¿Cuál es el auto 0 km más barato que se puede comprar en la Argentina?

El C3 llegó a Argentina en octubre y es el auto más accesible del mercado, pero hay pocas unidades debido al cupo de importaciones de la marca

La gran novedad del mercado automotor local en junio fue que por primera vez en más de dos años, el Fiat Cronos dejó de ser el auto más vendido en un mes para dejar ese primer escalón del podio al Peugeot 208. Así, Stellantis mantiene el liderazgo que general con los dos productos, aprovechando mejor que el resto la particular coyuntura del país, en la que por la conocida dificultad para conseguir dólares, los cupos de autos que pueden entrar está limitado incluso más allá de balanzas comerciales que permitan un volumen mayor marca por marca.

Aunque no son los autos más baratos como muchos creen, tanto el Cronos como el 208 se fabrican en Argentina, uno en Córdoba y el otro en Palomar, provincia de Buenos Aires, y es ese el gran beneficio del que tanto FCA como PSA, aprovechan para vender más aún, ya que no hay ni problemas de stock ni de disponibilidad. Casualmente, o no tanto, el tercer vehículo más vendido sigue siendo la pick-up Toyota Hilux, que goza exactamente de la misma condición.

Sin embargo, el auto más accesible del mercado es “primo” del 208, se trata del Citroën C3, que en su nueva generación, desarrollada y fabricada en Brasil como un producto específico para la región, fue presentado en agosto de 2022 y comenzó a llegar a nuestro país en el mes de octubre.

El despeje y amplitud interior son ventajas del Nuevo C3, que le permiten considerarse un B-SUV o B-Hatch

El C3, sin embargo, no está entre los autos más vendidos en Argentina a pesar de haber recorrido ya un período considerable de tiempo, 9 meses desde que llegó a los concesionarios. Pero la razón no es ni un rechazo a la propuesta por parte del público, ni un equipamiento inferior al que puede ofrecer un competidor directo de segmento y precio. El motivo es la falta de unidades disponibles.

Desde la marca aseguran que “a pesar de las circunstancias”, el plan es incrementar la proporción de unidades que llegan desde Brasil. Pero el cupo exige que sea cuidadosa la decisión, porque por cada C3 nuevo que entre, hay que resignar otros modelos de Peugeot, Citröen y DS, salvo el 208, Partner y Berlingo, que se producen en nuestro país. El escenario ideal para mejorar la cuota de C3 sería aumentar las exportaciones de estos tres modelos. Por esa razón Peugeot acaba de lanzar el 208 Style, especialmente pensado para el mercado brasileño, que ahora deberá ver cómo “surfea” en las nuevas reglas que el gobierno del vecino país está imponiendo para favorecer la industria local.

Pero la propuesta del C3 es igualmente atractiva como producto, porque más allá del precio de la más accesible, el PureTech 82 LIVE PACK AM22, que tiene un valor de $4.496.100, hay otras 10 alternativas de equipamiento hasta llegar al modelo más caro, el VTi AT Feel PK Design Bitono, que tiene un precio de 7.342.400 pesos.

El C3 ofrece dos opciones de motorización, con un impulsor naftero de 1.2 litros y 82 CV y otro de 1.6 litros y 115 CV de potencia

En general, el C3 es un B-Hatch o B-SUV, con dos motorizaciones de 1.2 litros de 82 CV de potencia y la de 1.6 litros, con 115 CV, que se pueden asociar a una caja de cambios manual de 5 marchas o una automática de 6 velocidades disponible únicamente en las versiones más altas.

En equipamiento, todas las versiones tienen dirección eléctrica, pantalla de 10″ touch screen, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, Frenos ABS con REF (Repartidor Electrónico de Frenado), Control de estabilidad (ESP) y Control de tracción (ASR), Ayuda al arranque en pendiente, Airbags frontales para el conductor y el acompañante y Fijaciones para asientos infantiles tipo ISOFIX.

El rodado es el mismo en cualquiera de las opciones del C3 con una medida de 195/65 R15, con rueda de auxilio temporal con llanta de chapa de 125/80 R15, el tanque de combustible también se replica en todas las versiones con 47 litros de capacidad. La garantía es de 100.000 km o tres años de uso.

