Cuál es la segunda utilidad de las grandes pantallas en los autos

BMW Theatre Screen es la pantalla de 31 pulgadas que traerán los BMW Serie 7 en sus versiones térmica y eléctrica. Es la más grande vista en la industria hasta el momento y solo son para las plazas traseras

¿Hasta qué tamaño seguirán creciendo las pantallas dentro de los automóviles? No hay una sola idea al respecto. Por un lado, el auto moderno pareciera no serlo tanto si no tiene una de estas superficies táctiles desde la que se administran casi todos los sistemas excepto dirección, acelerador, freno y transmisión. Pero del otro lado no dejan de ser algo ajeno al automóvil en la mayoría de los casos, que queda puesto ahí, sobresaliendo de un diseño de tablero en el que pareciera no tener razón de ser o estar.

Cada día se descubren más problemas a partir de las pantallas, que pasan por la falta de precisión para el conductor para accionarla, y que al no poder sentir un botón físico sin tener que mirar, los obligan a sacar su atención del camino. Pero hay más.

Otro de los inconvenientes que causan son los reflejos del sol dependiendo de la hora y dirección del vehículo, tan molestos como los perfiles cromados que parecen estar de moda y que también hacen que los rayos reboten en dirección al ojo del conductor, y también está el obstáculo que representa una gran pantalla en el campo visual de quién conduce el auto. Cuanto más grande es, más sobresale del tablero y más invade la visibilidad del parabrisas.

Aunque están lo más bajas que es posible, en algunos casos las pantallas sobresalen tanto del tablero que terminan siendo una molestia para la visión del conductor

Pero algo más tenía que haber para justificar que en algunos fabricantes, el tamaño de la pantalla sea tan importante, y BMW parece estar dando un motivo nuevo, aunque no es el primero en hacerlo, para que los usuarios las prefieran sobre un diseño de auto más convencional.

Aunque falta el anuncio formal, todo parece indicar que a partir de 2023, la pantalla delantera del SUV BMW iX por un lado, y quizás también la enorme pantalla trasera de la nueva versión eléctrica del lujoso Serie 7, tendrán un servicio adicional que es el de juegos de consola para que los ocupantes del auto puedan utilizar para entretenimiento.

El SUV BMW iX sería el modelo perfecto para incorporar la plataforma de juegos de AirConsole

El desarrollo de la plataforma es responsabilidad de la startup AirConsole, una empresa suiza especializada en juegos casuales en televisores y sistemas de entretenimiento para automóviles, que se ha asociado con BMW para dotar de este servicio a los modelos que la marca determine. Los juegos se ejecutarán directamente dentro del software de entretenimiento del vehículo y los jugadores lo controlarán con su propio teléfono celular inteligente.

Claro que este servicio, al menos en los autos que lo incorporen a la pantalla del tablero delantero, no se podrá usar mientras el auto esté en movimiento. La idea de BMW es hacer más ameno y entretenido el tiempo de espera mientras se recarga la batería para sus autos eléctricos, que como es sabido, es uno de los puntos críticos de esta nueva movilidad, porque salvo con supercargadores, la espera puede ser de entre 20 y 40 minutos.

Según AirConsole, su enfoque principal son las experiencias de juego multijugador locales, y ofrece más de 185 títulos de juegos para PC, aunque todavía no está claro cuántos de ellos estarán disponibles en los BMW. Entre los juegos más conocidos están Let’s Cook Together, Mega Monster Party, GoKartGo! Air!, 8Bit Fiesta y Burning Rubber 5 Air.

El menú de juegos se desplegará en la pantalla cuando el auto esté detenido, por ejemplo cargando la batería, y los usuarios deberán escanear el cógido QR para conectar el teléfono a la pantalla

Para acceder a contenido, los jugadores solo deberán conectar su Smartphone al sistema a través de un código QR escaneable desde la propia curva de BMW. Al escanear ese código se establecerá la conexión entre los dos dispositivos, luego de lo cual, el teléfono pasará a ser un joystick.

No es el primer paso de BMW dentro del gaming a bordo. Ya este mismo año, al presentar “BMW Theatre Screen”, la gran pantalla de 31 pulgadas de las plazas traseras de la serie 7, se mostró una vista previa en la que se aprecia un puerto HDMI, a través del cual se podrían conectar las consolas Xbox y PlayStation para jugar dentro del buque insignia de la casa de Baviera.

El lujoso BMW Serie i7 podría ser el otro modelo en incorporar la consola de juegos, tanto en su pantalla delantera curva como en la enorme de las plazas posteriores

Antes que BMW, Tesla ya había ofrecido juegos para la gran pantalla delantera de sus modelos desde 2017, bajo la denominación de Passenger Play, aunque según las investigaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE.UU., algunos accidentes pudieron deberse a que los juegos estaban habilitados mientras los autos estaban circulando, por lo que en 2021 se prohibió esa opción y ahora son solo juegos para utilizar cuando los autos están detenidos.

