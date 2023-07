La separación interna de Mercedes-Benz empieza a tomar forma en la Argentina

La primera nave industrial del predio que adquirió Mercedes-Benz Camiones y Buses en Zárate, comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2024

Cuando en diciembre de 2021, Mercedes-Benz AG decidió separar sus negocios en Mercedes-Benz Group y Daimler Trucks, causó una revolución en el mundo del transporte y la industria automotriz. Desde entonces, autos y vans pertenecen a la primera compañía y Camiones y Buses a la segunda. Se separaron Mercedes y Daimler, aunque todos siguen defendiendo a la estrella de tres puntas con el mismo amor por la marca que creó el automóvil a finales del siglo 19.

En la Argentina, ambas empresas funcionaron bajo el mismo nombre por 70 años, y la escisión recién empieza a hacerse visible ahora, un año y medio después, y lo hace con un anuncio de magnitud como es la inversión que Mercedes-Benz Camiones y Buses, ha realizado al comprar un predio de 20 hectáreas en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde ya ha comenzado la construcción de un Centro de Logística y Distribución de autopartes y repuestos para los usuarios de camiones y buses de la marca en todo el país.

Inversión

La inversión anunciada el jueves 20 de junio en un evento del que participaron las autoridades de la compañía, del gobierno local y nacional y del gremio Smata, totaliza 50 millones de dólares, que permitirán, además de la adquisición del espacio físico, la construcción de las naves industriales, el equipamiento y la infraestructura necesaria para que en el segundo semestre de 2024, pueda comenzar a funcionar efectivamente.

La exportación de buses a México es el primer paso para comenzar a producir y vender en el mercado exterior

Pero más allá de este importante paso hacia una independencia física, ya que actualmente ambas empresas siguen funcionando íntegramente a nivel de producción en el Centro Industrial de Virrey del Pino, en el Gran Buenos Aires, hay otra realidad que es el gran desafío de Mercedes-Benz Camiones y Buses, que es abastecer de vehículos al mercado local pero también exportar, lo que le permitirá tener una balanza comercial gracias a la cual se podrán aumentar las unidades importadas que no se fabrican en el país.

Producción local

“Actualmente, el 70% de los vehículos que vendemos en el mercado argentino son producidos en nuestro país, en la Planta de Virrey del Pino, y hemos abierto un mercado nuevo de exportación de nuestro Bus a México. Tuvimos una prueba exitosa a principios de este año, y ahora, la semana pasada nos ha llegado un nuevo pedido de otras 56 unidades, que si bien el número puede parecer más importante que el primero, lo más importante es que México nos tiene en el radar para abastecerse de buses desde Argentina”, le comenta a Infobae, Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Hoy, la compañía fabrica los camiones Accelo y Atego, de los que las cabinas provienen de Brasil completamente terminadas e ingresan como material productivo importado, y se ensamblan con los chasis y la mecánica completa argentina. Pero además se fabrican completamente los chasis de buses OH y OF. Esos son los productos considerados como de producción nacional, que se incluyen en el 70% de los vehículos que comercializa la marca en el mercado local. Los camiones pesados ingresan como importados y conforman básicamente el 30% de vehículos importados.

Raúl Barcesat, CEO de Mercedes-Benz Camiones y Buses en el anuncio de la inversión de 50 millones de dólares que se está haciendo en Zárate

El primer paso de la compañía en Zárate es el Centro logístico de autopartes y repuestos, pero su localización, tan cercana a uno de los principales puertos argentinos, y las dimensiones del predio adquirido, permiten pensar que en el futuro se puedan comenzar a fabricar los chasis de buses completamente en este centro industrial, e incluso las cabinas que provienen de Brasil, de modo de generar más empleo nacional.

“Bajo análisis tenemos todo. Pero siempre, lo que es importante decir es ‘hay que tener escala’. La escala no alcanza solamente con el mercado local, por eso es importante sumar exportaciones. Ninguno va a desarrollar para un volumen relativamente pequeño, grandes inversiones. Entonces, abrir mercados y hablar de una escala más alta es el paso que queremos dar en un futuro”, comenta Barcesat.

El centro de logística y distribución actual funciona en Virrey del Pino, donde también está funcionando el que se encarga de la misma tarea para los furgones Sprinter que son parte de Mercedes-Benz Autos y Vans. La apertura del nuevo centro en Zárate, implicará dar más trabajo también en la zona, porque no será una mudanza completa, con personal incluido.

El anuncio de la inversión fue el pasado jueves 20 de julio en la primera nave industrial que ya está construida

“Nosotros estamos hablando de incrementar personal. Porque el Centro logístico actual no es nuestro. Hay personal que presta servicios a Camiones y Buses, pero también hay proyectos de la otra empresa que no me corresponde mencionar, por lo cual nosotros estamos pensando en formar un equipo nuevo y propio, de personas que vivan cerca, para lo cual trabajamos con el municipio para capacitar esa gente. Es algo que se va a dar en el segundo semestre del próximo año”, aclara el ejecutivo.

Si en algún momento, ambas compañías terminan separándose completamente a nivel productivo, es algo de lo que todavía no está en los planes próximos. Barcesat dice que “no hay una fecha límite. Hoy hay una convivencia perfecta. Las dos empresas tenemos la estrella en el capó y la defendemos y la cuidamos. Así que hay un acuerdo de colaboración, no sólo para seguir trabajando en la línea de Camiones y Buses, sino también en lo que es REMAN, remanufactura de cajas y motores que para nosotros es muy importante”.

