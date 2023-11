Los riesgos que nadie tiene en cuenta al cargar diésel de baja calidad en motores modernos

La decisión de cargar diésel grado 2 o grado 3 puede afectar severamente la mecánica de los autos con motores modernos (REUTERS/Jo Yong-Hak)

Así como una de las consecuencias del aumento de los precios causados por la inflación hizo que muchos usuarios decidieran bajar la calidad de su seguro automotor cambiando una cobertura de riesgo total por una cobertura contra terceros, otra de las primeras cosas que sucede con los usuarios de automóviles es bajar la calidad del combustible que cargan en sus depósitos.

Si bien es una mala práctica que suele verse tanto en nafteros como en gasoleros, la realidad indica que el mayor riesgo está en estos últimos, los motores diésel, ya que la influencia de la calidad de uno y otro combustible afecta fuertemente la vida del motor.

En el mercado argentino para automotores existen dos tipos de combustible diésel, el de grado 2 y el de grado 3. “El gasoil grado 2 contiene hasta 500 ppm de azufre en volumen mientras que el de grado 3 tiene un máximo de 10 ppm. Este último está destinado principalmente al uso en el parque automotor moderno homologado bajo normas Euro 5 y 6″, dice Claudio Brusa, especialista de la industria consultado por Infobae.

El humo negro que se suele ver saliendo de los escapes de los motores diésel se forma con el material particulado que genera el azufre en el gasoil

El exceso de azufre de un combustible tiene dos puntos de impacto. Uno interno en los motores, y uno externo en el medio ambiente. Por esa razón, la calidad de los combustibles ha ido evolucionando hasta la actual norma Euro 6, que en Argentina todavía no es la vigente, aunque ya hay vehículos que llegan importados, incluso desde Brasil, que cuentan con esa certificación de emisiones.

Pero saliendo del tema ambiental, lo que los usuarios deben tener en cuenta al momento de decidir con qué calidad de gasoil van a utilizar sus vehículos, es el efecto que causa en los componentes de su motor el diésel grado 2 o el grado 3. En el mercado de los combustibles argentinos, el diésel grado 2 de YPF se llama Diesel 500, el de Shell es el Evolux Diésel, en Axion es el Grado 2 500, y en Puma es el Puma Diésel. En cambio, los de grado 3 de cada marca son el YPF Infinia Diésel, el Shell V-Power Diésel, Ion Puma Diésel, y en Axion hay dos distintos productos, ambos con bajo cantidad de azufre, el Diésel X10 y el Quantium Diésel X10.

Apenas se liberó el congelamiento de precios con la llegada de noviembre, el litro de Diésel grado 2 costaba $292, el grado 3 tenía un precio de $398 en CABA. Hoy, una semana después, en el GBA los precios son más altos, y mientras el Diésel grado 2 se vende a $321, el grado 3 está en $420. Así, llenar un tanque de una pick-up mediana, usualmente con una capacidad de 80 litros de gasoil, tiene un costo de $25.680 si se utiliza combustible de grado 2, pero en cambio sólo cuesta $33.600 si se carga uno de grado 3. Por esa razón, la tentación o la necesidad pueden llevar a los usuarios a tomar la decisión del cambio de calidad del gasoil.

Aunque a comienzos de mes los precios se habían ajustado entre un 7,6% y 7.8%, una semana después el diésel premium o de grado 3 ya supera los $400

Lo primero que hay que hacer ante la duda, es asegurarse de conocer qué tipo de motor tiene el vehículo al que se va a colocar el combustible. Para eso es importante saber que desde hace más de diez años, los motores diésel empezaron a incorporar una tecnología que contribuye a reducir las emisiones contaminantes a través de una recirculación de gases de escape.

“Para atacar la contaminación, más o menos desde 2010 comenzaron a fabricarse en Argentina vehículos diésel con una válvula llamada EGR (Exhaust gas recirculation), que básicamente lo que hace es que los gases vuelvan a la admisión para que nuevamente sea combustionado. Esta tecnología generó que aparezca carbón en la admisión. Ese carbón se combate con el gasoil de grado 3, porque baja de 500 ppm de azufre a sólo 10 ppm”, explica Oreste Berta (h), otra valiosa fuente de consulta por su experiencia en motores.

“El gasoil de grado 2 genera residuos altamente dañinos tanto para las partes del motor como para los sistemas de post tratamiento de gases que tienen los autos con sistemas Euro 5 y Euro 6. Hay dos sistemas de post tratamiento. Uno es el de filtro de partículas, que se conoce como DPF, y el otro es el sistema de reducción catalítica con el uso de urea. Y hay autos que tienen ambos sistemas juntos. Si a uno de esos autos, se le coloca gasoil de grado 2, es probable que apenas el motor tome contacto con ese combustible, el motor se pare y no funcione más. Ese sería el ejemplo más grave de lo que sucedería. En general, en los motores que tienen ambos sistemas por separado, de hasta 3.0 litros de cilindrada, los fabricantes optaron por sistema de filtro de partículas y un catalítico de dos vías; y los motores grandes, los de los camiones, buses o camionetas grandes, usan la tecnología de la reducción catalítica, llamado SCR, que es el que lleva el tanque adicional con el fluido diésel que tiene varios nombres comerciales, aunque se trata de urea”, explica Brusa.

El gasoil de grado 3 debe ser utilizado en motores con turbo de geometría variable y sistemas de post tratamiento de gases

“Ambos sistemas se van a ver afectados severamente por el uso de gasoil de grado 2, porque tiene una gran generación de material particulado, que vulgarmente se conoce como el hollín, lo que se ve en el tubo de escape de los vehículos diésel de toda la vida. Ese hollín se va a depositar causando daños, primero en el turbocompresor y luego en toda la corriente del sistema de escape. Particularmente los turbos modernos, los de geometría variable, esos depósitos dañan la mecatrónica del sistema. Además, el exceso de hollín también atenta contra la vida útil del aceite por contaminación, por lo que no se podría cumplir con el intervalo de mantenimiento programado por los fabricantes. La consecuencia sería la aparición de un desgaste prematuro de componentes vitales del motor”, añade el experto.

La pregunta es si ante la falta de combustible que se dio en Argentina hace una semana, cargar diésel grado 2 puede causar daños severos aun siendo una excepción al uso frecuente de un motor. Existen aditivos que podrían aplicarse para contrarrestar la peor calidad del combustible y sus consecuencias, aunque su costo es equivalente a la diferencia entre cargar gasoil grado 3 en lugar de grado 2. Es decir, el aditivo sólo es recomendable si no se consigue el combustible de buena calidad.

“Si, el daño se produce, pero es mejor ponerle diésel de grado 2 que no poder andar. Entonces, si no queda otra que cargar, existen aditivos que pueden ayudar a minimizar esos efectos. Hay muy buenos de marcas alemanas y alguno de origen norteamericano, sirven todos aquellos que contengan un mejorador del número de cetano para uso en combustible diésel, te va a brindar una ayuda”, explica Brusa.

La evolución de la calidad de los combustibles fue mejorando la contaminación ambiental que generan. Actualmente, Argentina no tiene Euro 6, sino todavía Euro 5

En este punto se llega a un tema que pocos consideran cuando deciden cargar el combustible de 500 ppm a sus vehículos, y ese es la garantía. Cuando se compra un auto o pick-up cero kilómetro, mientras se utiliza dentro del período de garantía, todos los service se hacen en un concesionario oficial de cada marca. Pero la carga de combustible es una de las cosas que cada usuario decide dónde hacer, por lo tanto, si el manual del usuario recomienda utilizar diésel grado 3, no hacerlo puede causar daños en la mecánica, que el service no reconozca.

“Si uno lee las garantía de los autos nuevos, se da cuenta que cualquier componente o modificación en combustible y lubricante que no esté recomendado por el fabricante del vehículos puede ser motivo de pérdida de garantía. Algunas marcas directamente no lo toman, así lo hacen en Brasil por ejemplo, se lo rechaza si el problema mecánico fue causado por un combustible de grado 2. Otras marcas tienen más tolerancia, aunque el concesionario puede evaluar el daño y si considera que no corresponde ser cubierto por la garantía por uso muy frecuenta de ese gasoil, rechazarlo también”, comenta Berta (h).

En la garantía de la mayoría de los vehículos diésel de última generación como las pick-up masivas que tenemos en Argentina, está explicitado que el concesionario no da garantía de bomba de alta presión diésel e inyectores diésel, quedando a cargo del fabricante, y los fabricantes dicen que “con el gasoil es un tema, porque los filtros de partículas no están preparados para grado 2″.

Utilizar gasoil grado 2 en motores modernos, puede causar que se pierda la garantía ante una falla de las partes mecánicas de alimentación de combustible

Aun así, el problema no es para todos los propietarios de automóviles diésel en Argentina. Los motores de vieja generación que no tenían turbo, no tienen ningún problema en utilizarlo, y algunos de los turbo que están en circulación tampoco.

“A cualquier motor diésel, incluso turbinado, pero sencillo, es decir que no tenga geometría variable y que no tenga sistema de post tratamiento en el escape, de ningún tipos, ni el de filtro de partículas (DPF) ni el de reducción catalítica (SCR), se le puede cargar gasoil de grado 2, aunque tenga sistema de inyección de common rail. No va a pasar nada”, dice finalmente Brusa, dando un respiro a muchos usuarios de gasoleros que desde la llegada de los combustibles Premium han empezado a preguntarse si su motor está más expuesto a roturas que antes.