el Deportes Tolima en sus últimos cinco juegos:

  • 13 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: Pasto 0-2 Deportes Tolima
  • 9 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto
  • 6 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Deportes Tolima 3-0 Club Nacional de Uruguay
  • 3 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 1-1 Deportivo Cali
  • 28 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Deportes Tolima 3-0 Coquimbo Unido

Atlético Nacional

Atlético Nacional
El 7-1 sobre Internacional de Bogotá es la segunda máxima goleada de Atlético Nacional en toda su historia - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional aseguró su lugar en las semifinales tras imponerse 7-1 a Internacional de Bogotá en el Estadio Atanasio Girardot la noche del 12 de mayo de 2026, estableciendo un marcador global de 9-2 y sellando su clasificación con una actuación ofensiva dominante.

La goleada quedó definida por los goles de Simón García —quien anotó en dos ocasiones—, Matheus Uribe, Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento, que se sumaron tras una segunda mitad en la que Nacional amplió de forma abrumadora su ventaja. El equipo capitalino, que abrió el marcador con un tanto de Juan Valencia, no logró sostener la diferencia y sufrió la remontada antes del descanso, después de que Uribe colocara el 2-1 parcial.

El dominio local en posesión y ataque se evidenció especialmente en el segundo tiempo, cuando Morelos convirtió el tercer gol a unos 25 metros del área, seguido por el doblete de García y los tantos de Arango, Cardona y Sarmiento. Tras el cuarto gol, el portero titular de Internacional, Wuilker Faríñez, debió ser reemplazado, y el arquero suplente, Simón Zapata, sufrió el quinto en un disparo de Arango desde fuera del área.

Así viene Atlético Nacional en sus últimos cinco partidos:

  • 12 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: Atlético Nacional 7-1 Internacional de Bogotá
  • 9 de mayo de 2026 - Playoffs Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 1-2 Atlético Nacional
  • 1 de mayo de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-0 Atlético Nacional
  • 25 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira 1-0 Atlético Nacional
  • 20 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Atlético Bucaramanga
-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
El antecedente reciente entre Deportes Tolima y Atlético Nacional terminó 1-0 a favor de los locales gracias a un gol de Juan Pablo Torres, aumentando la expectativa para la semifinal de la Liga BetPlay-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 1 de marzo de 2026, cuando Tolima venció en el estadio Manuel Murillo Toro a Atlético Nacional por la mínima diferencia con gol de Juan Pablo “Tatay” Torres desde el tiro del punto penal al 52 de partido.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 1 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional
  • 2 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 0-0 Atlético Nacional
  • 19 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 4-3 Deportes Tolima
  • 22 de diciembre de 2024 - Final Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Deportes Tolima
  • 18 de diciembre de 2024 - Final Liga BetPlay: Deportes Tolima 1-1 Atlético Nacional

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