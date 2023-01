Al igual que Shakira, 72% de las colombianas no perdonarían una infidelidad

Shakira se separó del padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras enterarse de que este le había sido infiel

La infidelidad ha sido tema de discusión en redes sociales durante los últimos meses, especialmente por un engaño que revolucionó al mundo. La separación de Shakira y Piqué, luego de que el exfutbolista le fuera infiel a la barranquillera con una joven de 23 años, desató todo un debate internacional sobre los límites dentro de las relaciones y, de la misma forma, el apoyo de una gran parte de la población femenina a la cantante.

A raíz de esto se han desencadenado algunas encuestas sobre qué harían algunas personas en caso de descubrir que su pareja le es infiel. Una reciente encuesta de la plataforma Gleeden, una app para conseguir citas extramatrimoniales, reveló que el 72% de las mujeres colombianas no perdonaría una infidelidad.

La encuesta realizada a 6.632 colombianos, entre mujeres y hombres con edades entre los 18 y 65 años, planteó varias preguntas sobre el engaño dentro de las relaciones amorosas monógamas. Entre esos cuestionamientos, las personas revelaron si preferían o no enterarse de un infidelidad, si la perdonarían y cuáles consideran que son algunas de las consecuencias de esta situación.

El 85% de los colombianos encuestados también señaló que prefiere enterarse del engaño

En primera medida, el estudio plantea que la población colombiana ha mostrado un interesante cambio de posición frente a la infidelidad con el paso de los años. Esto debido a que, anteriormente, un engaño de estos no significaba la ruptura de una relación amorosa. Aunque todavía existen personas que prefieren perdonar a su pareja para conservar un estatus social o no ser blanco de chismes, ahora la mayoría de colombianas están más convencidas de abandonar a su pareja si las engaña.

Ya no aplica la vieja frase de ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, pues el 85% de los encuestados señaló que, en caso de ser engañados, prefieren enterarse que ignorar el tema. Ya con esto en mente, de ese porcentaje el 72% -que corresponde a la mayoría de las mujeres encuestadas- señaló que al conocer de una infidelidad seguirían los pasos de Shakira y terminarían por completo con la relación.

La sexóloga Flavia dos Santos explica este fenómeno señalando que con el cambio de los años, ya no se juzgan las separaciones de parejas establecidas, sino que se perdonen los cachos. “Hace 50 años no se perdonaba un divorcio, ¡hoy no se perdona el perdón!”, detalló la brasilera sobre lo que traducen estos resultados del estudio.

Los motivos por los que las colombianas no perdonan una infidelidad

La mayoría de colombianos concibe la infidelidad como una traición al compromiso y falta de respeto a su pareja, por lo que no lo perdonarían (Getty Images)

Dentro del estudio también se identificaron cinco principales motivos por los que las colombianas encuestada deciden terminar una relación amorosa tras enterarse de una infidelidad. En primera medida, esta porque la principal palabra con la que asocian la infidelidad es con traición. La mayoría de mujeres en el país considera el encuentro con amantes consiste en un grave acto en contra del compromiso y la pareja.

Por otro lado está la afectación a la salud mental, especialmente a la autoestima. Existen estudios que demuestran que la reacción frente al hecho infiel está dentro de los factores estresantes relacionados con la humillación, provocando síntomas depresivos. Sin embargo, la nueva canción de la barranquillera empodera a las mujeres y señala que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

También un factor para acabar la relación es que, tras una infidelidad, la mujer colombiana pierde la confianza en su pareja, por lo que seguir en la relación les parece insostenible. La vergüenza también hace parte de los motivos, hoy en día las mujeres han preferido afrontar un divorcio antes que perdonar la infidelidad.

Sobre esto último, la sexóloga Mariana Gaborra explicó que, en el caso de lo que expresaron las colombianas, “la persona que perdona está rompiendo un límite, lo que automáticamente la posiciona por debajo de su pareja y hace probable que esa actitud se repita”, por lo que no están dispuestas a pasar por esto de nuevo.

Finalmente, el quinto motivo por el que se prefiere acabar con la relación está ligado a que, el 60% de los colombianos encuestados señala que la infidelidad se da principalmente por deseo sexual, lo que significaría que es más difícil perdonar el engaño que terminar la relación.

