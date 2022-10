Cómo mostraron las marcas sus autos de producción en el Salón de París 2022

Pocas marcas hicieron un gran despliegue en el Salón de París 2022. Renault y Peugeot fueron las que diseñaron sus stands con una arquitectura especial para la ocasión

Podría definirse el Salón del Automóvil de París 2022, en tres grandes grupos de productos: los vehículos que circulan por las calles y sus novedades, los proyectos conceptuales y las opciones de movilidad sustentable alternativas.

El primer grupo es el que, quizás, falló respecto a lo que los amantes del auto esperaban. Renault con sus cuatro marcas es el gran protagonista. Stellantis con presencia de Peugeot, DS y Jeep mostraron más volumen, pero menos novedades. Y finalmente, la gran revolución llega desde Asia, con China fuertemente representado, pero también con una de las sorpresas del salón, la calidad de la primera marca nacida en Vietnam.

El Renault Austral tiene un sistema Full Hybrid que funciona el 80% del tiempo con el motor eléctrico en el tránsito urbano, logrando consumir poco más de 4 litros de gasolina cada 100 km

Renault

Más allá del R4Ever Trophy, los R5 eléctrico y R5 Turbo 3E, Renault lanzó oficialmente su nuevo SUV de segmento C, el Renault Austral, un PHEV que se suma al Arkana y a los eléctricos Kangoo E-Tech y el ya exitoso Mégane E-Tech como vehículos de actualidad. En el caso del SUV Austral, incluso con la versión Espirit Alpine, que será la denominación para el más extremo de los nuevos vehículos que se lancen desde ahora en adelante. La posición de Alpine como el brazo deportivo de Renault es una decisión tomada y parece definitiva.

Alpine A 110 R, el último modelo de la marca con motorización térmica. Se espera que la próxima generación sea 100% eléctrica

Alpine

Justamente por ser la marca de autos deportivos y altas prestaciones, su espacio en el Salón de París estaba contiguo al de la marca madre: Renault. Y el protagonista entre los autos de calles es el Apline A110 R, el más “picante” concebido hasta el momento, que a pesar de tener un motor 1.8 y 4 cilindros que entrega 300 CV, es mucho más performante debido a su bajo peso.

Peugeot 408 Fastback, el nuevo formato de Peugeot que propone una carrocería tipo berlina pero con la altura de un SUV o Crossover

Peugeot

La gran estrella es el Peugeot 408 Fastback, una nueva mirada del modelo que presenta una motorización híbrida enchufable, y que no es ni un sedán ni un SUV. Además en el stand se presentaron el e-208, la versión 100% eléctrica del león y el impresionante prototipo híbrido para correr en Le Mans, el espectacular Peugeot 9x8.

DS4 E-Tense, la versión intermedia de la marca Premium francesa, entre el DS3 y la renovada DS7

DS

La marca Premium de Stellantis exhibe en París tres modelos completamente nuevos, el DS3 E-Tense, el DS-4 E-Tense híbrido enchufable, y el DS9 Opera Premiere. Junto a ellos, la nueva cara del conocido y vigente DS7 E-Tense 4x4 híbrido enchufable.

A pesar de parcer lo contrario, el Jeep Avenger es más corto que un Renegade. Es el primer vehículo 100% de la marca de las siete barras

Jeep

El modelo que ocupa el stand de la tradicional marca americana que es parte ahora de Stellantis, mostro el primer Jeep diseñado y construido para el mercado europeo: Avenger. Es además el primer producto con una versión 100% eléctrico de la marca.

El nuevo Dacia Logan, un auto que en Argentina se conoce con el nombre de Renault y en su diseño anterior

Dacia

La segunda marca en volumen de Renault Group se presentó con un stand con 4 modelos de producción con actualizaciones y dos con modelos nuevos. Al Duster y Sandero conocidos, se le suma el nuevo Logan y el recientemente lanzado Jogger, un SUV con mucho aspecto de rural convencional aunque más elevada.

Vinfast VF9 es el "buque insignia" de la marca vietnamita, un derroche de lujo en cada terminación

Vinfast

Cuatro modelos de esta marca vietnamita desplegaron todo su lujo y calidad de construcción, para convertirse en una de las sorpresas del Salón de París 2022. Desde el VF6 al VF9, esta marca vietnamita ocupa todos los segmentos de SUV a partir del B hasta el D. Todos son eléctricos y tienen el adn de diseño de Pininfarina, nada menos.

El BYD Tang es el más grande de los SUV eléctricos de la marca china que intenta penetrar en el mercado europeo

BYD

Esta marca china es una de las más grandes en su país. Su nombre se lo debe a las palabras Build Your Dreams, y ha llegado a París para mostrar en Europa sus tres propuestas de ingreso. Un Sedán llamado Hang que se suma al ya conocido Seal, un SUV de segmento C con el nombre ATTO3, y uno más voluminoso, de 7 plazas, que lleva la denominación de TANG. Todos son eléctricos 100%.

Wey Coffee 01, el más lujoso de todos los productos chinos que se presentan en el Salón de París 2022

Great Wall - Wey

El otro gigante chino desplegó autos de lujo en París. Todo está basado en la línea Wey Coffee 01, que tiene también un Coffee 02 un poco más pequeño y menos suntoso, aunque en ambas el equipamiento eléctrico total y la tecnología son los pilares.

Ojos y caída trasera que combinan las formas de un VW New Beetle con la de un Porsche Panamera. Este diseño de Great Wall se llama The Next Ora Cat y levantará polémica

Great Wall - OraCat

Famosos por haber hecho un modelo con una similitud conceptual con el New Beetle de VW, Ora Cat ha llegado al Salón de París con una novedad tan llamativa como “hermano menor”, y sorprendió al mostrar un vehículo más grande Funky Cat que se denomina The Next Ora Cat, y que, para no ser menos, tiene formas con cierta familiaridad con las de un Porche Panamera, salvando las distancias.

SEGUIR LEYENDO