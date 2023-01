Gustavo Petro advirtió que concesiones que suban precios de los peajes sin autorización serán sancionadas

El Gobierno nacional anunció que los peajes del INVIAS y la ANI no tendrán incrementos en el 2023. FOTO: Andina

En medio de la polémica generada este lunes porque varios peajes del país subieron el precio de las tarifas, debido a que el Gobierno aún no había expedido el decreto que congelaba su precio, el presidente Gustavo Petro hizo una clara advertencia a las concesiones del país.

Por medio de Twitter, Petro aseguró que las que suban los precios sin autorización recibirán sanciones.

“Las concesiones que eleven tarifas de peaje sin autorización del Gobierno serán sancionadas por la Superintendencia”, escribió el mandatario.

Lo hizo luego de que el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 0050 del 2023, en el que se estableció de manera oficial que no se incrementarán las tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante la vigencia del mismo.

No se firmó

A finales de 2022, el Ministerio de Transporte señaló que para 2023 el 80 % de los peajes no cambiarían sus tarifas. Incluso, el 15 de enero de 2023 se dio a conocer el decreto por el que se haría efectivo esta orden, en el que se mencionaba que los que no subirán su valor son los que están a cargo del INVIAS y de la ANI, pero al parecer no fue firmado, razón por la que el 16 de enero se vio el incremento de las tarifas.

Es de anotar que el aumento de los precios de este impuesto está sujeto anualmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que al cierre del 2022 se calculó en 13,12 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), por lo que esa sería la referencia de tope de aumento en las tarifas que se cobran en las casetas de recaudo.

En este sentido, como se ha dado a conocer, este valor ya fue modificado en algunos peajes del país, cumpliendo con lo señalado en las concesiones, de acuerdo con la información de algunos medios nacionales hay algunos de esos cobros que superarían los 20.000 pesos.

Otras disposiciones

En este hay varias disposiciones que deben cumplir ambas entidades.

“El INVIAS adelantará la planeación financiera y estimará las partidas presupuestales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios a su cargo relacionados con lo dispuesto en este decreto. La ANI atenderá las obligaciones contingentes que se generen en los proyectos de concesión o asociaciones público-privadas con los recursos disponibles en la subcuenta infraestructura del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, en los términos establecidos en la Ley 448 de 1998 y sus decretos reglamentarios”, se lee en el Artículo 3 del documento.

En el mismo artículo se precisa que “la ANI llevará a cabo las gestiones requeridas para que se aporten los recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales”.

Además, que el Ministerio de Transporte, en conjunto con el INVIAS y la ANI deberán analizar e implementar mecanismos alternativos tendientes a reconocer los ajustes de tarifas de peaje a que haya lugar con ocasión del presente decreto y conforme a la normatividad vigente y aplicable.

