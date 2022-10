Béatrice Foucher, el pensamiento de la mujer que lidera una marca Premium a nivel mundial

Béatrice Foucher, CEO global de DS estuvo en Argentina y dialogó con Infobae

A pesar de ser un país Latinoamericano, podría decirse que Argentina tiene usuarios de automóviles con una marcada tendencia hacia los productos europeos por sobre los americanos o asiáticos respecto a los vecinos de la región. Esto no es nuevo, sino un proceso que comenzó en los años 80, cuando los típicos autos grandes americanos, que definían un status social elevado de sus propietarios, dejaron de ser modelos de concepción americana y comenzaron a ser reemplazados por los europeos. Así, las marcas locales empezaron a cambiar su línea hacia medianos muy equipados y elegantes, y esa tendencia se mantuvo hasta el presente.

En algún momento de ese proceso, a nivel mundial surgió paralelamente una subcategoría con vehículos de gran porte que tenían un buen equipamiento, pero no tenían el lujo de otros, y en ese segmento empezaron a aparecer nuevos modelos y marcas, ofreciendo la posibilidad de acceder a un auto de nivel elevado sin tener que pagar un precio inalcanzable. Para las marcas hubo todo un debate que enfrentar respecto a cómo posicionarse en ese escenario y distintas estrategias para resolver la ecuación.

Citroën y DS decidieron separar los caminos en 2014, colocando a esta última como la marca Premium que además se afirmaría rápidamente sobre dos pilares sustanciales: el diseño y la electrificación.

Las cualidades de los DS, más allá de la electrificación que avanzará hasta ser completa en 2025, es el diseño de sus modelos. El DS 4 E-Tense es la perfecta expresión de un concepto muy personalizado de automóvil

Hace unos días, estuvo de visita en Argentina la Directora Ejecutiva de DS a nivel mundial, Béatrice Foucher, quien asumió el comando de la marca en enero de 2020, luego de más de 30 años en la industria en diferentes posiciones y compañías.

“He tenido situaciones con periodistas en Europa, que todavía preguntan cuándo se van a separar Citroën y DS. Pero la decisión se tomó en 2014, es decir hace 7 años. Y no es algo abstracto, sino que se ha hecho una división real. Yo represento a DS, somos dos equipos diferentes, los estudios de diseño son diferentes, tenemos concesionarios diferentes, pero además los precios son distintos y los clientes son distintos también. No hay relación entre Citroën y DS, nosotros caminamos mucho más cerca de nuestros amigos Premium de Stellantis, Alfa Romeo y Lancia, que de Citroën”, explica Foucher.

“Más allá de movernos con una plataforma Premuim, lo que es muy importante para nosotros es abrir el camino a la electrificación. Esa es la historia que queremos contar, y es la que contamos al mismo tiempo en todo el mundo. En Europa, Turquía o Argentina, los productos son los mismos. Es nuestro mensaje, sin distinción de mercados”, agrega al explicar que el año próximo llegarán a Argentina cuatro nuevos modelos en 2023. Ellos son el nuevo DS3, el nuevo DS7, y los DS3 E-Tense (100% eléctrico) y DS4 E-Tense (Híbrido enchufable). El camino es agregar versiones E-Tense a todos los modelos y desde 2025 cada nuevo lanzamiento será exclusivamente eléctrico.

Enfática y terminante, Béatrice Foucher dialogó con un reducido grupo de periodistas dejando clara la posición de DS en el mercado de los vehículos Premium y eléctricos

Al mencionar el camino de la electrificación, la pregunta respecto a explorar el camino del hidrógeno no podía quedar sin ser hecha. Foucher no tuvo problemas en responderla y explicó que “hemos vivido un siglo con motores de combustión interna, ahora la industria está evolucionando hacia los vehículos eléctricos, pero este no es el final de la historia para un siglo más. Muchos están trabajando con el hidrógeno, en distintos modos de uso. Sí, estamos investigando con hidrógeno, pero por ahora solo como una exploración, algo que han hecho otras marcas 30 años atrás también. La exploración es una historia sin fin.”

Regresando a la electrificación del line-up de la marca para 2025, y teniendo en cuenta que algunas regiones del mundo, como Argentina, no parecen estar preparadas para recibir autos únicamente eléctricos, la posición de DS es clara.

“¿Qué es estar preparados? ¿Qué no haya cargadores para autos eléctricos en las calles? Nosotros comenzamos a trabajar con autos eléctricos en 2012, principalmente en Europa aunque también en Uruguay. Y obviamente los países no estaban preparados. No había enchufes para autos, excepto en los hogares. Todas las casas tienen electricidad pero no tienen un surtidor de combustible. Entonces, es fácil cargar un auto eléctrico. El tema de los países y su infraestructura es como la historia del huevo y la gallina. ¿Qué hay que tener primero, los autos para construir la red o la red para traer los autos?”.

Los autos eléctricos, sin embargo, tienen otra condición que los hace menos masivos por el momento más allá de las redes de recarga públicas, y eso es su precio. Por su tecnología, son automóviles costosos. Sin embargo, para las marcas Premium, esa no parece ser una preocupación.

“Es correcto. Los autos eléctricos son caros respecto a los autos de combustión interna, y obviamente eso está dado principalmente por el costo de las baterías. Más allá de materiales o capacidades, en general es ahí donde radica el mayor diferencial en el precio de los autos eléctricos. Y una marca Premium tiene la posibilidad de absorber más fácilmente ese costo, porque tienes clientes que lo van a pagar. Pero la pregunta clave detrás de esto es que si el mundo se está moviendo a la electrificación, los autos que no puede pagar hoy, los tienes que poder pagar mañana. Esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros y se hacen los gobiernos para los próximos años”, terminó señalando esta mujer que lidera una marca Premuim de autos franceses, que además serán solamente eléctricos en un par de años, y que tiene por objetivo llegar a competir mano a mano con las marcas históricas que se han desenvuelto cómodamente en este segmento de automóviles de lujo, que muchas veces no reconocen a los nuevos jugadores.

Los autos eléctricos son costosos, por eso para una marca Premium es más simple absorber ese diferencial del precio de un vehículo

“¿Qué es lo que hace Premium a una marca? ¿Su precio? Si es así, estamos muy parejos. Creo que no puedo decir lo que pienso respecto a esa valoración de decir si una marca es más Premium que otra. Solo diría que cuando uno es poderoso, a veces es ciego. Este teme me encanta, porque creo que quién dice finalmente si uno es Premium o no es el cliente que elige. Algunas marcas se creen poderosas y que nunca morirán. Kodak creyó que siempre sería así y miren lo que le pasó. No quiero que ninguna marca se muera, pero creo que es un error pensar que seguirán siendo los únicos por los próximos 100 años”.

