La industria automotriz argentina bajó la producción un 16,7% en enero

La producción de autos en Argentina cayó un 16,7% en enero respecto al año anterior. Plantas como Volkswagen y Chevrolet ya anunciaron que no regresarán a fabricar hasta marzo

Los procesos industriales requieren planificación y método, lo que implica que cada vez que una fábrica de algo tan complejos como un automóvil debe interrumpir su producción, los resultados se ven reflejados un tiempo después. Es por ello que durante el último semestre de 2023, las plantas automotrices argentinas padecieron un estrés industrial pocas veces visto, cuando por la falta de dólares para pagar importaciones de partes e insumos, debían parar sus líneas de montaje.

Te puede interesar: Cuál será la carga impositiva para los autos importados que lleguen al mercado argentino

Ante esa situación, algunas marcas decidieron adelantar su período habitual de vacaciones anuales a diciembre, previendo que ante la asunción del nuevo gobierno, los problemas de deuda acumulada no se resolverían tan rápidamente como el sector necesitaba y el riesgo de parar seguía latente. Esto hizo que la producción de diciembre fuera menor y arrastrara relativamente la de enero, porque plantas que debían volver a producir la última semana, decidieron postergar la reanudación de la actividad industrial para febrero e incluso para marzo.

Por este motivo, el informe mensual de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), muestra que en enero se produjeron 22.643 vehículos, un 38,8% por debajo del volumen de diciembre, y un 16,7% menor respecto a enero 2023, cuando se fabricaron 27.184 unidades. La caída respecto a diciembre no tiene que ver con que se hayan trabajado 11 días en promedio contra 13 del último mes del año, sino con que sólo dos plantas, las de Fiat en Ferreyra y Peugeot – Citroën en Palomar, fabricaron a tiempo completo en enero desde el lunes 8, Toyota regresó el 15 de enero y Ford el martes 23.

Martín Zuppi, Presidente de ADEFA, resaltó el perfil exportador del sector, lo que se confirma con las primeras cifras del 2024 (Foto: ADEFA)

Renault, una de las que no había podido retomar por problemas de suministro el 22 de enero, volvió a hacerlo el parcialmente el 26, mientras que Nissan, General Motors y Volkswagen no produjeron autos en todo enero. Mercedes-Benz y su planta de Virrey del Pino, también retomaron la fabricación el 29 de enero, con lo que no hay impacto en las cifras de ADEFA de enero.

Te puede interesar: Por qué Elon Musk podría estar interesado en fabricar autos eléctricos y baterías en Argentina

Pero la decisión de no regresar a la producción no sólo tiene que ver con acumular stock o resolver la provisión para los próximos meses, sino también con una ya segura retracción del mercado argentino para 2024, que los analistas estiman, se sentirá más fuertemente en el primer trimestre. Ante esta situación, la de un mercado que consumirá un 25% menos de autos cero kilómetro este año, las marcas que se encuentran todavía detenidas son las que producen principalmente para el mercado interno y no para exportaciones. En cambio, Stellantis, Toyota y Ford, la que retomaron en la fecha prevista, tienen entre el 60 y el 80% de su producción destinada a mercados externos.

Brasil se lleva tres cuartas partes de las exportaciones de la industria automotriz argentina

Y las cifras de ADEFA lo confirman, porque las exportaciones en enero fueron de 15.302 unidades, lo que representa una baja de 29,8% en su comparación con diciembre, pero un alza del 34,7% respecto de enero de 2023. La baja contra diciembre es principalmente debido a que el principal exportador, Toyota sólo produjo la mitad del mes, dejando a Stellantis casi en solitario.

Te puede interesar: Una de las rentadoras más grandes del mundo reemplazará un tercio de sus autos eléctricos por vehículos convencionales

“Producto del receso estival de la mayoría de las terminales que se extendió desde mediados de diciembre hasta mitad de enero, sumado a temas de estacionalidad y coyuntura, el sector inició el año con los principales índices a la baja, a excepción de las exportaciones que producto de la mejora de los envíos a Brasil (+131,04%), alcanzó una participación sobre la producción del 67,6%, reafirmando el perfil exportador del sector”, señaló Martín Zuppi, presidente de ADEFA.

El ejecutivo, que es también el Fiat, Jeep y RAM en Stellantis Argentina, analizó también el contexto de este primer mes para la industria automotriz diciendo que “las medidas que se implementaron hasta el momento, tales como las alternativas para hacer frente a la deuda comercial (Bopreal), el cronograma de flujo de pagos al exterior para nuevas importaciones, la exclusión de las importaciones temporales del impuesto PAIS y la modificación del impuesto interno, entro otras, son señales que alientan a continuar trabajando en conjunto en pos de una agenda de corto y largo plazo enfocada en mejorar el nivel de actividad de manera sustentable en el tiempo”.