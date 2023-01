Maía regañó a un participante que le faltó el respeto a Gusi: “Tu ego es más grande que tu voz”

Maía lloró de la rabia al ver el acto que Franco cometió en contra de su mentor Gusi (Captura video - Caracol Televisión)

El capítulo 33 del concurso de canto La Descarga se ha vuelto tendencia en redes sociales debido al regaño que se llevó un participante del equipo de Gusi por parte de la mentora barranquillera Maía. Esto sucedió luego de que Franco se presentará junto al mentor venezolano y cometiera un acto que ella consideró como una falta de respeto con su colega.

En ese episodio, cada uno de los mentores del programa (Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi) se presentaría a dúo con uno de sus participantes que había sido elegido por ellos mismos como el mejor de esa semana. Tras las cuatro presentaciones, las votaciones se abrieron en la página web del programa para que la audiencia decida qué equipo lo hizo mejor y así ganar 10 millones de pesos.

Gusi fue el último en presentarse y lo hizo junto a su pupilo Franco, a quien había destacado dentro de sus compañeros y le había dado la oportunidad de estar con él en el escenario. Ambos interpretaron Mariposa traicionera; sin embargo, en un momento al participante se le olvidó la letra de la canción.

Gusi se mostró bastante decepcionado en medio de la presentación al ver que su participante lo abandonó (Captura video - Caracol Televisión)

La reacción de Franco al cometer su error fue dejar de cantar, dejando solo en el escenario a Gusi, el mentor siguió cantando su parte de la canción y cuando nuevamente le tocaba entrar a su pupilo, este no cantó. Por su parte, Maía se levantó de su puesto para apoyar a su colega y expresó ante las cámaras, “manda cáscara hasta la muerte ese Franco”.

Cuando la presentación de Gusi y su pupilo terminó, Carlos Calero subió al escenario para decir algunas palabras, pero Maía lo interrumpió inmediatamente y expresó su molestia frente a todos: “No, espérame Carlos. Gusi eres un caballero, te admiro y te respeto ... pero creo que en este momento debes pasar a estar con nosotros y dejar a Franco solo, por lo que acaba de pasar”. Por su parte, Marbelle estuvo de acuerdo con su colega.

Según expresó la barranquillera, tan afectada que hasta lloró en el momento, lo que había sucedido era “una falta de profesionalismo”. Luego se dirigió a Franco y le expresó que “perdóname, pero él (Gusi) estuvo ahí para ti y tú lo dejaste tirado ahí. Tienes una voz increíble, pero ¿el ser humano dónde está? Estoy aterrada”, exclamó la artista.

“Perdóname Gusi, pero es que me da ira que te dejen ahí solo. Yo nunca he cantado con Gusi y me muero por cantar con él. Tú tuviste esa oportunidad”, señaló entre lágrimas la barranquillera mientras recibía los aplausos del público.

A pesar de que sus colegas le pidieron a Gusi que se bajara del escenario, el mentor decidió seguir apoyando a su pupilo (Captura video - Caracol Televisión)

Santiago Cruz intervino en el momento y señaló que deseaba escuchar la explicación de Franco. Ante esto, el participante dijo que “nada, cometí un error. Me dejé llevar, porque no recordé que los que estamos siendo juzgados somos nosotros”. Pero sus palabras no calmaron al compositor tolimense, quien señaló que le había dado la oportunidad de disculparse con su maestro y no lo hizo, “¿y con tu mentor? ¿No tienes nada que decirle? No se escuchó tu disculpa”.

El pupilo del venezolano intentó arreglar la situación diciéndole a Gusi que esperaba que le diera una segunda oportunidad, pero Santiago Cruz lo interrumpió. “Esta era tu segunda oportunidad. Cuando hay dos personas en el escenario dependen el uno del otro, tú dejaste caer a tu mentor ... Antes de salir asumiste que esa plata era tuya y se la restregaste a tus compañeros y mira lo que pasó”.

“Franco, tú tienes una gran voz, pero tu ego es más grande que tu voz”, fue la frase con la que Maía dio por terminado el tema en ese momento.

