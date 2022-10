Sedanes: lenta extinción de una raza o resistencia a la moda de los SUV

El Toyota RAV4 fue el auto más vendido del mundo en 2021. Es un SUV, pero solo 3 de este segmento ocuparon los 10 primeros puestos y fueron mayoría los sedanes

“Los sedanes están en vías de desaparecer. Muy pronto solo habrá pick-ups y SUV”. Esta frase no le pertenece a nadie en particular y sí a muchos en general. Y tiene algo de lógica, porque estos nuevos vehículos que esa sigla de tres letras representan, y que se denominan Sport Utility Vehicle, han brotado de los tableros de diseño de todas las marcas generalistas, y de buena parte de las que se consideraban exclusivas también.

Que Ferrari, nada menos, haya decidido lanzar el Purosangue, al que no denominan SUV sino FUV (Ferrari Utility Vehicle) solo porque tiene unas prestaciones asombrosas, pero especialmente porque no quieren caer en el promedio de un segmento al que no desean pertenecer por un posicionamiento de marca, es la prueba acabada de una realidad mundial en la industria.

El Ferrari Purosangue, aunque los italianos no lo quieran reconocer, es un SUV de alta performance como ningún otro en el mundo hasta el momento

El SUV ofrece una mirada más elevada del entorno, una versatilidad que le permite salir del camino con mayor seguridad de conducción pero también de las partes bajas de un automóvil, y también un poco más de espacio, especialmente en la habitabilidad de su interior. Los hay del segmento B, C, D y E, es decir que cubren casi todos los rangos de tipo de auto que se pueden encontrar en el mercado.

Pero por alguna razón o varias, los sedanes siguen teniendo sus adeptos y defensores, que por cierto están muy molestos en general por la decisión de las marcas de reemplazarlos por estos nuevos autos elevados “que no son ni una cosa ni la otra”.

En Argentina en modo particular, no son muchas las marcas que han decidido mantener la fabricación de los sedanes. La mayoría los ha discontinuado o está en proceso de hacerlo, para que la línea de producción que fabricaba sedanes, los reemplace por algún modelo de SUV.

Toyota Argentina es una de ellas. A pesar de haber incorporado a su portfolio modelos como el Toyota Corolla Cross, el RAV4, y hasta la SW4 que tiene una larga historia, el Corolla, el Yaris y el Etios, se siguen fabricando.

En Argentina, Toyota apuesta todavía a los sedanes. En una concesionaria se exhiben un Corolla, un Yaris y un Etios

“En Toyota vemos una clara demanda en el segmento de los SUV por parte de nuestros clientes, pero esto no significa que deje de haber interés en los sedanes. Particularmente en la categoría de los C-Sedan, donde participa Toyota Corolla, hay un mercado de alrededor de un 5%, que seguimos considerando muy interesante para atender. Allí, Toyota tiene una participación del 50%. Por eso, vamos a seguir fabricando y comercializando por mucho tiempo más el Corolla, que incluye una versión con tecnología híbrida que es tan bien recibida por nuestros clientes”, dijo José Brizzi, gerente de Planeamiento de Ventas, Precio y Producto de Toyota Argentina.

Y esta situación no es privativa de esta región. Durante el Salón de París, Infobae participó de una rueda de periodistas con Clotilde Delbos, CEO de Mobilize, la empresa de movilidad de Renault Group, que estaba presentando en la exposición del automóvil francesa como una gran novedad un modelo sedán llamado Mobilize Limo.

Ante la pregunta respecto a por qué razón presentaban este auto para servicios de pasajeros con chofer para empresas tipo Uber y Cabify, y no un SUV, su respuesta fue contundente.

El Mobilize Limo presentado en el Salón de París es un sedán y se fabrica en China donde estos vehículos tienen todavía muchos usuarios

“El Limo es un sedán eléctrico que desarrolló para el mercado de China uno de los aliados de Renault Group en ese país, JM EV. Es un auto que reúne las características que los taxistas buscan para su trabajo: buen espacio en las plazas traseras, buena capacidad de baúl y bajo costo operativo. Y cuando vimos que en China funcionaba tan bien, nos preguntamos por qué no aprovecharlo para que ese sea el vehículo que Mobilize le ofrezca al mercado europeo”, dijo la máxima ejecutiva de la compañía.

En la misma muestra de la capital francesa, un modelo impulsado por pila de combustible de hidrógeno como el Hopium Machina también es un sedán, y la gigantesca compañía china de autos eléctrico BYD mostró cuatro modelos nuevos, con dos de ellos sedanes, como el Hang y el Seal. Ambos serán parte de la oferta que ofrecerán en el mercado europeo como opciones para penetrar entre las marcas regionales.

Los grande fabricantes alemanes e italianos mantienen los sedanes a pesar de incorporar SUV a su line-up. El Alfa Romeo Giulia es un caso emblemático

Las marcas de lujo también mantienen sus modelos tipo sedán. Las alemanas Mercedes-Benz, BMW y Audi son el mejor ejemplo, las británicas como Bentley, Jaguar o Rolls-Royce también, y en Italia, Alfa Romeo sostiene sus berlinas fuertemente. En Japón sucede algo similar. Además de Toyota con los modelos mencionados, está el proyecto de pila de combustible con el Mirai, y tanto Nissan como Honda mantienen en su line up los sedanes más populares y refinados. Todos han entrado a los SUV, pero sin restar lugar a las tradicionales berlinas.

¿Será una moda que arrase con la tradición o los SUV habrán empezado a ocupar ese lugar que tenían los sedanes? Como último dato, vale otra estadística. El auto más vendido del mundo en 2021 fue el Toyota RAV4, pero entre los 10 modelos de mayor venta, solo 3 son SUV.

