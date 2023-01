Exsenador Gustavo Bolívar aplazó comparecencia ante la Fiscalía por su denuncia de trata de personas en el Congreso

El proyecto sería adaptación de una película que Gustavo Bolívar estrenó hace varios meses y que tituló 'Millonario sin amor' | Foto: Colprensa

No cesa la controversia que suscitó el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar tras su denuncia de que en el Congreso habría trata de personas con fines de esclavitud sexual, señalamiento que hizo al concluir diciembre de 2022 y por el que ha sido llamado a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, así como ante la Justicia Ordinaria.

No obstante, el también libretista de telenovelas pidió aplazar nuevamente la cita que tiene por este caso en la Fiscalía, que programada para el lunes 16 de enero, donde se esperaba que brindara información sobre la presunta red.

La semana pasada, la Fiscalía abrió una investigación y citó el pasado viernes 13 a Bolívar, pero se encontraba fuera del país, por lo que pidió acudir lunes y martes a la comparecencias en el organismo investigador y en la Procuraduría de manera virtual.

“Aportaré la información que tengo siempre y cuando no se afecte la integridad de las víctimas”, expresó Bolívar en redes sociales sobre el tema.

La Fiscalía aceptó este aplazamiento en el caso de las “denuncias de red de trata de personas en el Congreso y sobre una presunta infiltración a la campaña presidencial al actual presidente”, pero este lunes informó que Bolívar volvió a pedir una postergación, en este caso para el 20 de enero.

Frente a esta nueva dilación en la comparecencia de Bolívar para suministrar más información acerca de sus denuncias, el fiscal general, Francisco Barbosa, pidió que “pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar ‘likes’”.

Además, agregó que “no solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con el director de Unidad Nacional de Protección (UNP) y con el director de la sociedad de Activos Especiales (SAE)”, criticando que hacen “escándalo” pero cuando les cita la Fiscalía “no van”.

Cita en la Corte Suprema de Justicia

El miércoles 18 de enero, el excongresista fue citado para que ampliara su denuncia sobre trata de personas ante la Sala de Instrucción del Alto Tribunal.

Bolívar aseguró en una entrevista a revista Semana, que senadores y otros funcionarios ofrecerían contratos de corto plazo a cambio de servicios sexuales y cuatro mujeres habrían llegado a su oficina para denunciar los lamentables hechos.

“Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado”, indicó Gustavo Bolívar.

Al respecto se pronunció la Congresista del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien mencionó que no tenía conocimiento de tan aberrada práctica denunciada por el político y escritor, se debe recordar que Gustavo Bolívar indicó en su explosiva revelación que lo denunciado era un secreto muy conocido para las personas que están al interior del Congreso.

