Autos: ¿de cuánto es la multa por circular con la VTV vencida en junio 2024?

La VTV sigue siendo una de las exigencias obligatorias para poder circular en casi todo el territorio nacional. Hay jurisdicciones puntuales en las que no es obligatoria y sólo los autos radicados allí pueden no tenerla

A pesar de algunas confusiones que surgieron a poco de la asunción de nuevo gobierno a finales de año pasado debido a que el extenso DNU del 21 de diciembre de 2023, la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) sigue siendo uno de los requisitos exigibles para circular tal como lo indica la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Sin embargo, mientras la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es nacional y única, y se aplica para vehículos de transporte de cargas y de pasajeros; los autos particulares y motocicletas tienen la conocida Verificación Técnica Vehicular (VTV), que es jurisdiccional y por lo tanto distinta según provincias e icluso municipios.

Un reporte reciente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el que se detallan las características y resultados de un operativo realizado este fin de semana en la Autopista Acceso Oeste, en la provincia de Buenos Aires, resalta que “la falta más cometida fue la circulación sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV y/o RTO)”. Aunque para muchos usuarios se deba al desconocimiento de la vigencia de la obligatoriedad de la VTV para circular, el costo puede ser también un motivo para que muchos otros no tengan al día el trámite.

La VTV se hace en los centros oficiales autorizados, con previo turno y pago del arancel

Cuáles son los nuevos precios de la VTV a partir de junio 2024

Los usuarios que tengan que realizar la VTV en CABA deberán abonar $38.014,57 para los automóviles, mientras que las motocicletas pagarán 14.293,73 pesos por el trámite. En tanto, en la Provincia de Buenos Aires se manejan los siguientes valores:

Motos: $10.359,35

Autos y vehículos livianos de hasta 2.500 kg: $34.531,17

Vehículos pesados de más de 2.500 kg: $62.156,10

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $17.265,58

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $31.078,06

¿Cómo saber cuándo tengo que hacer la VTV?

Dependiendo de la jurisdicción y la antigüedad del vehículo, cada 24 o cada 12 meses, en determinado mes del año que se determina por el número de terminación de su patente, todos los automóviles y motocicletas usados deben hacer esta verificación de su adecuada condición mecánica (lo que incluye el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad, que van desde las luces, suspensión y frenos hasta los cinturones interiores), y del estado de emisión de gases contaminantes de los motores y sistema de escape. Esta verificación se hace en las plantas autorizadas de cada jurisdicción con un previo turno y pago anticipado a la fecha de la inspección.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la VTV se hace cada 24 meses entre el tercer y séptimo año de antigüedad del auto o motocicleta, y desde el octavo año desde la fecha de patentamiento se debe hacer anualmente. En la provincia de Buenos Aires, la VTV es obligatoria a partir de los dos años de antigüedad de los autos y de sólo un año para las motos.

El valor del trámite de VTV, a partir del mes de junio de 2024 en CABA es de $38.014,57 para automóviles y de $14.293,73 para las motocicletas, mientras que en la Provincia de Buenos Aires, los autos pagarán $34.531,17 y las motos $10.359,35 para realizar la VTV.

El monto de las infracciones por no tener la VTV al día pueden llegar a superar el millón de pesos en la provincia de Buenos Aires

¿Cuánto sale la multa por no tener la VTV al día?

Cuando se ha vencido el mes que corresponde a cada automóvil o motocicleta, automáticamente se entra en infracción, por lo que ante un control policial, si no se tiene la certificación de haber realizado en tiempo la VTV, el titular del vehículo será multado. Hay dos infracciones posibles, no tener la verificación vigente o tenerla pero no contar con la oblea correspondiente en el parabrisas. La primera es una infracción grave, la segunda en menor en el monto, pero de todos modos es una falta que se sanciona con multa económica.

Como ocurre con otras infracciones de tránsito, el valor de las multas se establece por Unidades Fijas (UF), cuyo valor se toma a partir del costo del litro de combustible Premium. En la provincia de Buenos Aires equivale a un litro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a medio litro del combustible más caro del mercado. Con los aumentos que ha tenido el combustible en Argentina en los últimos meses, lo que antiguamente era una multa accesible, se ha tornado en un monto de dinero mucho más importante para los bolsillos de los automovilistas.

En la CABA, no tener la VTV al día implica una multa equivalente a 400 UF, lo que traducido en dinero representa $188.556, mientras que no tener la oblea se multa con 100 UF, es decir $47.139 como sanción económica. Sin embargo, los costos de estar circulando en infracción con la VTV vencida son mucho más grandes en la provincia de Buenos Aires. Allí, las multas pueden ir desde las 300 UF hasta las 1.000 UF. Si la sanción es la mínima, el monto equivale a $340.000, mientras que la máxima multa puede alcanzar 1.137.000 pesos.

Para la renovación es indispensable, además de tener el vehículo en condiciones mecánicas adecuadas, presentar el Documento Nacional de Identidad, la Cédula del automotor, Licencia de Conducir vigente, Seguro al día y la constancia del pago del turno para la Verificación Técnica Vehicular. Además hay que tener matafuegos cargado, balizas y chaleco reflectivo, y botiquín de primeros auxilios a bordo. Quienes realicen la VTV fuera de término estarán circulando en infracción hasta el momento de hacer la verificación, pero no recibirán multa alguna al llegar al centro autorizado para poner al día esta documentación obligatoria.

Cual es el valor de la multa por no tener la VTV al día en mayo

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) puede acarrear multas de entre 300 y 1000 Unidades Fijas, lo que se calcula en una suma de $34.100 hasta $1.137.000.

En la CABA, no tener la VTV al día implica una multa de $188.556, mientras que no tener la oblea se multa con $47.139 como sanción económica.